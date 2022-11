Op huizenjacht in Vlaanderen: van 90.000 euro voor een te renoveren studio in Antwerpen tot bijna 1 miljoen euro voor een ruim nieuwbouwappartement in Lennik

vlaanderenOp zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week reizen we van Heusen-Zolder tot net over de grens in Zeeuws-Vlaanderen.

Kruishoutem (Oost-Vlaanderen): vlot bereikbaar dankzij nabijheid E17

Kruishoutem maakt deel uit van de fusiegemeente Kruisem. Die is in 2019 ontstaan door de samensmelting van Kruishoutem en Zingem. Centrumgemeente Kruishoutem zelf telt 27 vierkante kilometer grondgebied en 5.295 inwoners. Errond liggen de landelijke dorpen Lozer, Nokere en Wannegem-Lede. “In de dorpskern Kruishoutem is er weinig instroom van nieuwkomers, maar er zijn ook weinig mensen die de gemeente verlaten”, weet makelaar Kristian Nobels. “Dat wijst erop dat mensen hier graag wonen. Wie in Kruishoutem woont, wil er niet weg. De tijd heeft in Kruishoutem een beetje stilgestaan, maar wel in positieve zin: iedereen kent er nog iedereen en bij de bakker en de slager hoor je het nieuws van de dag”, zegt Nobels.

“Opmerkelijk is dat er in de vraagprijzen grote verschillen zijn die vooral komen door de ligging van de woningen. Wat je betaalt, hangt vooral af van de ligging van de woning. Hoe rustiger je in Kruishoutem wil wonen, hoe meer je betaalt”, legt de makelaar uit.

Volledig scherm Ruime, energiezuinige woning in Kruishoutem. © Immo Nobels

Zeeuws-Vlaanderen: net over de grens in Nederland en toch dicht bij zee

Als we de Stichting Zeeuws-Vlaanderen mogen geloven, zijn er vijf redenen om net over de grens te gaan wonen. Het is er goedkoper, je hebt meer ruimte, het is er rustig, je hebt er meer privacy en het is er veilig. “De meeste geïnteresseerden wonen net naast de landsgrens, van Maldegem tot Damme en Knokke-Heist”, weet Jan De Dobbelaere, al 28 actief in de vastgoedwereld in Sluis. “Al krijgen we ook soms vragen vanuit Brugge. De ontsluiting en de wegen nodigen ook uit om voor Zeeuws-Vlaanderen te kiezen. De verbindingen zijn goed en er zijn nauwelijks files.” Maar wegen de voordelen dan ook op tegen de nadelen? En wat heb je meer voor dezelfde prijs in Nederland? Wij zochten het uit.

Volledig scherm Gerenoveerde woning met drie slaapkamers te koop in Sluis © Versluijs Makelaardij

Lennik (Vlaams-Brabant): een gemeente die meer en meer tot de Rand rond Brussel behoort

Lennik telt 9.302 inwoners op een oppervlakte van 30,80 km², dat is kleiner dan bijvoorbeeld Pepingen, een gemeente die er vlak naast ligt. Lennik is midden in het Pajottenland gelegen en behoort tot ieders bevindingen steeds meer tot de Brusselse Rand. Er zijn zeker nog uitgestrekte vlaktes en mooie natuur, maar de verstedelijking begint hier stilaan z’n opmars te maken. Verkies je de natuur, dan laat je het centrum beter links liggen.

“In Lennik heb je alle noodzakelijke winkels vlakbij”, vertelt Anja Goossens. “Een treinverbinding is er echter niet. Daarvoor kan je wel makkelijk met de bus naar Dilbeek, Ninove, Halle of Brussel.” Verder zijn er twee middelbare scholen: het SGI en GO! Onderwijs, en enkele kleuter- en lagere scholen. Je vervelen in je vrije tijd is in Lennik niet aan de orde: er is tennis, volleybal, rugby, skaten, voetbal, basketbal, een muziek- en tekenacademie, wandelclubs en jeugdbewegingen, allemaal op wandelafstand van elkaar. Ook in het Domein en Kasteel van Gaasbeek kan je heerlijk gaan wandelen en een ijsje eten. Maar naast die positieve punten, krijgt Lennik ook te maken met enkele minpunten, al ervaren sommigen de nadelen ook als voordelen.

Heusden-Zolder (Limburg): zowel rust als beleving

Zo’n 34.000 inwoners vertoeven vandaag in Heusden-Zolder, waar niemand hoeft te kiezen tussen rust of beleving. Zo staat de gemeente bekend om Circuit Zolder of de ‘Omloop van Terlaemen’, waar jaarlijks de 24-urenrace, maar ook nationale en internationale racewedstrijden plaatsvinden. Een cultuurliefhebber? Dan kan je terecht bij CC MUZE op de mijnsite, naar de bibliotheek op het Sint-Willibrordusplein of een bezoekje brengen aan Kasteel Meylandt langs de N72, waar de gemeente ook een eigen Academie Beeldende Kunsten heeft. Op Domein Bovy, aan de Kluis in Bolderberg en langs het mooie fietsroutenetwerk kom je dan weer helemaal tot rust.

“Daarbovenop is Heusden-Zolder zeer goed te bereiken”, vertelt Joke Debevere, medezaakvoerder en vastgoedmakelaar van Marc Swevers. “Op de E313 en de E314 liggen in totaal drie afritten naar de gemeente en ook het openbaar vervoer is hier een grote troef. Verder is Heusden-Zolder als mijngemeente heel divers en vallen er altijd wel nieuwe restaurants en andere nieuwigheden te ontdekken. Ook voor gezinnen met kinderen is Heusden-Zolder een ideale woonplaats, want in elk kerkdorp vind je een lager onderwijs en kinderopvang en er zijn heel wat sporthallen, sportclubs en jeugdverenigingen te vinden.” Al zijn er ook wel wat zaken waarmee Heusdenaren en nieuwe bewoners best rekening mee houden.

Volledig scherm Exclusieve villa met drie slaapkamers en bijgebouw te koop in Bolderberg in Heusden-Zolder. © Marc Swevers

Groen Kwartier (Antwerpen): een groene wijk in het midden van de stad

“Het Groen Kwartier in Antwerpen is een groene wijk in het midden van de stad. Bewoners kunnen er bijvoorbeeld vergaderen of coworken in een serre op de PAKT-site met uitzicht op de dakboerderij van PAKT, maar ook een buurtbarbecue of een petanquetoernooi organiseren”, zegt Babs Callens, kantoorverantwoordelijke voor Antwerpen bij Heylen Vastgoed. “Het Groen Kwartier doet wat denken aan een gated community omdat je door een poort binnen en buiten moet. Iedereen kan er naar binnen, het is openbaar domein, maar het geeft de bewoners wel een fijn, besloten gevoel terwijl ze toch midden in de stad wonen.”

Wonen in het Groen Kwartier heeft dan ook zijn prijskaartje. “De prijzen voor een appartement of huis in het Groen Kwartier zijn best extreem”, beseft Callens. “Jonge mensen kunnen er bijna niets meer kopen. Er zijn ook relatief weinig woningen beschikbaar in het Groen Kwartier, waardoor er zelden iets te koop staat. Ook parkeren is er moeilijk omdat het Groen Kwartier volledig wandelzone is.”

