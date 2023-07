Op huizenjacht in Vlaanderen: voor ruim 250.000 euro heb je een te renoveren huis in Zwijnaarde of een recent appartement in Hoeselt

IMMOOp zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week reizen we van Hoeselt tot de Westhoek.

Zwijnaarde, bij Gent (Oost-Vlaanderen): wonen in het groen op een steenworp van Gent

Zwijnaarde was in een ver verleden een eigendom van de Sint-Pietersabdij. Je kan er dan ook nog enkele uitgebreide domeinen spotten, met maar liefst 6 kastelen en het Predikherenhof. Door de ligging aan de Schelde en nu de Ringvaart was het een aantrekkelijke gemeente voor welgestelden en later de industrie. Toen ook de snelweg E17 en het klaverblad Zwijnaarde doorkruiste, raakte de deelgemeente opgedeeld in zones. Zo is er heel wat industrie en is het de thuis van Tech Lane en een grote campus van de Universiteit Gent.

Enerzijds blijft Zwijnaarde een flinke groene long hebben en een landelijk karakter. In de woonkern zit je nooit ver van een park of de Schelde. Anderzijds zijn er heel wat uitvalswegen, wat voor pendelaars aantrekkelijk is. Je zit ook op fietsafstand van de stad, en het technologiepark. Dat is een aantrekkingspool op zichzelf: heel wat grote techreuzen en onderzoeksinstituten hebben zich de afgelopen jaren op Tech Lane gevestigd. De prijzen in de deelgemeente zijn nog een tikje lager dan wat je betaalt voor een woning in de stad, veel stedelingen kiezen dan ook voor Zwijnaarde als alternatief.

Hoeselt (Limburg): rustig wonen in het groen

In de ‘Provence van Limburg’ ligt het zuiderse Hoeselt. Met bijna 10.000 inwoners is het een relatief kleine en vooral rustige gemeente. “Ideaal voor gezinnen met kinderen en mensen die van rust houden”, zegt Ellen Claesen. “Hoeselt is een heel groene en vooral rustige plek om te wonen. Maar tegelijkertijd is de gemeente heel centraal gelegen. De oprit van de E313 ligt op een paar minuten rijden en dat is uiteraard een heel grote troef. Bovendien heeft Hoeselt ook een gezellig centrum met verschillende buurtwinkels en enkele grote supermarkten, een fitness en enkele leuke eetgelegenheden.” Voor wie er wat meer leven in de brouwerij mag zijn, is Hoeselt misschien een mindere optie.

Antwerpen: huizen met een tuin

Volledig scherm Burgerwoning met tuin en extra appartement in Berchem © Immodôme

“Als het binnen te warm is, is het natuurlijk heel aangenaam om buiten te kunnen zitten”, zegt Emily Fransen (43), vastgoedexpert bij Immodôme. “Maar een tuin heeft nog meer voordelen: je kunt ‘s avonds gezellig barbecueën, vrienden uitnodigen en buiten ontspannen in privésfeer. In Antwerpen-centrum komen er regelmatig herenwoningen te koop met een tuin. Het is een beetje de ‘circle of life’: mensen die ouder worden, gaan vaak kleiner wonen, waardoor de residentiële woningen te koop komen te staan voor jonge gezinnen met kinderen. Daarin zien we zeker voldoende rotatie.”

Zijn er ook nadelen aan een huis met een tuin? “Niet echt: enkel dat je je tuin moet onderhouden”, aldus Emily. “Het is ook aangewezen om een tuinhuisje te hebben waarin je een grasmachine en ander tuingerief kan opbergen. Het grootste nadeel is waarschijnlijk dat je voor een huis met een tuin in Antwerpen toch vaak al op heel wat geld moet rekenen.”

Leuven en omstreken: woningen met zwembad

Volledig scherm Uniek kasteel in Oud-Heverlee © Engel & Völkers

“Zwembaden zijn de tennisvelden van de jaren 80 en 90", zegt Bart Vandenberghe (35), vastgoedmakelaar bij het kantoor Engel & Völkers, dat zich voornamelijk richt op het luxueuzere segment. Ooit was het gravel van de tennisbaan het statussymbool van de gegoede huiseigenaar. Vandaag werd hun rol overgenomen door het ingebouwde zwembad. Van een ecologische zwemvijver tot een overdekte piscine met aanpalende hamam: sinds de coronacrisis is het aantal huizen met zwemwater geëxplodeerd.

Niet alleen de coronapandemie die mensen aan hun kot ketende zorgde voor een ongekende toename van eigen zwembaden. Ook de klimaatopwarming doet de huiseigenaar hunkeren naar verkoeling in de achtertuin. “Ook al blijft een zwembad in België geen product dat je 365 dagen per jaar kan gebruiken”, zegt Bart. Het typische inbouwzwembad is rechthoekig, en is opgetrokken in een strakke stijl, ondanks het vaak landelijke decor waarin het zich bevindt. Dat een zwembad van gemiddelde grootte al snel 72 vierkante meter aan extra verharding betekent, mag in tijden van extreme droogte niet onder de mat geveegd worden. Bovendien raakt het regenwater dat wordt opgevangen in de kom dermate verontreinigd door de chloor dat het ongeschikt wordt voor bodeminfiltratie, al kan een ecologische zwemvijver net bijdragen aan de leefomgeving. En dan is er nog de prijs.

Vakantiewoning in de Westhoek

Volledig scherm Een vakantiewoning die Era aanbiedt in Proven © Era

Wat opvalt, is dat er in de Westhoek vooral grotere huizen met gemiddeld 10 bedden worden verhuurd. 30 procent van de vakantiewoningen in de Westhoek telt meer dan 10 bedden en 8 procent zelfs meer dan 20. Die zijn in trek bij grote vrienden- en familiegroepen. De gemiddelde bezettingsgraad van vakantiewoningen varieert van 29 tot 35 procent.

De populariteit van vakantiewoningen wordt bevestigd door de immobiliënsector zelf. “Bij Immo Francois hebben we een paar vakantiewoningen in Heuvelland”, zegt Manon Busschaert. “In Heuvelland is er trouwens een stop op het omzetten van een gewone woning naar een vakantiewoning, omdat er volgens de gemeente te veel zijn. Ook in Poperinge en zijn deelgemeenten wordt het moeilijker. Een bed and breakfast opstarten, gaat dan weer vlotter, omdat er daar gedomicilieerde mensen wonen. Een vakantiewoning staat leeg als die niet verhuurd is.” Wie een toeristisch logies wil uitbaten, heeft maar beter een stevig budget.

