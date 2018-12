Opendeurdag Speedwear lokt bekende klanten Kristof Baelus

14u01 0 Bij Speedwear in Noorderwijk, een van de grootste shops in de autosport en karting, konden ze rekenen op een groot aantal bezoekers tijdens hun opendeurdagen. Zelfs Tom Boonen en Anthony Kumpen kwamen een kijkje nemen.

De eigenaars Wendy en Wim Eyckmans zijn zeer tevreden met de opkomst. Ook Tom Boonen en Anthony Kumpen kwamen shoppen bij Speedwear. “Het is één van de grootste winkels van ons land met de bekendste merken. Het is belangrijk om goed beschermt te zijn, daarom koop ik ook hier mijn materiaal”, zegt Anthony Kumpen. Tom Boonen was ook aanwezig, ook hij zet zich al wel eens achter het stuur van een racewagen. Speedwear verkoopt niet enkel kledij binnen de autosport maar je kan er ook terecht voor onder andere helmen, banden, en bescherming voor het lichaam.