Op huizenjacht in Vlaanderen: van een penthouse in Antwerpen voor 595.000 euro tot een luxueus appartement in Westende voor 1,25 miljoen euro

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Deze week reizen we van Westende tot Tongeren.

Tongeren (Limburg): culturele hotspot in een groene omgeving

Het is een van de meest zuidelijke steden van Vlaanderen, de oudste van België en een van de goedkoopste Limburgse plekken om te wonen. Wie houdt van geschiedenis kan er terecht, wie voor het stadsgevoel gaat, vindt er zijn ding, maar ook wie rust nodig heeft, zit in Tongeren goed.

“Wij zien Tongeren inderdaad als een culturele hotspot in een groene omgeving”, vertelt vastgoedmakelaar Dries Vrancken van Immo Leroi. “Er is een veelzijdigheid aan bezienswaardigheden in het centrum, waaronder enkele prachtige musea, de basiliek en ontelbare erfgoedparels. Maar dat maakt het niet alleen interessant voor toeristen, het is ook genieten voor de inwoners. Er is een winkelstraat en een Grote Markt met gezellige terrassen. Op wandelafstand van het historische centrum vind je bovendien het natuurgebied De Kevie en kilometers aan velden om in alle rust te vertoeven.” Nog niet overtuigd? “Op vijf minuten rijden zit je op de E40 en de E313.” Volgens Dries Vrancken zijn er verschillende straten en buurten die fel gegeerd zijn.

Volledig scherm Moderne woning met zwembad en poolhouse te koop in Tongeren © Immo Leroï

Westende, bij Middelkerke (West-Vlaanderen): nieuwe parel aan de Middenkust

Westende is de nieuwe parel aan het worden aan de Middenkust. Met evenementen als Tien Om Te Zien en de nieuwe Zeedijk wordt de deelgemeente van Middelkerke steeds meer een trekpleister voor toeristen én inwoners.

Noella Wauters, zaakvoerder van Immo Noella, is zelf geboren en getogen in Westende en heeft het dorp erg zien veranderen. “Het aanbod is heel klein geworden. Ik heb het nog nooit zo kalm geweten als nu. Mensen wachten voorlopig met een huis of appartement te kopen door de crisis. Middelkerke en Westende zitten in de lift, vooral door de vele veranderingen. Zo heb je het Casino dat ook voor Westende een goede zaak is en je hebt natuurlijk de nieuwe Zeedijk van Westende.” De populariteit heeft natuurlijk een effect op de vastgoedprijzen. Het blijft voorlopig de goedkoopste badplaats om te wonen, al is maar de vraag hoe lang dat nog zo zal zijn. Het aanbod is momenteel veel kleiner is dan de vraag. Wat je betaalt, ging de afgelopen tijd dan ook flink omhoog.

Kieldrecht, Verrebroek en Doel, bij Beveren (Oost-Vlaanderen): landelijk en midden in het groen

Als men in Beveren spreekt over de polder, heeft men het meestal over de deelgemeenten boven de E34. Kieldrecht is met zijn 3.790 inwoners de grootste. Het dorpscentrum vormt één aansluitend geheel met de dorpskern van het Nederlandse Nieuw-Namen. Verrebroek is kleiner en heeft geen winkelstraat zoals Kieldrecht. Er wonen 2.042 mensen. Doel sluit het rijtje af en is meteen ook het buitenbeentje. Door de jarenlange onzekerheid over de kerncentrale was er een leegloop van het dorp. Vandaag zijn vooral de gehuchten rondom Doel nog bewoond. Officieel goed voor 110 koppen. In de toekomst kan er wel verandering in komen, want in maart 2022 werd een historisch akkoord bereikt rond het behoud van het dorp.

Bart Roelandt, zaakvoerder van Finehomes en al 11 jaar actief als makelaar. “De grootste troef van deze poldergemeenten is de centrale ligging tussen Antwerpen en Gent met de E34 als verbindingsweg. Op een half uurtje sta je in Antwerpen, op een kwartier in de Waaslandhaven maar toch woon je hier landelijk en midden in het groen. Die combinatie maakt dat we veel kandidaat-kopers zien uit Antwerpen en nog meer uit het noorden van de provincie. Er is enerzijds een jongere generatie die dicht bij het werk wil wonen in de Waaslandhaven. Maar anderzijds zien we ook een toename van een ouder publiek. Dat zijn vaak ouders die hun kinderen en kleinkinderen volgen. Bij deze groep is er vooral vraag naar appartementen, maar het aanbod is erg schaars. We zitten in een landelijk gebied waarbij flats alleen maar te vinden zijn in de dorpskern.”

Volledig scherm Karaktervolle gezinswoning met 5 slaapkamers, zwembad en dubbele parkeerplaats te koop in Kieldrecht © Finehomes

Sint-Genesius-Rode (Vlaams-Brabant): deel van de groene Vlaamse rand rond Brussel

Sint-Genesius-Rode telt 18.628 inwoners en grenst aan Brussel. Het is één van de zes faciliteitengemeenten rond de hoofdstad. Dat betekent dat Franstalige inwoners er documenten in hun moedertaal kunnen opvragen. “Sint-Genesius-Rode behoort tot de groene Vlaamse Rand rond Brussel en dus heel populair om te wonen”, zegt Bram Roosens van Immo Roosens. “Het is er rustig, de natuur is vlakbij en de kinderen kunnen in de eigen gemeente naar school gaan. Zo is er het Onze-Lieve-Vrouwinstituut en net over de gemeentegrens heb je het Sint-Victorinstituut. Dat zijn twee populaire secundaire scholen. Franstalige leerlingen nemen dan weer vlot de bus naar Braine of Waterloo.”

Qua openbaar vervoer heeft de Rodenaar niet te klagen. “Er is het treinstation vanwaar je meteen de trein richting hoofdstad neemt, maar ook met De Lijn geraak je er vlot”, legt Bram uit. Verder zijn de sportfaciliteiten een troef. De site Wauterbos heeft alles voor de sportieveling. Van een zwembad over een grote sporthal tot de voetbalsite. Bovendien komt er binnenkort ook een hockeyveld bij. Door al die factoren is er veel vraag naar woningen in Sint-Genesius-Rode. Er is wel aanbod, maar die grote vraag heeft natuurlijk invloed op de prijs.”

Volledig scherm Nieuwbouwappartement te koop in Sint-Genesius-Rode © rv

Dam (Antwerpen): redelijk onbekende wijk bij het grote publiek

Begrensd door de industriezone aan het Albertkanaal in het noorden, het Asiadok in het westen, Park Spoor Noord in het zuiden en het Lobroekdok in het oosten, is ‘den Dam’ de meest noordelijke wijk in postcode 2060 of Antwerpen-Noord. De Slachthuislaan en IJzerlaan lopen dwars door de wijk, net als spoorlijn 12 die van Antwerpen naar Roosendaal loopt, en er het station Antwerpen-Dam heeft. De naam ‘Dam’ is afkomstig van de oude dam - waar nu het Damplein ligt - die vanuit het centrum van Antwerpen naar het verdwenen gehucht Dambrugge liep.

“Den Dam is een regio die nog niet zo gekend is bij het grote publiek”, vertelt Sebastiaan Hintjens (29) van HINTJENS. vastgoed. “De wijk was lange tijd vrij geïsoleerd, en was vooral bewoond door havenarbeiders. Je vindt er nog veel oudere arbeiderswoningen terug, net als bedrijven en pakhuizen. Daardoor is er wel wat leegstand in den Dam. Maar dat brengt ook potentieel met zich mee: doordat de wijk lange tijd minder interessant was voor kopers, zijn de prijzen er nog zeer gunstig. Zeker voor jonge gezinnen zijn er nog heel wat mogelijkheden om te renoveren in den Dam, terwijl andere regio’s in Antwerpen beduidend duurder zijn. Den Dam is een interessante wijk die wat over het hoofd wordt gezien, maar op dit moment is er zowat het grootste potentieel op gebied van meerwaarde.”

