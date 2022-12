Op huizenjacht in Vlaanderen: voor minder dan 300.000 euro koop je een woning met tuin in Asse en Beverlo

vlaanderenOp zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week reizen we van Beverlo in Limburg tot Wervik in het westen van ons land.

Onze journalisten gaan elke week op huizenjacht, meer daarover vind je hier.

Asse (Vlaams-Brabant): dicht bij Brussel, en toch veel groen

Asse, een levendige gemeente in de Vlaamse Rand. Grenzend aan zowel Jette, Sint-Agatha-Berchem als Ganshoren kan je dat letterlijk nemen. Maar ondanks die nabijheid van de hoofdstad is er nog heel wat groen te vinden in de gemeente, voornamelijk in enkele deelgemeenten en gehuchten zoals Kobbegem, Asbeek, Asse-ter-Heide en Mollem. Zoek je het verstedelijkter en diverser? Dan kan je in Zellik terecht waar alleen al in het Breughelpark tientallen nationaliteiten te vinden zijn. Alles is dus zowat in de gemeente te vinden: van (heuvelachtige) recreatieplekken in het groen tot een winkelcentrum en industrieterreinen. De gemeente fungeert ook als belangrijk verkeersknooppunt met gewestwegen, buslijnen en een spoorlijn die onder meer Dendermonde en Aalst met Brussel verbinden. Een strategische ligging dus.

“Enorm populair is onder andere de Terlindenweg”, weet De Weert. “De woningen zijn er dan ook wel redelijk duur. Grootste troef hier is het mooie uitzicht op de Hoogpoort, met al het groen en de weilanden. Andere gewilde locaties rond het centrum van Asse zijn onder andere Witteramsdal, Langevijver en Potteel, waar het rustig wonen is op wandelafstand van het centrum. Kobbegem is ook populair, maar wat prijziger. Vooral omdat er weinig te koop komt.”

Turnhout (Antwerpen): gezellige stadskern met verschillende troeven

Wie zich in Turnhout wil vestigen, komt terecht in een stad met ruim 45.000 inwoners. Wie zich binnen de Ring van Turnhout nestelt, heeft op wandelafstand een treinstation met rechtstreekse treinverbindingen naar zowel Antwerpen als Brussel. Wie liever met de auto naar het werk rijdt, heeft de E34 vlakbij.

De stadskern van Turnhout heeft verschillende troeven op vlak van ontspanning. Binnen de Ring bevinden zich onder meer het UGC-complex met cinemazalen en bowlingbanen. Voor wie het cultureel iets uitdagenders mag zijn, is er cultureel centrum De Warande. Wie graag shopt, kan terecht in de Gasthuisstraat en enkele omliggende straten. En ook op de Turnova-site en de Lebon-site die volop aan het heropleven is, kan je terecht om gezellig te winkelen. Een stadscentrum brengt altijd wat drukte met zich mee. De straten met beperkt verkeer zijn daarom erg in trek bij huizenjagers. Zeker als dat rustige karakter gepaard gaat met een mooie en gezellige omgeving. Zo is de buurt rond het Kasteelplein erg in trek. Je hebt er een paar mooie herenhuizen.

Volledig scherm Instapklare nieuwbouwwoning te koop in Turnhout © Heylen Vastgoed

Wondelgem, bij Gent (Oost-Vlaanderen): een plek die zweeft tussen stad en deelgemeente

Veel Wondelgemnaars zijn opgegroeid in een dorp dat inmiddels niet meer bestaat. Wat ooit een groene gemeente was – Wondelgem fusioneerde met Gent in 1977 – is uitgeroeid tot één grote verkaveling. Met Vroonstalledries, Domein Vyncke-Bovyn, Ter Durmenpark of het Driemasterpark is er hier een daar nog wel wat groen te vinden. Maar de vele weides en het landbouwkarakter zijn grotendeels verdwenen. De bevolking steeg er de afgelopen tien jaar met een vijfde, de deelgemeente is zo goed voor meer dan 17.000 inwoners.

De toekomst voor Wondelgem oogt mooi. Zo zijn de werken aan de Evergemsesteenweg, een van de belangrijkste verkeersaders, gestart. Binnen twee jaar moet er een volledig nieuwe stadsboulevard liggen. Door de nieuwe verkavelingen vinden heel wat jonge gezinnen hun weg naar Wondelgem, zegt makelaar Hannes Glorieux van TOP Vastgoed. “Vaak kijken ze eerst naar deelgemeenten in het zuiden van Gent, denk aan Ledeberg of Gentbrugge. Maar daar liggen de prijzen betrekkelijker hoger. Vervolgens richten ze hun blik op het noorden van Gent en ontdekken ze de vele troeven die Wondelgem biedt.”

Volledig scherm In de puntjes afgewerkte sleutel-op-de-deurwoning te koop in Wondelgem © RV

Beverlo, bij Beringen (Limburg): goed bereikbaar én in het groen

Beverlo, een gezellige deelgemeente van Beringen, is ideaal gelegen voor wie wil leven in het groen, maar toch een goede verbinding naar de stad wil hebben. Het dorp heeft namelijk niet alleen een goede busverbinding, maar ook een treinstation dat de verbinding met grootsteden zoals Antwerpen en Hasselt heel aangenaam maakt. Bovendien ligt Beverlo niet ver van de autosnelweg.

Volgens vastgoedmakelaar Joke van Immo Marc Swevers is een dorp als Beverlo zeker het ontdekken waard. Zo is er op vrijdagochtend een wekelijkse markt, is er een sporthal die regelmatig activiteiten organiseert en zijn er verschillende eetgelegenheden. “In de zomer kan je bovendien in het park van Beverlo terecht voor PARKIES, een populair festival waar al bekende namen zoals Olivia Trappeniers en Gers Pardoel zijn gepasseerd”, laat ze weten. Volgens Joke zijn er weinig plaatsen in Beverlo waar je niet zou willen wonen. Maar toch haalt ze enkele plekken aan die ze eventueel zou afraden.

Wervik (West-Vlaanderen): grote verschillen met gemeente nét over de grens

Alleen een brug over de Leie ligt tussen het Belgische Wervik en het Noord-Franse Wervicq-Sud. Toch zijn de verschillen tussen beide duidelijk merkbaar, zowel in het dagelijkse leven als op de vastgoedmarkt. “De kostprijs doet heel wat Fransen kiezen voor een huis in Wervik. Maar er zijn tegenwoordig ook andere redenen”, vertelt immomakelaar Bram Loontjes van ERA.

Volledig scherm Mooie gelijkvloerse woning met vier slaapkamers te koop in Wervik © RV

Ook vorige week gingen wij op huizenjacht. Benieuwd? Je vindt onze conclusies hier terug.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.