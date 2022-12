Op huizenjacht in Vlaanderen: van een kasteeltje in Boutersem voor 1 miljoen euro tot een exclusieve villa in Sint-Katelijne-Waver voor 880.000 euro

vlaanderenOp zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week reizen we van Riemst in het oosten van ons land tot Izegem en Ingelmunster in West-Vlaanderen.

Knesselare, bij Aalter (Oost-Vlaanderen): een klein dorp aan het grootste bos van de provincie

Met 5.400 inwoners is Knesselare een klein Vlaams dorp. Maar sinds de fusie met Aalter maakt het deel uit van een toekomstgerichte gemeente, met bijna 30.000 inwoners. Met het Drongengoed op de grens van Knesselare met Ursel als absolute grootste troef. Niet voor niets het grootste aaneengesloten bos van Oost-Vlaanderen.

“De goede bereikbaarheid is een grote troef van Knesselare. Het dorp ligt langs de N44, en zo ben je snel op de E40 richting Oostende en Brussel, en ook op de N49 richting Knokke en Antwerpen. Op de immomarkt merk je nu al duidelijk dat Knesselare mee profiteert van de populariteit van Aalter”, zegt makelaar Giel Depuydt van Altro Vastgoed. “Aalter wordt steeds duurder. Knesselare is een betaalbaarder alternatief, maar is zeker ook niet goedkoop.”

Volledig scherm Park Withof in de Veldstraat in Knesselare © Altro

Boutersem (Vlaams-Brabant): mooi wonen tussen het groen

Boutersem telt 8.395 inwoners. Deze fusiegemeente bestaat uit zes deelgemeentes: Boutersem - met historische kernen Boutersem en Butsel -, Roosbeek, Vertrijk, Kerkom -met historische kernen Kerkom en Malendries -, Neervelp en Willebringen. De gemeente situeert zich in het zuiden van de provincie Vlaams-Brabant, op de overgang van Haspengouw en het Hageland.

“In Boutersem is het mooi wonen tussen het groen. Bovendien is er ook een snelweg en de verbindingsweg Leuven-Tienen. Het is een ideale uitvalsbasis voor mensen die zoeken naar flexibiliteit qua transport - station Vertrijk, E40, N3, busverbinding - en die toch willen ontsnappen aan de duurste provinciehoofdstad van Vlaanderen: Leuven, die zich op 10 minuten rijden bevindt”, vertelt vastgoedmakelaar van ERA immopunt Wouter Klingeleers. “Boutersem heeft een mooi gemeentehuis met prachtig Park Kwabeek, waar men tal van activiteiten organiseert. De gemeente beschikt over alle faciliteiten, gaande van supermarkten en scholen tot een rusthuis en sporthal. De populatie is een mix van jong en oud met voornamelijk veel inwijkelingen die hun gading in Leuven niet gevonden hebben.” Maar wonen in Boutersem kan toch ook enkele nadelen met zich meebrengen.

Izegem/Ingelmunster (West-Vlaanderen): wonen langs het kanaal Roeselare-Ooigem

Niks zo rustgevend als wonen langs het water. Sinds enkele jaren is dat ook langs het kanaal Roeselare-Ooigem mogelijk. Het kanaal ontstond ooit om Roeselare te verbinden met de Leie. Een groot stuk wordt dan ook ingenomen door industrie, maar in Izegem en Ingelmunster verandert dat en is er bewust plaats gemaakt voor verschillende nieuwbouwprojecten. De plekjes waar je kan wonen zijn voorlopig nog schaars, maar bieden ofwel een prachtig zicht op het water of liggen er in de nabijheid van.

Vooral in Izegem en Ingelmunster heb je wel wat mogelijkheden, met dichtbij ook groen en recreatie. We gaan na hoe diep je daarvoor in je geldbuidel moet tasten.

Volledig scherm Residentie Valora in Ingelmunster © rv

Sint-Katelijne-Waver (Antwerpen): een groene gemeente op een boogscheut van Mechelen

Sint-Katelijne-Waver telt zo’n 21.000 inwoners en bestaat uit twee deelgemeenten: Sint-Katelijne-Waver en Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Katelijne is opgesplitst in het centrum en de kernen Elzestraat en Pasbrug. “Voor de jongeren telt dit onderscheid niet meer, maar de oudere generaties hebben de gemeentefusie in de jaren 70 nog niet helemaal verteerd. Zij zijn ofwel ‘van Katelijne’ ofwel ‘van Waver’”, zegt makelaar Steven Van den Eynde van Immo Vercammen. “Sint-Katelijne-Waver is populair omwille van de centrale ligging, vlak bij stad Mechelen en op een redelijke afstand van Lier. Er zijn een NMBS-station, een aansluiting op de fiets-o-strade, en de R6 leidt automobilisten vlot naar de E19.”

“Er is niet echt één specifieke plek of wijk waar iedereen naartoe wil, maar we merken wel dat verkavelingen die vroeger als betaalbare gezinswoningen werden gebouwd – onder andere door de Kleine Landeigendom – nu erg gegeerd zijn. Jonge tweeverdieners moeten flink in hun buidel tasten als ze zich in deze wijken willen settelen. Ook in de rustige zijstraten liggen de prijzen meteen een pak hoger dan op de verbindingsbanen.”

Riemst (Limburg): landelijke gemeente tegen de Nederlandse grens

Helemaal in het meest zuidoostelijke puntje van de provincie Limburg treffen we Riemst. Een landelijke gemeente met veel kerkdorpen die pal tegen het Nederlandse Maastricht aanligt. Ten westen ligt de stad Tongeren. In Riemst zelf loopt het Albertkanaal, heb je pittoreske dorpjes zoals Kanne, Vroenhoeven of Zichen-Zussen-Bolder en is Eben-Emael met het gekende fort vlakbij gelegen. De gekende mergelgrotten zijn de meest bijzondere in de omtrek, en wijnkasteel Genoels-Elderen is een absolute vaste waarde in de streek.

“Maastricht als buurstad is zeer zeker een sterke stroef”, zegt vastgoedexpert Mesut Donmaz van Sensimmo. “Maastricht is een metropool, telt meer dan 120.000 inwoners en mag gezien worden als een wereldstad waar je op alle vlakken je ding kan doen. Die zeer dichte nabijheid is veel waard.” Maar die aanwezigheid betekende doorheen de jaren ook nadelen voor de gemeente Riemst.

Volledig scherm Authentieke hoeve in de Waterstraat in Zussen (Riemst) © RV

