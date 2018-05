"Bernd was het zonnetje van de klas" LEERLING (17) VERONGELUKT OP WEG NAAR SCHOOL MARCO MARIOTTI

04 mei 2018

03u00 0 Opglabbeek De 17-jarige Bernd Van Der Borght uit Opglabbeek is gisterochtend op weg naar school verongelukt in Bree. De bromfietser werd opgeschept door een wagen en stierf ter plaatse. "Hij was het zonnetje van onze klas", vertellen zijn klasgenoten.

Drama aan de Eetseveldstraat gisterochtend rond 8.20 uur in Bree. De 17-jarige Bernd uit Opglabbeek was samen met een kameraad op weg naar school zoals hij elke ochtend deed. Sinds een jaar reed hij op zijn scooter, een Dax. Ter hoogte van kruispunt met de Rooyerstraat liep het plots mis. Bernd werd opgeschept door een wagen, raakte de voorruit en stierf ter plaatse. Hij werd meters weg gekatapulteerd. Omdat de omstandigheden nog onduidelijk zijn, wil het parket niet over de feiten communiceren.





Rouwhoek

Bernd was op weg naar het Sint-Augustinusinstituut in Bree waar hij al drie jaar op school zat. Bij de school reageren ze verslagen.





"Toen we het nieuws in de voormiddag hoorden, hebben we meteen zijn klasgenoten opgevangen", vertelt directeur Ludo Jacobs. "Maar Bernd was een héél sociale jongen en had vrienden in meerdere klassen. We hebben daarom alle leerkrachten verwittigd en via het CLB opvang laten voorzien voor alle leerlingen van de school die dat nodig vonden. Intussen richtten we een rouwhoekje in dat vanaf vrijdag kan worden gebruikt. De leerlingen kunnen daar dan iets neerschrijven, even bezinnen en aan Bernd denken."





De directeur kende Bernd al enkele jaren. Hij zat er in zijn vijfde jaar verzorging. "Net zoals andere jongens van die leeftijd kwam hij geregeld met zijn scooter naar school. Hij zat hier nu al twee jaar op school, en het was écht een toffe jongen. Dit is een zware klap voor ons allemaal", klinkt het. Gisterenavond deelde de school nog een mooi rouwbericht op sociale media dat honderden keren gedeeld werd.





Goed humeur

Volgens de klasgenoten van Bernd was hij het zonnetje in huis. "Bernd was een persoon die meer genoot van het geluk van een ander", vertelt klasgenoot Hanne Bayen. "Hij maakte iedereen aan het lachen en stond elke schooldag weer met een goed humeur in de klas. Hij was vooral het zonnetje van onze klas. Het zal ook heel wat stiller zijn zonder hem in de groep. Hij was er altijd voor iedereen, je kon je hart echt bij hem luchten."





Zijn kameraden wisten hoe fier Bernd op zijn Dax was.





"Het was zijn grootste trots en hij zorgde er goed voor." Naast scooters en auto's, had Bernd ook een passie voor sport. Zo ging hij bijna alle dagen fitnessen met vrienden. Hij laat zijn ouders en zijn broer achter.