Op huizenjacht in Vlaanderen: voor ongeveer 700.000 euro koop je een landelijke hoeve in Zomergem en Sint-Martens-Voeren

Wolvertem, bij Meise (Vlaams-Brabant): gezellige gemeente in de rand rond Brussel

Wolvertem ligt in het noordwestelijke deel van de Groene Gordel rond Brussel. Als deelgemeente van Meise, met zo’n 8.200 inwoners, maakt het ook deel uit van de Brabantse Kouters, een gevarieerd landschap van glooiende hellingen, beekvalleien en bossen. Maar niet alleen de rust en natuur in de regio maken van Wolvertem een gewilde plaats om te wonen. “Het is een heel geliefde locatie voor pendelaars”, legt Isabelle Van den Brande uit, zaakvoerster van vastgoedkantoor ColorCasa. “Dankzij de nabijheid van de A12 geraak je vlot in Antwerpen of Brussel, zonder de Ring op te moeten. Binnenkort komt er ook een sneltram richting de hoofdstad, zodat verplaatsingen met het openbaar vervoer nog vlotter worden. Dat, terwijl het in Wolvertem zelf rustig wonen is.”

In het centrum vind je alle nodige voorzieningen en scholen. “En voor wie het nog kalmer mag, kan opteren voor een van de gehuchten van Wolvertem, tussen de velden. Wolvertem is altijd al een populaire buurt geweest om te wonen. De vraag naar woningen is nog altijd groter dan het aanbod.”

Wilrijk (Antwerpen): vastgoed van alle prijsklassen

Wilrijk is het op twee na grootste district van Antwerpen en heeft verschillende parken zoals het Park Van Eeden, het Nachtegalenpark en het Steytelinckpark. Je kan er winkelen in shoppingcenter De Kern en de winkelketens langs de A12, waaronder Ikea. Daarnaast is het district ook bekend van de overdekte skipiste Aspen, begraafplaats het Schoonselhof en het ziekenhuis Sint-Augustinus.

Volgens Thijs Coppens van vastgoedkantoor ERA De Kern is Wilrijk een district waarin iedereen zich kan vinden. “Je vindt er vastgoed voor alle prijsklassen. Je hebt hier miljoenenvilla’s en penthouses, maar ook klassieke gezinswoningen en instapappartementen. En dat geldt zowel voor kopen als voor huren. Het gevarieerde aanbod trekt een gemengde doelgroep aan. Jong en oud komt er wonen. Je hebt zowel gezinnen als alleenstaanden als jonge koppels. Vaak willen mensen niet meer weg uit Wilrijk. Ze verhuizen dan naar een nieuw of groter huis binnen het district”, legt hij uit. Naast gezinnen wonen er ook heel wat studenten. “Campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen ligt in Wilrijk. Sommige studenten willen niet op kot zitten en huren daarom een leuk appartement met enkele vrienden.” Wilrijk kent tal van troeven, maar sinds de coronacrisis zijn de prijzen van het vastgoed erg gestegen in Wilrijk.

Nieuwpoort (West-Vlaanderen): premie van minstens 10.000 euro voor jonge kopers

Ben je jonger dan 35 jaar en settel je je in Nieuwpoort? Dan krijg je van het stadsbestuur een premie van minimaal 10.000 euro én moet je vijf jaar na elkaar slechts de helft van de onroerende voorheffing betalen. Een jaar na de invoering van die bonus maken we met de burgemeester en een immomakelaar de balans op. “We verkopen heel veel in het stadscentrum, maar het gaat vooral om investeringspanden of vakantiewoningen en dus niet om vaste bewoners”, klinkt het bij Century 21 Sea Port, met ruim 80 panden in de portefeuille een van de grotere immospelers in Nieuwpoort.

Vinden jonge mensen gemakkelijker de weg naar de Nieuwpoortse woningmarkt? En hoeveel tel je neer voor een stekje in de badstad?

Voeren (Limburg): ideaal voor de toerist en voor een tweede woning

Wonen in een van de dunstbebouwde gemeenten van België? Dan moet je in Voeren zijn. De Limburgse gemeente ligt tegen de Nederlandse grens aan en wordt omarmd door Wallonië. Dat de Voerstreek prachtig en landelijk is, hebben de meeste wandelaars en fietsers wel geweten, want Voeren is een gigantisch populaire bestemming voor een weekendje weg in eigen land.

“Het wondermooie heuvelland, de leuke boerderijen, gezellige terrasjes, aangename fiets- en wandelwegen. Voeren is het ideale plekje voor de toerist en voor een tweede woning”, vertelt vastgoedmakelaar Erik Bessems. “Dat merk je wel aan de populariteit van de streek. Ook vanuit Nederland is er steeds meer interesse voor Voeren. Bovendien heerst er een fijn en sociaal gevoel, zowel voor wie er al jaren woont, als voor buitenstaanders die er hun eerste woning kopen.” Die populariteit zorgt tegenwoordig voor een gezellige drukte in Voeren, maar de keerzijde van de medaille zijn de torenhoge woningprijzen.

Zomergem, bij Lievegem (Oost-Vlaanderen): wonen in een landelijk gelegen dorp

Met ruim 8.000 inwoners en een oppervlakte van 38 vierkante kilometer is Zomergem de grootste deelgemeente van Lievegem. Voor de fusie in 2019 met buren Lovendegem en Waarschoot vormde Zomergem een gemeente op zichzelf. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat ze over heel wat faciliteiten beschikken. “Een rusthuis, een site met zwembad en sportterreinen, meerdere supermarkten en een markt vol cafés, restaurants en kleine handelszaken”, zegt Laurens Van Laeke van Solvas Vastgoed.

Daarnaast is ook de goede verbinding naar provinciehoofsteden Eeklo en Gent een extra troef. “Op 15 à 20 minuutjes rijd je via de gewestweg N9 naar de stad”, vervolgt Van Laeke. “Ondanks die nabijheid kan je in Zomergem heel landelijk kan wonen met vergezichten. Verder is er ook in het centrum een ruim aanbod aan vastgoed met nieuwe residenties of wijken. Kortom, Zomergem heeft voor iedereen wat wils.” De meest gegeerde buurten in Zomergem zijn straten die dichtbij het centrum liggen, maar toch genieten van rust en groen rondom.

