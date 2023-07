Op huizenjacht in Vlaanderen: voor 350.000 euro heb je een woning met drie slaapkamers in Bree of Halle

Bree (Limburg): geen boerenbuiten maar ook geen grootstad

Het stadscentrum van Bree is volgens vastgoedmakelaars Geert Roosen en Stijn Dirkx dé place-to-be voor jonge gezinnen, maar ook voor andere bevolkingsgroepen: “We merken dat mensen die in Bree zijn opgegroeid hier graag blijven wonen”, licht Geert toe. Of het rustig wonen is in Bree? “Een stadscentrum blijft natuurlijk een stadscentrum. Je zit hier niet op de boerenbuiten, maar Bree is ook geen grootstad. Het stadscentrum is eigenlijk heel erg mooi en recent opnieuw aangelegd waarbij 100% gefocust werd op voetgangers en fietsers.” Vergroening, geen dorpels en zelfs een waterstraat die voor verfrissing kan zorgen: “En je hebt natuurlijk ook het Vrijthof, waar de vele historische gebouwen het straatbeeld kleuren”, vult Stijn verder aan. Wat Bree volgens de makelaars nog interessant maakt om te wonen, is dat alles binnen handbereik ligt.