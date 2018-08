"Trauma dat we nooit zullen vergeten" LIMBURGERS MAKEN AARDBEVING IN LOMBOK VAN DICHTBIJ MEE BIRGER VANDAEL

07 augustus 2018

02u39 0 Opglabbeek Een nieuwe aardbeving op het Indonesische eiland Lombok heeft opnieuw voor zware averij gezorgd. Enkele Limburgers maakten het drama van dichtbij mee. Wout Valkenborgh (28) uit Neerpelt is er op rondreis, Anja Braeken en Ben Olaerts baten er het luxehotel 'Lombok Lodge' uit.

Valkenborgh zit al meer dan drie weken in Indonesië. Hij maakte er boottochtjes, volgde een duikcursus en bezocht de adembenemende natuur. Via de sociale media liet de leraar van Don Bosco Hechtel weten dat hij met zijn kameraden op het eiland Gili Trawangan zat op het moment van de aardbeving. Dat was op enkele kilometers van het epicentrum. "We zaten op het strand toen de schok begon", doet hij zijn verhaal. "Die schok duurde ongeveer 20 seconden. Mensen kwamen de restaurants en bars uit. Een restaurant naast ons was ingestort. Er was echt veel paniek, zeker omdat er iemand 'tsunami' riep'. Toen zijn we met z'n allen een heuvel opgevlucht."





Exodus

Gisterenmorgen rond 6 uur kwam de Neerpeltenaar terug op Lombok zelf en daar zag hij de schade met eigen ogen aan. "Het was een enorme ravage. Sindsdien probeert iedereen van het eiland te geraken, het is een ware exodus. De stad heeft wat weg van een dodenstad. Er waren een paar duizend mensen, dus de uittocht verliep heel moeizaam." Gisteren, toen de avond aanbrak in Indonesië, kon Valkenborgh met zijn vrienden toch met de boot vertrekken, al verliep dat chaotisch. Hij reist nu verder richting Bali.





Anja en Ben, afkomstig uit Opglabbeek, konden niet ontsnappen aan de aardbeving. "De materiële schade, daar komen we wel overheen. We maken ons vooral zorgen over onze werknemers", zegt Anja. "Er zijn er maar vijftien van de zeventig komen opdagen. We weten niet wat er met hen aan de hand is. Hebben ze angst om te komen of is er iets ergs gebeurd? Dat is momenteel onze grootste zorg."





Het koppel was op het moment van de beving aan het eten met de gasten op het uiterste puntje van de pier boven het water. "Plots was er die beving. Op blote voeten zijn we naar de andere gasten toegegaan in het eetgedeelte aan het zwembad. We zijn allemaal geëvacueerd uit het hotel naar het hoogstgelegen punt op anderhalve kilometer wandelen (vanwege de tsunamiwaarschuwing, red.). Daar hebben we overnacht met onze gasten. Het was een traumatische ervaring, die ik nooit zal vergeten", stelt Anja. "Er zijn hier soms nog aardbevingen, maar ééntje van dit kaliber (7 op de schaal van richter, red.) is uitzonderlijk."





Enkele weken gesloten

Lombok Lodge, volgens internationale criteria het derde beste luxury hotel ter wereld, zal enkele weken gesloten zijn. "De gasten zijn inmiddels bijna allemaal weg, al was het niet gemakkelijk om vluchten voor iedereen te vinden. We hopen snel op goed nieuws van al onze personeelsleden, emotioneel is dit zwaar."