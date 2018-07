"Dat volwassen mannen dít doen: ongelooflijk" DUO BESCHIET AUTO'S, HUIZEN EN BUSHOKJES MET LUCHTDRUKPISTOOL MARCO MARIOTTI

25 juli 2018

02u46 0 Opglabbeek Twee mannen van 29 en 34 jaar hebben maandagnacht met een luchtdrukpistool op maar liefst negentien plaatsen schade aangericht. Waarom is niet meteen duidelijk. Het duo is inmiddels aangehouden.

"Waar zijn die mannen mee bezig, op hun leeftijd?", klinkt het bij een slachtoffer.





Wat twee mannen uit Opglabbeek en Genk bezielde, weet niemand. Maar maandagavond vertrok het duo met een luchtdrukpistool richting Opglabbeek om hun nieuwe speeltje te testen. Wat volgde, was een vernieltocht van uren. Rond 22 uur werden bewoners in Opglabbeek en As opgeschrikt door de eerste geweerschoten. "Er kwamen meldingen binnen van beschoten bushokjes en auto's", klinkt het bij de politie. "Na middernacht hoorden we klachten uit Bilzen." In het totaal werden veertien voertuigen, drie bushokjes en twee woningen beschoten in de Dorpsstraat en Bilzerweg in As, de Munster-Bilzenstraat en de Wijerstraat in Bilzen, én de Dorpsstraat, Weg naar Opoeteren, Kruisstraat, Laerstraat, Weg naar As, Weg naar Bree en de Oude Kerkstraat.





"Wij hebben nochtans niets gehoord", vertelt Ed uit de Laerstraat. "Ze zijn hier ook langsgeweest en raakten de achterruit van de wagen van mijn dochter. Waarom ze net hier geschoten hebben, weet ik niet. Maar als ik ze betrapt had, waren ze er niet goed van geweest. Ongelooflijk, waar zijn die mannen toch mee bezig? En nog wel op die leeftijd."





Camerabeelden

Op enkele locaties vond de politie kleine, zilveren bolletjes terug, afkomstig van het luchtdrukpistool. Meerdere getuigen merkten de auto van de daders op. De bestuurder van de auto reed telkens met hoge snelheid weg van de plaats van de feiten. Op basis van getuigenissen en beelden van de ANPR-camera's kon de politie een verdachte opsporen. Rond 1 uur 's nachts werden de 33-jarige Opglabbekenaar én de 29-jarige Genkenaar opgepakt thuis. In de wagen lag het luchtdrukgeweer en de munitie. In de woning was nog een tweede luchtdrukwapen van het type kalasjnikov aanwezig. De auto, de wapens én de munitie zijn in beslag genomen. De twee mannen zijn vandaag verhoord en zullen nog voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.





Mogelijk hebben de mannen nog meer beschadigingen aangericht afgelopen nacht, die nog niet opgemerkt werden. "Benadeelden mogen dit melden bij ons", geeft de politie nog mee.