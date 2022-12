Op huizenjacht in Vlaanderen: van een woning met zwembad in Kluisbergen voor 319.000 euro tot een ruime villa met zwembad in Herk-de-Stad voor 1.250.000 euro

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week reizen we van het Antwerpse Zuid tot Herk-de-Stad.

Kluisbergen (Oost-Vlaanderen): gemeente met veel toeristische troeven

Kluisbergen is het resultaat van een fusie tussen de gemeenten Berchem, Kwaremont, Ruien en Zulzeke. In 1972 werden die samengevoegd en vernoemd naar de Kluisberg, een van de vele heuvels en hellingen die de gemeente rijk is. Het natuurschoon en de pittoreske plekjes zijn ook de grootste troef van de gemeente die veel fiets- en wandelliefhebbers lokt. Aan de Waalse zijde van Kluisbergen ligt Mont de l’Enclus, ook al een fusiegemeente, en langs Berchem en Ruien stroomt de Schelde. Toeristische troeven in overvloed dus. En Oost-Vlaamse hoofdstad Gent ligt op amper 40 kilometer.

De deelgemeenten die het best in de markt liggen bij de kandidaat-kopers zijn het artistieke Kwaremont en het lieflijke Zulzeke. De twee kerkjes vormen dan ook de gedroomde inspiratiebron voor wie al ’s een romantisch dorpsgezicht wil schilderen. “Hier zoeken heel wat mensen uit de regio rond Gent naar hun ideale vakantiewoning”, zegt Matthias Roman, zaakvoerder van vastgoedkantoor Immo Roman in Berchem. “Het kader is dan ook ideaal, het aanbod momenteel eerder beperkt. De prijs is navenant.”

Het Houtland (West-Vlaanderen): landelijke ligging met toch een stadsgevoel

In West-Vlaanderen trekken we naar het Houtland. We houden er halt in de gemeentes Ichtegem en Koekelare. “Beide gemeentes zijn te vergelijken met elkaar, want ze zijn de ideale uitvalsbasis richting kust, stad of natuur. Brugge, Ieper, Diksmuide, Torhout en Roeselare liggen op een boogscheut. Maar verplaatsingen naar die steden om er boodschappen te doen, zijn in principe niet nodig. In Koekelare en Ichtegem kun je rekenen op een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening dankzij de vele lokale handelaars en winkels. Er is ook een ruim aanbod aan horeca”, zegt Jeffrey Sinnaeve van Vastgoed Sinnaeve.

De zaakvoerder van Vastgoed Sinnaeve stelt vast dat de twee gemeentes populair zijn bij jonge gezinnen door de lagere vastgoedprijzen in vergelijking met de kust of de noordelijker gelegen gemeenten. Steven Stael van Residentie Vastgoed vult aan: “Ichtegem en zijn deelgemeentes bieden zowel een rustige, landelijke ligging, alsook een stedelijk gevoel in het centrum door de aanwezigheid van de nodige winkels, KMO’s, scholen, cafés, vlotte verbinding met het openbaar vervoer naar Oostende en Torhout en enkele verbindingswegen. Het kan dus zeker interessant zijn voor jonge gezinnen om hier te wonen aangezien deze gemeente de nodige infrastructuur biedt voor een comfortabel leven, maar toch betaalbaarder is dan bijvoorbeeld Brugge en Oostende.”

Volledig scherm Deze nieuwbouwwoning is gelegen in de Noordstraat in Bovekerke © Vastgoed Sinnaeve

Sint-Lambrechts-Woluwe (Vlaams-Brabant): een familievriendelijke gemeente

Sint-Lambrechts-Woluwe ligt in het oostelijke gedeelte van het Brussels Gewest. Met een oppervlakte van ongeveer 7,5 vierkante kilometer en 60.000 inwoners ligt het in de middenmoot op vlak van bevolkingsdichtheid. “Het is een gevarieerde gemeente”, vertelt topmakelaar Dirk Vermeulen van ERA Leus. “Er zijn veel residentiële wijken, maar langs de andere kant zijn er ook buurten waar een echt dorpsgevoel heerst. Ook groen is heel aanwezig in Sint-Lambrechts-Woluwe. In de gemeente liggen vier grote parken, wat vrij zeldzaam is in het Brusselse. Ideaal om te wandelen of te sporten, bijvoorbeeld.”

“De ligging is ook heel interessant. Er is een uitgebreid openbaar vervoersnetwerk richting het centrum van Brussel en een vlotte verbinding naar de snelweg. Je kan er snel verschillende richtingen uit, terwijl er in de gemeente een ontspannen sfeer heerst. De buurt rond de Marcel Thirylaan is heel gegeerd. Daar tref je een mix aan van vooral appartementen. Er staan statige appartementsblokken uit de jaren ’60-’70, die vaak een mooi uitzicht bieden over Brussel of het groen in de gemeente. Je vindt er oudere woningen die net iets goedkoper zijn, naast chique nieuwbouw-appartementen.”

Volledig scherm Appartement op 11de verdieping in Sint-Lambrechts-Woluwe © ERA Leus

’t Zuid (Antwerpen): trendy buurt waar iedereen wil wonen

Brede boulevards die samenkomen op gezellige pleinen zoals de Marnixplaats en de Lambermontplaats, een gloednieuw park waar vroeger de Gedempte Zuiderdokken waren, een overschot aan musea en vele bars en restaurants ... Het Zuid is nog steeds een van de mooiste buurten van ’t stad.

’t Zuid is nu een chique buurt, maar dat was vroeger wel anders. Toen in 1863 de Scheldetol werd vrijgekocht, werd de Spaanse omwalling afgebroken en barstte de stad uit zijn voegen. Er werd een nieuwe wijk gebouwd, ’t Zuid, met een stervormig stratenpatroon. Maar stilaan begon ’t Zuid toch aan een revival, zo’n 25 jaar geleden. Daardoor is de buurt nu een van de meest gegeerde buurten om te wonen in Antwerpen. “Het Zuid heeft nog veel authentieke straten met mooie herenhuizen en geklasseerde gevels”, zegt Babs Callens, kantoorverantwoordelijke voor Antwerpen bij Heylen Vastgoed. “Het vernieuwde museum is een enorme troef en zorgt voor extra trafiek richting het Zuid, cafés en restaurants zitten elke avond goed vol. Het is ook een kindvriendelijke buurt midden in de stad.” Daardoor zijn de prijzen op ’t Zuid heel hoog.

Volledig scherm Welvaartstraat 31 in Antwerpen © Heylen Vastgoed

Herk-de-Stad (Limburg): grote bereikbaarheid

Zo’n 13.000 inwoners vertoeven vandaag in Herk-de-Stad, gelegen op de grens van Haspengouw, het Hageland en de Kempen en halfweg tussen Hasselt en Diest. Deze Limburgse stad kent dan ook een grote bereikbaarheid, met autosnelwegen naar Antwerpen, Luik en Brussel op maximaal tien kilometer van het centrum. “Een mooie troef waarmee Herk-de-Stad zelfs de inwoners van Vlaams-Brabant weet te overtuigen”, vertelt Jan Reekmans, vastgoedmakelaar bij ERA Nobis.

Daarmee stopt de waslijst aan positieve punten van Herk-de-Stad nog niet. “Zowel in het centrum als in de woonkernen Schakkebroek, Berbroek, Donk en Schulen vind je hier kwaliteitsvol onderwijs”, verduidelijkt Reekmans. “Verder is Herk-de-Stad zowel met het openbaar vervoer als met de wagen goed bereikbaar dankzij een toplocatie en genieten inwoners hier van een bruisend centrum. Denk aan de gezellige markt met sfeervolle restaurants en cafés, maar ook kwaliteitsvolle boetiekjes en speciaalzaken.” Maar er zijn ook een aantal zaken waarmee je rekening moet houden als toekomstige inwoner van Herk-de-Stad.

