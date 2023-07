Op huizenjacht in Vlaanderen: voor 1.250.000 euro heb je een villa met zwembad in Reet of in Kortrijk

IMMOOp zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week reizen we van Eeklo tot Genk.

Onze journalisten gaan elke week op huizenjacht, meer daarover vind je hier.

Genk (Limburg): megastad in wording

Waterschei, Winterslag, Zwartberg, Termien... Waar andere steden een stadskern met een kleine en grote ring hebben, is Genk een lappendeken van deelgemeentes en wijken met een eigen handelskern en couleur locale. Volgens vastgoedmakelaar Mustafa Sak van Sensimmo geeft die rasterstructuur ook heel wat groeimogelijkheden aan de stad, ook op vastgoedvlak. “Het masterplan om de deelgemeentes via nieuwbouwprojecten met elkaar te verbinden, kan van Genk één gigantische megastad maken.”

Met zijn ruim 67.000 inwoners is Genk de tweede grootste stad van Limburg, naast provinciehoofdstad Hasselt. “In Hasselt merken we heel sterk dat de vraag bij huizenjagers zich rond de stadskern en de kleine ring concentreert. In Genk loopt die vraag veel meer uit elkaar. Iemand die bijvoorbeeld in Winterslag of Waterschei is opgegroeid, zal daar in de eerste instantie ook willen blijven.” Waar trekken kandidaat-kopers vooral naartoe? “Een zeer gegeerde buurt is Molenblook, vlak naast de Molenvijvers. Je vindt er open bebouwingen op grote percelen die rustig gelegen zijn en toch op een steenworp van het centrum liggen. Al is het wel het duurste segment van het Genkse vastgoed, niet voor iedereen weggelegd, dus.”

Volledig scherm Karaktervol herenhuis met vijf slaapkamers te koop in Waterschei (Genk) © Sensimmo

Eeklo (Oost-Vlaanderen): centrumstad van het Meetjesland

De zoektocht naar een fusiepartner loopt niet van een leien dakje, maar op de immomarkt is Eeklo nog altijd populair. Met een heel breed gamma. Je vindt er de mooie villa’s, maar ook in het goedkopere segment is er in Eeklo altijd heel wat te vinden, ook al heeft de stad de regels de voorbije twee jaar veel strenger gemaakt. “Er is nu veel meer controle op de kwaliteit van de woningen”, zegt Yves Deleyn van Immo Yves. “Een goede zaak voor de woonkwaliteit, maar aan de andere kant betekent dat natuurlijk ook dat huurprijzen in Eeklo wel de lucht ingaan. Eeklo blijft natuurlijk vasthouden aan de gekende troeven: een perfecte bereikbaarheid langs de N9 en de N49, en alle faciliteiten die je nodig hebt. Van winkels, over scholen, een zwembad, een cultuurcentrum tot een streekziekenhuis. En dat speelt bij de koop van een woning nog altijd een grote rol.”

Ook de strengere verplichtingen inzake asbest en EPC-waarden hebben een invloed op de immomarkt. “Er zijn nu nog veel meer attesten en documenten nodig dan twee jaar geleden”, zegt Yves Deleyn. “Je ziet ook dat er de laatste tijd in Eeklo veel nieuwbouwappartementen gebouwd worden. Er staan er veel te koop, maar de meeste verkopen ook echt goed. Een trend: de nieuwe appartementen zijn wel een pak kleiner dan vroeger. Natuurlijk ook om het betaalbaar te houden.”

Volledig scherm Woning te koop in Eeklo © Immo Yves

Reet, bij Rumst (Antwerpen): bruisend dorpje met veel open ruimte

Volgens Joeri Vermeulen van het vastgoedkantoor Leximmo zijn er verschillende troeven aan wonen in Reet. “Je zit hier in een residentiële, landelijke omgeving met een gunstige ligging tussen de A12 en de E19. Zowel naar Brussel als naar Antwerpen heb je dus een vlotte verbinding. Bovendien geniet je hier van voldoende groen en open ruimte en heeft Reet een levendig karakter, met tal van evenementen. Denk maar aan de Reetse Dorpsfeesten die komend weekend plaatsvinden. Tot slot: Reet heeft een goeie middenstand met geen leegstand in de dorpskern.”

Zijn er dan geen nadelen aan wonen in Reet? Zeker wel. De camping van Tomorrowland ligt op het Reetse grondgebied, waardoor er wel wat hinder wordt veroorzaakt wanneer de feestgangers aankomen en vertrekken. Maar misschien een groter hinderpaal: in Reet wonen komt met een stevig prijskaartje. “De vastgoedprijzen liggen hier een stuk hoger dan in de andere delen van Rumst, namelijk Rumst zelf en Terhagen”, aldus de vastgoedexpert. “Ook in de aanpalende gemeenten als Boom en Niel liggen de prijzen van het vastgoed lager.”

Europese wijk (Brussel): grote mengelmoes van verschillende mensen, talen en culturen

De Brusselse Shumanwijk vormt het hart van de Europese buurt, en ligt verdeeld over meerdere deelgemeenten. “Je zou deze wijk het best kunnen omschrijven als heel gevarieerd”, weten Marco Fulci (CEO) en Olivier Halleux van Era Châtelain. “Door de aanwezigheid van de Europese instellingen, vind je hier mensen van overal. Het is een grote mengelmoes van verschillende mensen, talen en culturen. ’s Middags zie je bijvoorbeeld zakenmannen in een kostuum lunchen, naast gezinnen en jongeren uit de buurt.”

“Overdag is het een echte business-wijk, maar in de avonden wordt het een pak rustiger, ideaal voor gezinnen. Het voelt aan als een stad in een stad. Je hebt verschillende restaurants, kleine bars, winkels, alles wat je nodig hebt. De buurt rond het Ardeense Jagersplein in Schaarbeek is heel populair, daar heb je de kleine markt op vrijdag. Ook de straten rond het Ambiorixsquare zijn fijn wonen. De laatste jaren heeft de Stad Brussel er heel wat in geïnvesteerd, waardoor er tegenwoordig heel wat te beleven valt. En dan heb je ook pleinen zoals het Jourdanplein die onder de Europese wijk vallen. Daar heb je heel wat horeca- en handelszaken, en natuurlijk de bekende frituur Maison Antoine. Die voordelen duwen de marktprijs voor woningen en appartementen wel wat omhoog.”

Volledig scherm Duplex met binnenkoer te koop in de Van Ostadestraat, enkele passen verwijderd van het Jubelpark en in het hart van de Europese wijk © Era Châtelain

Huis met zwembad in Zuid-West-Vlaanderen

Wat is er nu heerlijker dan bij warm weer een duikje te nemen in een zwembad? Ligt dat zwembad dan nog eens in je tuin, dan is het genot helemaal compleet. Maar wie een woning wil kopen met een zwembad bij zal toch even moeten zoeken. En als er al zo’n pand op de markt komt, is dat steevast in het duurder segment. Een oplossing: een huis kopen met voldoende grond en dan later een zwembad aanleggen. Wij spraken met een vastgoedmakelaar en een zwembadbouwer wat de beste opties zijn.

Ook vorige week gingen wij op huizenjacht. Benieuwd? Je vindt onze conclusies hier terug.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.