10.000 stappenclash 28 april 2018

Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode gaan inwoners aanmoedigen om veel meer te bewegen. 10.000 stappen per dag is optimaal voor de gezondheid. Voor een 65-plusser volstaat het om 8.000 stappen per dag te zetten. Op een aantal centrale ontmoetingsplaatsen werd het opschrift 'elke stap telt' op de grond aangebracht. Deze markering kondigt het startschot aan van de 10.000-stappenclash. Oudsbergen neemt van 1 tot 31 mei deel aan deze stappenactie en hoopt dat zoveel mogelijk inwoners dagelijks zijn of haar aantal stappen ingeeft via de app of site om bij te dragen aan de overwinning. "Als we de meeste stappen zetten, maken we kans om winnaar te worden en verdienen we de titel van 'Actiefste gemeente', een wisselbeker om mee te pronken en een levensgrote vlag." Inwoners kunnen zich registreren via www.10000stappen.be.





(GBO)