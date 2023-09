Op huizenjacht in Vlaanderen: voor 300.000 euro heb je gerenoveerde woning in Kinrooi of gerenoveerd appartement in Kampenhout

IMMOOp zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week reizen we van Ieper tot Kinrooi.

Lovendegem, bij Lievegem (Oost-Vlaanderen): landelijk en toch dicht bij Gent

Volledig scherm Halfopen bebouwing nabij het centrum van Lovendegem © Solvas

Volgens de meest recente cijfers telt de fusiegemeente Lievegem net geen 27.000 inwoners. Voor de fusie in 2019 met buren uit Zomergem en Waarschoot vormde Lovendegem een gemeente op zichzelf, zonder deelgemeentes. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de gemeente over heel wat faciliteiten beschikt. “De dorpskern van Lovendegem mag dan wel klein en gezellig zijn, maar heeft eigenlijk alles wat je zoekt”, zegt Fréderique Gillebeert van Solvas Vastgoed. “Er zijn winkels, cafés, scholen, restaurants en meerdere sportclubs, waardoor het dorp écht leeft. Dat bruisende karakter is voor sommigen een extra reden om hier te komen wonen en dat weerspiegelt zich in de prijs.”

Kinrooi (Limburg): een dorpsmentaliteit midden in het groen

“Kinrooi is een populaire gemeente voor mensen die graag in het groen vertoeven”, vertelt vastgoedmakelaar Claudia Aendekerk van Aendekerk Immo. “Door Kinrooi lopen twee lange afstandswandelingen, eentje in het Maasland en eentje in het Kempengebied. Afhankelijk van waar je je begeeft, ervaar je een heel andere natuur. Zo ontdek je in het Maasland meer het gebied rond de Maas terwijl je in het Kempengebied meer bossen tegenkomt. We merken dan ook dat Kinrooi niet enkel een gegeerde woonplaats is, maar ook veel toeristen aantrekt.”

“Het is een rustige gemeente die een gevarieerd publiek aantrekt. Zo komen hier enerzijds veel Nederlanders wonen door de goede verbinding met Nederland, anderzijds zien we ook veel jongeren die hier zijn opgegroeid. Zij willen graag in de gemeente blijven en liefst settelen in een van de dorpen. Daarnaast is er in elke dorpskern wel wat leven te vinden.” Al kan wonen in Kinrooi ook enkele minpunten met zich meebrengen.

Mariekerke, bij Bornem (Antwerpen): wonen met prachtig zicht op Schelde

Volledig scherm Te renoveren woning met authentieke elementen in Mariekerke © rv

Het Palingfestival, Vis en Folklore, het Passiespel… verschillende grote evenementen lokken bij elke editie trouw duizenden bezoekers naar Mariekerke. Voor de ongeveer 2.300 inwoners van het vroegere vissersdorp is die gezellige drukte een welgekomen afwisseling. “Het is meestal net heel rustig en vredevol in Mariekerke, behalve dan tijdens deze topweekends. Als echte Mariekerkenaar kan en mag je op deze evenementen absoluut niet ontbreken, want ze maken deel uit van het dorpsleven”, zegt Julie Joos van Julimmo. “In Mariekerke zelf zijn niet zoveel winkels meer. We hebben wel nog een frituur, een krantenwinkel en apotheek. In de naastgelegen dorpen Branst en Sint-Amands vind je echter zowel grotere supermarkten als kleine zelfstandigen terug. In Mariekerke zijn nog heel wat verenigingen actief. Voor wie houdt van de rust en de natuur, zijn de Scheldedijken natuurlijk ideaal. Daar kan je kilometers ver gaan joggen, fietsen of wandelen met de hond.”

“Veel nieuwbouw of nieuwe verkavelingen zijn er op dit moment niet in het dorp, er wordt nu dus vooral ingezet op de renovatie van oudere panden.”

Kampenhout (Vlaams-Brabant): groene vlak bij centrumsteden

Vraag Gwenny De Vroe (44), makelaar bij haar eigen vastgoedkantoor Immoo, naar wat Kampenhout zo typeert, en het antwoord komt zonder denkpauze: witloof. “Destijds stond restaurant Veilinghof bekend voor zijn heerlijke witloofbereidingen”, zegt De Vroe. “En hoewel het aantal grondwitloofboeren zienderogen afneemt, blijft de groente centraal staan in de gemeente. Denk maar aan de Witlooffeesten of het Witloofmuseum in cultuur- en gemeenschapscentrum De Krop.” Hoewel de echte Kampenhoutenaar volgens de makelaar hartelijk en open is, wordt het bittere witloof er van kleins af aan met de paplepel ingegoten. “Suiker op witloof? Dat doen we hier niet.”

Maar de echte troef van het landelijke Kampenhout is de ligging: de witloofgemeente ligt precies in het midden van Leuven, Mechelen en Brussel, en dankzij het nabijgelegen station in buurgemeente Haacht is ook Antwerpen nooit veraf. “Kampenhout ligt middenin de ‘magische driehoek’”, zegt De Vroe. “Desondanks heeft de gemeente zijn landelijke en groene karakter behouden.” Beide troeven — het landelijke karakter op een centrale ligging — hebben dan ook het prijskaartje van het Kampenhoutse vastgoed de hoogte in gestuwd.

Ieper (West-Vlaanderen): focus op appartementen

Volledig scherm Instapklaar appartement met zonnig terras in centrum Ieper © Benjamin

“We zien momenteel een duidelijke verschuiving bij kopers, van renovatie-appartementen naar nieuwbouwprojecten”, zegt Edouard Baron, medezaakvoerder van vastgoedbureau Era Domus in Ieper. “De oorzaak is de renovatieverplichting die momenteel bij het aanschaffen van een woning van kracht is. Dat schrikt veel kopers af. In een nieuwbouw heb je dat probleem niet, want je zit automatisch met label A. Daarnaast worden veel nieuw appartementen niet meer verwarmd met gas, maar met warmtepompsystemen, wat eveneens een voordeel is. We merken dat renovatie-appartementen zakken in prijs, terwijl nieuwe appartementen waardevast zijn en zelfs nog duurder worden. Ook de bouwkost is immers hoger, waardoor de marge misschien kleiner is voor de promotor.”

In Ieper is er zeker voldoende aanbod aan appartementen. “Sommige bouwpromotoren die aan het bouwen waren, werkten verder in de coronacrisis, zodat er momenteel wel wat appartementen klaar zijn voor verkoop. Potentiële kopers zien liever iets in realiteit dan op een plan. Veel mensen willen in een appartement net buiten de stadsrand wonen, op wandelafstand van het centrum. Als er een evenement is in de stadskern, zoals de rally van Ieper, kan je de stad bijna niet in of uit. Wie net buiten het centrum woont, kan dat wel. Je woont er rustig, maar alle voorzieningen zijn toch vlakbij.” In Ieper zijn er binnen de vestingen, intra muros, eveneens heel wat appartementen te vinden. “Maar die zijn over het algemeen gebouwd in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Er is dus wel wat werk aan”, aldus de makelaar.

