Op huizenjacht in Vlaanderen: voor 190.000 euro heb je een appartement met twee slaapkamers in Tienen of in Lummen, maar ... amper iets in Sint-Martens-Latem

Tienen (Vlaams-Brabant): stad in opmars in het Hageland

Tienen ligt op enkele minuten rijden van de E40 richting Brussel of Leuven, maar ook Sint-Truiden of Hasselt zijn makkelijk bereikbaar. “Ook het openbaar vervoer is een grote troef met een vlotte treinverbinding en zelfs de fiets met onder meer de langverwachte Fietssnelweg F24. Die volgt waar mogelijk spoorlijn 36. Op die manier fiets je vlak en autoluw tussen de stations van Leuven en Tienen via Bierbeek en Boutersem. Onderweg kan je afslaan naar Haasrode Research Park en de Brabanthal”, zegt Guy Closset van Het Notarishuis. “Tienen heeft een gezellig stadscentrum: op de vernieuwde Grote Markt is het leuk vertoeven en is er een ruim aanbod van horecazaken en winkels. Aanvullend is er een ruime keuze aan supermarkten.”

De stad hoeft niet onder te doen voor Leuven of Brussel. “Oké, Tienen heeft dan wel geen universiteit zoals de twee voorgenoemde steden, ze heeft mogelijk zelfs méér troeven. Waar in Leuven een woning zélfs voor tweeverdienders zowat onbetaalbaar is, kan je in Tienen nog wél betaalbare woningen aantreffen.”

Volledig scherm LINKS: Appartement met autostaanplaats te koop in centrum Tienen RECHTS: Appartement met twee slaapkamers te koop in het centrum van Lummen © Notarishuis / Immo Benny Simons

Lummen (Limburg): perfecte uitvalsbasis voor mensen die werken in grootsteden

Lummen wordt door Mart Mulkers van Immo Benny Simons beschreven als de ideale uitvalsbasis voor werkende mensen. “Het zogenaamde Klaverblad, het kruispunt van de E313 en de E314, is een echte troef. Je bent binnen de vijf minuten op de snelweg. Of je nu naar Brussel, Antwerpen of Luik moet, dat is ideaal voor mensen die werken in de verschillende grootsteden. Naast het klaverblad heeft Lummen een knooppunt waar elk uur bussen in alle windrichtingen toekomen en vertrekken. Bovendien bevindt het treinstation van Schulen zich op vijf minuten van het centrum.”

“Lummen is een leuke woonplaats voor natuurliefhebbers. Hier zijn heel wat wandel- en fietsmogelijkheden door de Vallei van de Zwarte Beek, de Vijvers van Schalbroek en het Schulensmeer.” Lummen is landelijk gelegen, maar toch heb je een goede verbinding naar de autosnelweg en dat voel je natuurlijk in de vastgoedprijzen. “Door de goede ligging van de gemeente zijn de vastgoedprijzen aan de hogere kant”, zegt Mulkers.

Sint-Martens-Latem (Oost-Vlaanderen): groene parel ten zuiden van Gent

Sint-Martens-Latem ligt in de groene gordel rond de Oost-Vlaamse hoofdstad Gent. Met een oppervlakte van 14,34 vierkante kilometer is Sint-Martens-Latem een eerder kleine gemeente en in beide deelgemeentes Sint-Martens-Latem en Deurle samen wonen 8.257 inwoners. Wie graag lekker eet, komt in Latem zeker aan zijn of haar trekken want de kleine gemeente heeft op dit moment elf restaurants met een vermelding in de Gault&Millau-gids. En dat is er nog het groen. Met de rivier de Leie, de bijhorende Leiemeersen en het natuurgebied Westerplas in de wijk Hooglatem heeft de gemeente voldoende aantrekkingspolen voor wandelaars.

Latem en Knokke worden vaak in één adem genoemd als de rijkste gemeenten van Vlaanderen en ondertussen schieten de huizenprijzen in buurgemeente De Pinte, maar ook in Astene, de deelgemeente van Deinze die grenst aan Deurle, de hoogte in. Een betaalbare woning vinden in Latem en Deurle is bijna onmogelijk en het aanbod is er schaars. Annick Van Leirberghe van Agence Rosseel geeft ons een stand van zaken van de huizenmarkt in de groene kunstenaarsgemeente. “Het nadeel aan de woningmarkt in Latem is dat het voor de meeste mensen onbetaalbaar is, ook voor de Latemnaars zelf. Vele jonge mensen die hier zijn opgegroeid, moeten in de buurgemeenten gaan wonen omdat ze in Latem geen betaalbare woning meer vinden.”

Berlaar (Antwerpen): wonen in de stationsbuurt

Volledig scherm Luxueuze woning met zwembad te koop in Berlaar © Heylen Vastgoed

Berlaar, of Balder in de volksmond, telt zo’n 12.000 inwoners en ligt op minder dan 10 kilometer van Lier. In de dorpskern van Berlaar valt heel wat te beleven. Wanneer we anderhalve kilometer uitwijken van de dorpskern van Berlaar komen we in de buurt van het station terecht. Daar staan heel wat interessante panden te koop. “Er zijn wel wat voordelen aan wonen in de Berlaarse stationsbuurt”, zegt Senne Schepers, immomakelaar bij Heylen Vastgoed. “De bereikbaarheid is uiteraard goed: ieder uur passeert er een trein op de lijn van Antwerpen naar Leuven. Ook de bus houdt halt in de stationsbuurt, maar ook met de wagen geraak je van daaruit vlot in andere gemeenten.”

“Nog een grote plus is de dorpskern die vlakbij ligt. Je vindt veel winkels in de omgeving, maar ook goed aangeschreven scholen voor zowel basis- als middelbaar onderwijs. Alle nodige voorzieningen zijn meteen terug te vinden in je buurt. Berlaar zelf bevat verder een gezellige dorpskern, waar heel wat te beleven valt en die een sociale gemeenschap heeft. Hier kent iedereen iedereen.” Volgens Senne Schepers is de Stationsstraat een populaire buurt voor jongere mensen. “De woningen daar bevinden zich nog in de betaalbare klasse.”

Horecapand gezocht in Brugge (West-Vlaanderen)

Volledig scherm Monkey Eleven in de Vlamingstraat in Brugge moest de deuren sluiten. © Benny Proot

Makelaar Hilde Blieck van Vastgoed Dewaele in Brugge neemt ons dit keer mee doorheen het aanbod van horecapanden. En dat is er zeker wel. Een snelle blik op de website van het kantoor leert dat er best wat zaken over te nemen zijn, panden te huur of zelfs te koop staan. “Maar elk verhaal is anders”, waarschuwt Hilde. “Wie een pand zoekt om te kopen, heeft er de waarde van het gebouw meteen bij. Prijzen om te huren of over te nemen zijn momenteel gecorrigeerd. Dat betekent dat ze zeker niet meer te hoog zijn. Het is dus een goed moment om iets te starten.”

