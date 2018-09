"Zaterdag stunten bij Melsele" TADEK SZCZUKA - E.LOUWEL 05 september 2018

Vrouwenvoetbal

eerste provinciale

In eerste provinciale nam Eendracht Louwel met een 1-6-overwinning bij DV Bilzen een prima start. Ook in de Beker van België wonnen de Louwelse vrouwen met overtuigende cijfers. Zaterdag reizen ze voor de Beker naar eerste nationaler Melsele.





"Ons team draait momenteel inderdaad op volle toeren", zegt trainer Tadek Szczuka. "We scoren bijzonder vlot en verdedigend staat alles ook prima. Akkoord , dat zal wel te maken hebben met het feit dat we onze kern grotendeels hebben kunnen behouden." Jullie handhaafden zich in tweede nationale, maar kozen er toch voor om een stapje terug te zetten naar eerste provinciale. "We zaten op het einde van seizoen met een nogal krappe kern. Om te wedijveren met de teams uit de nationale reeksen, zou dat onvoldoende zijn. De club heeft toen gekozen voor zekerheid en een stapje terug te zetten. Bedoeling is dat we die plaats in het nationaal zo snel mogelijk terug willen heroveren. Maar dan moeten we wel tijdig naar versterking uitzien." Zaterdag reizen jullie naar eerste nationaler Melsele. "Het zal moeilijk zijn om ons te plaatsen, maar je weet nooit. Als je tegen Luik met sprekende cijfers kunt winnen, zit er in Melsele misschien wel een stuntzege in", knipoogt de Louwelse trainer. (CLM)