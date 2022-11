Op huizenjacht in Vlaanderen: van 295.000 euro voor een gerenoveerde gezinswoning in Waregem tot 395.000 euro voor één in Vosselaar

VlaanderenOp zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week reizen we van het groene Vosselaar in de Antwerpse Kempen tot het Oost-Vlaamse Hamme.

Onze journalisten gaan elke week op huizenjacht, meer daarover vind je hier.

Hamme (Oost-Vlaanderen): wonen in de natuur op een boogscheut van grote steden

Het Oost-Vlaamse Hamme ligt ietwat centraal gelegen in de gouden driehoek die gevormd wordt door Antwerpen, Gent en Brussel. “Door zijn centrale ligging is Hamme dus slechts op een boogscheut verwijderd van een aantal belangrijke steden in ons land”, zegt Yves Bosteels van vastgoedkantoor Janssen en Janssen. “Dat maakt ook dat er veel interesse is vanuit het duurdere Antwerpen en Gent om vastgoed te kopen in Hamme. Zowel in het centrum als in de populairste wijken zie je een grote instroom van potentiële kopers uit die regio’s, ze vertegenwoordigen zo’n 70 procent van het totale aantal. Zij verkiezen het meer landelijke Hamme dan de duurdere steden.”

“De meest gegeerde plekjes in Hamme zijn vooral diegene die rustig gelegen zijn. Denk dan aan de Driegoten en Den Bunt”, zegt Kathleen Jansegers van Janssen en Janssen. “Dat maakt dat hier ook het duurste vastgoed verkocht wordt. Ga je op zoek naar je droomhuis in een ‘groene long’, dan betaal je uiteraard een stuk meer dan voor een woning in het centrum. Maar ook de vernieuwing van het Marktplein heeft de huizen in deze omgeving aantrekkelijker gemaakt. En dus zijn ook hier de prijzen in deze buurt in het centrum fors de hoogte in gejaagd.”

Volledig scherm Instapklare woning met zwembad in Hamme © RV

Zoutleeuw (Vlaams-Brabant): bereikbare, landelijke gemeente

Tussen Tienen en Sint-Truiden vind je het pittoreske Zoutleeuw. “Zoutleeuw is een landelijke gemeente die geflankeerd wordt door de steenweg N3 waardoor het toch makkelijk bereikbaar is”, vertelt vastgoedmakelaar van ERA immopunt Wouter Klingeleers. “De Sint-Barbaratoren van de kerk behoort zelfs tot het UNESCO werelderfgoed. Bovendien heeft het ook een prachtig wandelgebied: provinciedomein Het Vinne met het grootste natuurlijke binnenmeer van Vlaanderen. Deze twee aspecten lokken toch elk jaar heel wat toeristen, wat de stad levendig houdt.”

“In het centrum vind je ook heel wat gezellige cafés en restaurants. Mensen komen graag naar Zoutleeuw voor het gezellige van het stadsgedeelte. Ga je 200 à 300 meter de stad uit dan kom je onmiddellijk op het platteland of in het mooie groen. Ideaal voor prachtige fiets- en wandeltochten. Kortom: je hebt heel wat natuurmogelijkheden én Zoutleeuw als staf heeft alles te bieden wat een andere grootstad ook heeft. Van supermarkten tot middelbare scholen, buitengewoon onderwijs, jeugdbeweging, noem maar op.” Maar wonen in Zoutleeuw kan ook wat minpunten met zich meebrengen.

Volledig scherm Gezellige instapklare woning in Zoutleeuw © Era Immopunt

Vosselaar (Antwerpen): een rustige en groene gemeente in de Kempen

Vosselaar is nog geen 12 vierkante kilometer groot en telt maar 11.500 inwoners. De gemeente is zo klein, omdat ze als een van de weinige dorpen in Vlaanderen geen fusie aanging in 1976. Bijgevolg ademt Vosselaar nog een echt dorpsgevoel uit. De woonkern is erg geconcentreerd en wordt eigenlijk alleen verdeeld door de Antwerpsesteenweg, de belangrijkste verkeersader die dwars door het dorp loopt. De inwoners prijzen vooral het prachtige groen in hun gemeente: het Grotenhoutbos, de Zwartgoorheide en natuurlijk de bekende Konijnenberg, een stuifduin van 36 meter hoog. Daar vind je overigens ook de grootste mammoetboom van de provincie. De gemeente heeft een prima verbinding met de E34, zodat je in slechts 30 minuten op je werkplek in Eindhoven of Antwerpen bent. En uiteraard liggen ook stad Turnhout en zijn industriegebied vlakbij. Ook heeft Vosselaar goede busverbindingen en zijn er voldoende supermarkten.

De slogan van de gemeente is ‘Vosselaar, je wilt er wonen’. Maar dat heeft ook een keerzijde: net omdat het er zo mooi en rustig is, swingen de vastgoedprijzen vaak de pan uit, zelfs voor woningen die een flinke opknapbeurt kunnen gebruiken.

Tessenderlo (Limburg): “Gemeente in groei waar het aangenaam wonen is”

“Tessenderlo heeft zich geprofileerd als een gemeente in groei, een gemeente waar het aangenaam wonen is.” Aan het woord is Jeroen Kippers, bestuurder bij Immodiest en vastgoedkenner in deze regio. “In de volksmond klinkt het vaak ‘Looi Leeft’, omdat er altijd wel iets te doen is. In de gemeente heb je een kindermarkt, een braderie, zelfs een heuse loopwedstrijd. Looi is daarbij de koosnaam voor Tessenderlo, al spreekt men ook wel eens van ‘De Neus van Limburg’, gezien de ligging op de kaart.”

Volgens Kippers behoort het bruisende evenementenleven in Tessenderlo tot de grote troeven van de gemeente. “Het is een gemeente waar men onderneemt en er veel te beleven valt. Ook het groen valt in de smaak, zeker het stiltegebied van Limburg dat in Gerhagen gelegen is. De ENGIE Classic wint de laatste jaren aan belang als meest sfeervolle stadsloop van het land met meer dan 2.000 lopers. Daarnaast kan wonen in Tessenderlo ook wel enkele nadelen met zich meebrengen.

Volledig scherm Instapklaar appartement in Tessenderlo © ImmoDiest

Waregem (West-Vlaanderen): een stad met een dorpsgevoel

Vlamingen kennen Waregem vooral van Waregem Koerse. Maar eigenlijk valt er het héle jaar door van alles te beleven. “Waregem heeft alle voordelen van een stad, maar je voelt er tegelijk ook die aangename dorpsgezelligheid”, zegt immomakelaar Flore Decavel van Dewaele Vastgoedgroep. Vind je er nog betaalbare woningen? En wat zijn de grote verschillen tussen het centrum en de deelgemeenten? We nemen je op sleeptouw door het Waregemse vastgoed.

Ook vorige week gingen wij op huizenjacht. Benieuwd? Je vindt onze conclusies hier terug.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.