"35 dakloze gezinnen nieuw huis geschonken” 2018 om nooit te vergeten | HOTELEIGENAARS ANJA BRAEKEN EN BEN OLAERTS Birger Vandael

26 december 2018

10u13 1 Opglabbeek 2018 loopt op zijn einde. Tijd om nog eens terug te kijken op gebeurtenissen en verhalen die de afgelopen maanden het regionieuws kleurden. Onze reporters gingen opnieuw praten met dezelfde mensen van toen voor wie 2018 een jaar was om nooit te vergeten. Getuigenissen over hoop, een nieuwe start en elkaar steunen.

Het Indonesische eiland Lombok werd op 5 augustus getroffen door een aantal zware aardschokken. Het dodental liep op tot 500, bijna 100.000 mensen geraakten dakloos. Het Limburgse koppel Ben Olaerts en Anja Braeken maakte alles mee vanop de eerste rij. Zij baten op het eiland sinds 2010 het luxehotel ‘The Lombok Lodge’ uit.

Eerst dit: de tsunami in de zeestraat van Soenda, in de nacht van zaterdag 22 december, heeft geen invloed op Lombok. De recente natuurramp vond plaats tussen de eilanden Sumatra en Java en de getroffen gebieden rond Lampug en Banten liggen ongeveer 1.600 kilometer ten noordwesten van Lombok. Maar vanuit het Lombok Hotel betuigen ze wel hun medeleven met de slachtoffers en hun dierbaren.

Anja en Ben werden vorige zomer, een week voor 5 augustus, al eens wakker geschud door een aardbeving met een kracht van 6,4 magnitude. “Zo’n zware aardbeving had men in Lombok nog nooit gevoeld. Het epicentrum lag in het Sembalun-gebied aan de voet van de Rinjani vulkaan, één van de meest schilderachtige vulkanen ter wereld, op ongeveer een uurtje rijden van ons hotel. Ondanks de vroege wake-up call, bleef dat een rustige zondag en was er geen schade in onze buurt. We namen wel contact op met humanitaire hulpgroepen en bezochten het Sembalun-gebied om de bevolking te voorzien van hulpgoederen”, vertelt Anja.

Tsunami

Een week later liep het echter helemaal anders. “Op die vijfde augustus rond 19.46 uur zaten we te dineren met enkele gasten op de aanlegsteiger voor het hotel zo’n 45 meter in zee. Toen het trillen begon, zijn we naar het strand gerend. De beving duurde tien seconden en de elektriciteit viel uit. Gelukkig is het hotel iedere avond een oase van romantisch kaarslicht, bovendien startte de stroomgenerator meteen op. Toen we onze zoon en onze gasten veilig teruggevonden hadden, zochten we info over de aardbeving en een mogelijke kans op tsunami’s op. De beving was goed voor een 7.0 op de schaal van Richter, heel ernstig dus. Ieder niveau op de schaal van Richter is immers tien keer sterker dan het vorige niveau. We evacueerden die avond onze gasten naar een hoger gebied en bleven intussen de naschokken voelen. Die nacht sliepen we onder de sterrenhemel. Het was daar ongelofelijk mooi, maar daar was op dat moment niemand mee bezig”, gaat Anja verder. Ben wilde het hotel niet verlaten en begon al met twee medewerkers aan de opruim. Op wat minimale scheuren na was het hotel intact gebleven, maar het was zowat het enige gebouw in de wijde omgeving waar amper schade was. “De daaropvolgende uren waren zwaar. Er was een drang om over de gebeurtenissen te praten met je team en je gezin, maar we moesten uiteraard eerst alles doen voor onze gasten. Maandagochtend om zes uur keerden de gasten terug naar het hotel. Onze medewerkers lieten we intussen toch maar naar huis gaan om te zoeken naar hun kinderen en familie. Uiteindelijk vroegen we onze gasten ook om tegen dinsdagmiddag het hotel te verlaten, omdat er een gebrek was aan medewerkers, watervoorzieningen, elektriciteit en internet. Pas toen we ‘s avonds met ons drietjes bleven, beseften we wat de beving had aangericht.”

Inzamelactie

Slechts vijftien van de zeventig werknemers kwamen aanvankelijk opdagen, maar uiteindelijk bleken ook de 55 anderen allemaal de beving overleefd te hebben. “Op dat moment vrees je het ergste. Je hoort constant ambulances en denkt er niet over na dat hun mobiel toestel wellicht gewoon kwijt was geraakt of ze geen scooter meer hadden. Enkele mensen verloren helaas wel familieleden. Een tiental medewerkers nam in de nasleep ontslag om bij hun familie te blijven. De familiebanden zijn hier heel hecht”, doet Anja haar verhaal.

De hele maand augustus bleef het hotel gesloten. Een financieel drama, want augustus is net één van de topmaanden. “Mensen met reservaties voor de komende weken annuleerden sowieso massaal, maar er waren er ook die toch bij ons wilden verblijven. We zagen onszelf genoodzaakt enkele reizigers te ontgoochelen en hun reservatie te annuleren. Ons reservatieteam kon de e-mailstroom maar met moeite aan. En intussen waren we druk bezig met de herstellingswerken.”

Toch vonden Anja en Ben nog de tijd om geld in te zamelen voor een herstelactie. Ze konden 120.000 euro verzamelen: online 80.000 euro en via bankstortingen nog eens 40.000 euro. We regelden bovendien vanuit België 2.000 kilo aan hulpgoederen. “De respons op onze acties was hartverwarmend. Dat heeft de mensen hier een enorm hart onder de riem gestoken. We hebben dankzij de steun van mensen met een hart voor Lombok en The Lombok Lodge 35 gezinnen van een nieuw huis kunnen voorzien. Voor de overige medewerkers hebben we herstellingen aan hun huis laten uitvoeren. Iedereen van ons team heeft opnieuw een dak boven het hoofd. Wij zijn de schenkers hier, samen met ons team, ontzettend dankbaar voor.”

De locals hier zijn echte overlevers. Ze hebben niet veel nodig om gelukkig te zijn. Ook ons hotel is sinds september weer open. De Amerikaanse en niet-Europese toeristen keerden al snel terug, bij de Europeanen duurt het wat langer. Maar het eiland is weer helemaal veilig Anja en Ben

Intussen gaat het goed met het eiland. “De locals hier zijn echte overlevers. Ze hebben niet veel nodig om gelukkig te zijn. Schoon water en steun in de eerste dagen na het trauma doen al veel. Ook ons hotel is sinds begin september weer open. We zijn stilaan weer in ons oude ritme geraakt. Amerikaanse en niet-Europese toeristen keren al snel na de natuurramp terug, Europeanen zijn wat meer beredeneerd. Gelukkig doet de Indonesische regering volop aan promotie bij toeristen met de boodschap dat het eiland weer veilig is. Vanaf 2019 worden er zelfs nieuwe directe vluchten vanuit China en Australië ingelegd naar Lombok. We denken wel dat de reservaties op termijn weer net als vroeger zullen binnen lopen. Meer zelfs, we hebben opnieuw de goesting om ons tweede hotelproject, op tien kilometer van hier, verder uit te bouwen!”

Tijd heelt

De angst op het eiland ebt ook stilaan weg. “In het begin schrikt iedereen nog als er een zware vrachtwagen optrekt, als je een stoel verschuift of als er een deur dicht slaat. Maar stilaan heelt de tijd dit soort wonden. De gebeurtenissen hier zijn voor ons een waardevolle les geweest. We hebben geleerd wat zo’n aardbeving echt betekent. De toekomst oogt opnieuw rooskleurig. Ik hou meer van Lombok dan ooit tevoren!”