Op huizenjacht in Vlaanderen: van een te renoveren huis in Herentals voor 148.000 euro tot een karaktervolle villa in Ninove voor 585.000 euro

Herentals (Antwerpen): dé wielerstad van de Kempen

Wie zich in Herentals wil vestigen, komt terecht in een stad met een kleine 30.000 inwoners. Het is één van de grootste steden in de Kempen. Wie zich in het centrum van de stad nestelt, heeft op wandelafstand een treinstation met treinverbindingen naar zowel Lier, Antwerpen als Brussel. Wie liever met de auto naar het werk rijdt, heeft de E313 vlakbij. Via de opritten aan Herentals-Industrie, Olen of Grobbendonk ben je op een half uurtje in Antwerpen. Al kan dat half uurtje in de verkeersspits en bij eventuele ongevallen op deze drukke snelweg snel oplopen.

De stadskern van Herentals heeft verschillende troeven op vlak van ontspanning. In hartje Herentals bevinden zich onder meer Cultureel Centrum ‘t Schaliken, winkelstraat Zandstraat en tal van gezellige café’s en restaurants rondom en op de Grote Markt met zijn Lakenhal. Voor de kinderen zijn er zowel basis- als secundaire scholen aanwezig in de stadskern. Een hogeschool is dan weer niet aanwezig in Herentals. Wie graag de natuur opzoekt, kan zich aan de rand van de stad al wandelend of fietsend uitleven op de uitgestrekte Kempense Heuvelrug met de toeristische trekpleister ‘De Toeristentoren’. Een stadscentrum brengt altijd wat drukte met zich mee. De straten met beperkt verkeer zijn daarom erg in trek bij huizenjagers.

Tour & Taxiswijk (Brussel): fijn vertoeven voor jonge gezinnen en starters

“De straten rond de site van Tour & Taxis zou je kunnen omschrijven als een wijk op zich”, zegt Jean-Pierre Pesch van Dewaele Vastgoedgroep. “Die onderscheidt zich van de omringende buurten door het stijgende aantal nieuwe panden en de herwaardering en reconversie van oudere gebouwen. We merken dat het gebied zich aan het uitbreiden is naar de aanpalende straten, en ook steeds populairder wordt onder de kopers. Vooral voor jonge gezinnen en starters is er veel potentieel.”

“Het is dan ook een heel fijne buurt om te wonen. In eerste instantie heb je de nabijheid van Tour & Taxis, een site van ongeveer 10 hectare waar veel te beleven valt en de kinderen buiten kunnen spelen zonder gevaar van auto’s of ander verkeer. De typische stadsdrukte is natuurlijk wel aanwezig, maar vergeleken met andere wijken in de Vijfhoek is het er vrij rustig. Representatief voor de Tour & Taxiswijk zijn de site op zich en de kaaien, zoals de Akenkaai of Willebroekkaai. Daar vind je voornamelijk appartementen met uitzicht op het kanaal. In de toekomst zal daar ook wat groen bijkomen, met de aanleg van het Becopark. Momenteel vallen de prijzen er nog mee vergeleken met buurten als de Îlot Sacré. Maar wie het overweegt om er te wonen, moet geen drie jaar meer wachten.”

Bree (Limburg): rustige gemeente met bruisend centrum

Deze Noord-Limburgse gemeente is ideaal voor natuurliefhebbers die houden van rust maar ook van de voordelen van een stadscentrum willen genieten. In Bree vind je namelijk niet alleen verschillende fiets- en wandelroutes maar ook een kleuter-, lagere- en middelbare school, gezellige horecazaken en grote supermarkten.

Ook makelaar Jan Veestraeten van ERA IMPACT stelt Bree voor als een bruisende gemeente. “Bree is de perfecte locatie voor mensen die graag in het groen vertoeven maar toch het stadscentrum dichtbij willen hebben. Het is een landelijke gemeente waar je toch van heel wat faciliteiten kan genieten. Zo moet je geen auto nemen om boodschappen te doen maar zit je in het stadscentrum toch slechts een kilometer van de natuur.”

“Over het algemeen is Bree een zeer rustige gemeente, maar aan het kanaal en in het centrum is het een bruisende stad. Dat maakt Bree aantrekkelijk voor jong en oud. Door de scholen is het ideaal voor gezinnen met kinderen, maar ook ouderen komen graag in Bree wonen voor de rust en de faciliteiten. Kleine kerkdorpen in de omgeving van Bree worden steeds populairder.”

Het zuiden van Kortrijk (West-Vlaanderen): ‘the place to be’ voor natuurlief­heb­bers

Op zoek naar rustig wonen, met prachtige vergezichten op bossen en heuveltjes? Het zuiden van Kortrijk — vaak als de Provence van Kortrijk omschreven ook, met pittoreske dorpjes — is een aanrader. Gerland Carron (49), al 24 jaar vastgoedmakelaar voor het netwerk van Century 21, kent het zuiden van Kortrijk door en door. Hij woont met zijn vrouw en twee kinderen in Bellegem. “Ik geniet als betrokken inwoner van alles wat deze streek te bieden heeft. De kostprijs van een huis hangt ook hier altijd van het type woning af. Maar als je naar instapklare huizen kijkt, is het in de rand van Kortrijk meestal goedkoper dan in het stadscentrum. Daar liggen met andere woorden veel opportuniteiten, voor jonge mensen. Al is het aanbod in de rand van Kortrijk zeer beperkt momenteel. Dat kan wel tijdelijk zijn.” Hoe groot en divers is het aanbod huizen er? En hoe diep tast je in de geldbuidel?

Denderwindeke, bij Ninove (Oost-Vlaanderen): van prachtige landschappen tot een actief dorpscentrum

Denderwindeke is de grootste deelgemeente van Ninove. Het dorp telt bijna 4.000 inwoners. “De grootste troef van deze gemeente is het actieve dorpscentrum, waar er nog veel dorpswinkels zijn, zoals de gekende Spar, bakkerijen, slagerijen en elektrowinkels. Eveneens kan men hier nog verschillende horecazaken terugvinden”, vertelt Berdien Van Waeyenberge van landmeet- en vastgoedkantoor Topo-Immo, met vestigingen in Denderhoutem en Liedekerke. “Denderwindeke staat ook vooral gekend als een heel landelijke gemeente. Je kan er prachtige open landschappen ontdekken, de gerestaureerde Molen Ter Zeven Wegen, die gekend staat met de Wegom met zijn vele kapelletjes. Daarnaast is Denderwindeke eveneens een goede uitvalsbasis naar Ninove, Geraardsbergen en Halle.” Maar wonen in Denderwindeke kan ook enkele minpunten met zich meebrengen.

