Op huizenjacht in Vlaanderen: voor 450.000 euro koop je een villa in Lokeren en Schepdaal

vlaanderenOp zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week reizen we van van Runkst bij Hasselt tot Poperinge in West-Vlaanderen.

Bornem-centrum (Antwerpen): groene gemeente in de bocht van de Schelde

De gemeente Bornem telt meer dan 21.000 inwoners, verdeeld over verschillende deelgemeenten en gehuchten. Naast het centrum bestaat Bornem uit deelgemeenten Hingene, Mariekerke en Weert en de gehuchten Wintam, Eikevliet, Branst en Buitenland. “Bornem maakt samen met Puurs-Sint-Amands deel uit van Klein-Brabant, en dat is een gegeerde regio”, zeggen Christel Desmedt en Gert Luypaert van het lokale vastgoedkantoor Ax-Quality.

“De ligging van de gemeente is dan ook ideaal: pal aan de N16 tussen Sint-Niklaas en Mechelen, met iets verderop de A12 naar Antwerpen en Brussel en de E17 naar Antwerpen en Gent. De gemeente heeft ook een eigen treinstation. Werknemers geraken dus vrij vlot in alle grote steden, als het verkeer natuurlijk mee wil. Die drukte is natuurlijk mee het gevolg van de populariteit van de regio. Maar Bornemnaars hoeven het niet eens zo ver te zoeken: ook in Klein-Brabant zijn heel wat bedrijven – waaronder de intussen erg bekende farmareus Pfizer – regelmatig op zoek naar nieuwe werkkrachten. Met de fiets naar het werk kunnen rijden en geen tijd verliezen aan lange verplaatsingen is een grote luxe.” Binnen de gemeente Bornem is vooral het centrum enorm populair, klinkt het bij de vastgoedmakelaars.

Volledig scherm Mooi gerenoveerde halfopen bebouwing met tuin en garage in Bornem © rv

Runkst, bij Hasselt (Limburg): rustgevend, betaalbaar en toch dicht bij het centrum

Ten zuidwesten van het stadscentrum van Hasselt kom je terecht in Runkst. Meer dan 10.000 inwoners genieten daar van een rustige ligging op een steenworp van het bruisende stadsleven. Zo liggen de gezellige cafés, restaurants en winkels van Hasselt op wandel- en fietsafstand van Runkst en is ook de oprit van de autosnelweg vlot bereikbaar. Nood aan groen? Dan kunnen de Runkstenaren genieten in het natuurgebied Tommelen, bestaande uit een weide met vele poelen, bos en een boomgaard.

“Runkst is ook duidelijk in opmars bij een jong en divers publiek”, zegt Catherine Bijnens, kantoorverantwoordelijke en vastgoedmakelaar van makelaardij Dewaele. “Ook de nabijheid van het station is voor heel wat pendelaars een troef. Verder is het een aangename locatie waar je voor een betaalbare prijs kan wonen en dat alsnog dicht bij de stad. Dit maakt van Runkst de ideale woonplaats.”

Volledig scherm Energiezuinige rijwoning met 3 slaapkamers, zuidgerichte tuin en parkeerplaats in Runkst © Dewaele

Poperinge (West-Vlaanderen): charmant stadje in de Westhoek

Met zijn 19.000 inwoners is Poperinge kleiner dan Ieper, maar dat wil niet zeggen dat het stadje niet minder gegeerd is om er te wonen. “Integendeel”, zegt Jason Platteeuw, vastgoedmakelaar bij Habitat en zelf inwoner van de Hoppestad. “Bij ons is het rustig wonen en vind je alles wat je nodig hebt. Er zijn verschillende warenhuizen en de stad zet in op handel. Je ziet dat leegstaande handelspanden opnieuw worden ingevuld. Er is voldoende horeca en op vlak van cultuur is er wel het één en ander te doen, ik denk bijvoorbeeld aan het Kunstenfestival Watou.”

De vastgoedmarkt biedt de makelaar wel een uitdaging, want er is in Poperinge een tekort aan woningen. “We verkochten vorig jaar 90 huizen in Poperinge, waarvan zo’n 70 in de stad zelf. Alles wat te koop wordt aangeboden, gaat vlug de deur uit, zelfs in deze moeilijke tijden. Er is echt een tekort aan betaalbare woningen in onze stad. Er is enorm veel vraag naar alleenstaande woningen, maar die komen niet op de markt.”

Volledig scherm Te renoveren pand in centrum van Poperinge © Immo Proxio

Daknam, bij Lokeren (Oost-Vlaanderen): idyllisch dorpje aan de Durme

Het gezellige Daknam bij Lokeren telt zo’n 1.000 inwoners en is daarmee de kleinste deelgemeente van Oost-Vlaanderen. Het idyllische dorp is erg in trek omwille van zijn groene ligging, nabij de oevers van de Durme, de Daknamse bossen, de Daknamse Meersen en verschillende hooilanden. Een echte blikvanger is het mooie dorpspleintje met een kerkje, gebouwd in de Romaanse stijl.

“De natuurliefhebber komt hier aan zijn trekken dankzij de diverse wandel- en fietsmogelijkheden. Daknam beschikt over een uitstekende mobiliteit dankzij het openbaar vervoer – station van Lokeren, busvoorzieningen – en de vlotte verbinding met de E17”, weet Michel Maes, directeur van Huyzen Vastgoedgroep dat een kantoor heeft op de Markt van Lokeren. “Wel zijn de faciliteiten in Daknam beperkt. Voor winkels, scholen, enzovoort moet je toch eerder richting Lokeren trekken. De Daknamse Bossen (een woonpark op de grens tussen Lokeren en Daknam, red.) is een gegeerde buurt, omwille van de geluidsarme, groene omgeving”, zegt Maes. “Je komt echt terecht in een oase van rust. Een woning staat hier niet lang te koop, ook gezien het beperkte aanbod.”

Schepdaal, bij Dilbeek (Vlaams-Brabant): een gezellig dorp, dicht bij Brussel

Met bijna 44.000 inwoners is Dilbeek de grootste gemeente van het Pajottenland en de derde grootste van Vlaams-Brabant. Sterker nog: Schepdaal is met 6.183 de tweede grootste deelgemeente. Dankzij de ligging vlak naast Brussel sta je in een wip in onze hoofdstad, enkel de Ninoofsesteenweg over en je bent al in Sint-Agatha-Berchem. Elke mogelijke voorziening kan je in een straal van enkele honderden meters rondom het centrum vinden. Kinderen kunnen er kiezen uit twee lagere- of kleuterscholen. Kortom: deze deelgemeente heeft alles wat je nodig hebt wanneer we het hebben over sport, cultuur, dagelijks leven, jeugd en muziek.

De Loveldwijk is fel begeerd. Die is verder verwijderd van alle courante zaken, maar daarom dus ook heel rustig om te wonen. De wijk bestaat voornamelijk uit rijhuizen, die er allemaal hetzelfde uitzien. Ook daar geldt het principe: iedereen kent elkaar. Bovendien zijn de straten rond die wijk een vrij rijke buurt, want daar vind je bijna uitsluitend grote villa’s. Beide qua prijs dus enorm verschillend, maar fel gegeerd gezien de centrale ligging.

