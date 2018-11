“Mijn hele dagopbrengst de vuilbak in” Stroomcabine geramd, omwonenden Weg naar Zwartberg hele dag zonder stroom Marco Mariotti

28 november 2018

18u21 0 Opglabbeek De inwoners in de omgeving van Van Craenebroek in Opglabbeek hebben bijna een hele dag zonder stroom gezeten. Een vrachtwagenchauffeur ramde een stroomcabine toen hij rechtsomkeer wilde maken. “We hebben de hele dag moeten sluiten, en dat in de drukste periode van het jaar", klinkt het bij Banden-Velgen Ackermans.

Woensdagochtend rond 6 uur werd een stenen stroomcabine geraakt, toen een vrachtwagen aan het manoeuvreren was in een zijstraat van de Weg naar Zwartberg en een elektriciteitscabine trof. Die aanrijding veroorzaakte een grote stroompanne in de zone van de Industrieweg-Noord en -Zuid en op de Nijverheidslaan.

Tal van woningen en panden zaten zonder stroom. Zo ook bij Banden-Velgen Ackermans. “De politie heeft een pv opgemaakt, want voor ons is dat een serieuze aderlating", reageert zaakvoerder Peter Ackermans. “Ik heb maar een eenmanszaak, maar netto ben ik gemiddeld 500 euro kwijt. Héél wat onkosten moet je daar nog eens van aftrekken."

Afspraken uitstellen

Voor Ackermans is deze periode de drukste van het jaar. “Allemaal afspraken die vastlagen, die ik allemaal heb moeten afzeggen. Aangezien alles met mijn computer gelinkt is, kon ik de mensen ook niet waarschuwen. Gelukkig waren ze wel begripvol. Nu zien we plots weer hoe belangrijk elektriciteit voor ons is geworden. We kunnen écht niet zonder."

Ook Van Craenebroek kon in de voormiddag niet openen. Rond 13.30 lieten ze een generator komen en kon de winkel dan toch klanten ontvangen. “We blijven positief. Ze hebben ons verteld dat we vanaf donderdag weer op het stroomnet kunnen”, zegt de verantwoordelijke.

Een deel van de getroffen huizen heeft vanavond nog steeds geen elektriciteit. “Nog dertig residenties, zowel huizen als bedrijven, die rechtstreeks op de beschadigde cabine waren aangesloten, moeten nog wachten op elektriciteit. Daar zullen we een tijdelijke stroomcabine plaatsen”, vertelde David Callens, regionaal woordvoerder van netbeheerder Fluvius.

De woordvoerder van Fluvius verwacht dat de resterende dertig locaties in de late namiddag of in de vroege avond opnieuw elektriciteit zullen hebben.

20 uur

De gemeente probeerde via sociale media de bewoners gerust te stellen. “Infrax is al sinds 6 uur deze morgen druk in de weer om de stroompanne op te lossen", klinkt het in een bericht op Facebook. “Ze hopen voor 20 uur klaar te zijn zodat iedereen vanavond weer elektriciteit heeft. Wij rekenen op jullie begrip en geduld. Bij vragen kan je altijd bellen naar Infrax via 078 35 30 20.”