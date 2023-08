Op huizenjacht in Vlaanderen: op zoek naar woonst met binnenzwembad? Van nog geen 600.000 euro in Oostende tot 2,5 miljoen in Koksijde

IMMOOp zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week reizen we van Kessel tot Diepenbeek.

Kessel, bij Nijlen (Antwerpen): wonen in het groen

Volledig scherm Riante villa met zwemvijver te koop in Kessel © VB Partners

Kessel is een deelgemeente van Nijlen in de provincie Antwerpen. Kessel was een zelfstandige gemeente tot aan de gemeentelijke herindeling van 1977. Het dorpje kent ongeveer 7.600 inwoners en de lokale bevolking deelt Kessel in twee kernen: Kessel-Dorp en Kessel-Statie. Natuurliefhebbers kunnen hier zeker en vast terecht, want Kessel ligt tussen de Kleine en de Grote Nete en is wellicht het bekendst om provinciaal domein de Kesselse Heide. Daarnaast vind je in het dal van de Kleine Nete natuurgebied de Steenbeemden, dat onderdeel is van de Kleine Netevallei.

“Een groot voordeel is dus het vele groen in Kessel”, zegt Maarten De Meyer, vastgoedconsulent bij Heylen Vastgoed. “Zo kan je gaan wandelen in natuurdomein de Kesselse Heide of in de Kleine Netevallei, maar wie zich liever tussen de bomen bevindt, kan terecht in het Soldatenbos of Elzenbos. Kessel is ook makkelijk bereikbaar met de tram of bus. Kessel ligt ook vlak naast de bruisende stad Lier. Daarnaast is er ook een erg sociale gemeenschap. Er zijn ook heel wat scholen in de directe omgeving.” Al is er ook wel een keerzijde van de medaille.

Merchtem (Vlaams-Brabant): levendige groene gemeente

Volledig scherm Villa met vijf kamers en zwembad te koop in Merchtem © Structura

Merchtem ligt pal in de Brabantse kouters op ongeveer 15 kilometer van Brussel, wat ook één van haar grote troeven is. “Op 20 minuutjes stap je met de trein in Brussel-Centraal en ligt de hoofdstad van Europa aan je voeten”, stelt Stijn De Keersmaeker van Structura. “Maar ondanks die nabijheid van Brussel is Groot-Merchtem met haar ongeveer 17.000 inwoners een levendige groene gemeente met deelgemeentes: het heuvelachtige Brussegem, het pittoreske Ossel, het landelijke Peizegem en het rustige Hamme.”

“Merchtem is dankzij haar gunstige ligging, groene karakter met bijvoorbeeld vijftien geboortebossen, variëteit aan kwalitatieve scholen, levendige horeca en een waaier aan supermarkten een echte trekpleister geworden voor zowel jonge gezinnen als ouderen die graag alles op wandelafstand in het centrum willen hebben”, gaat het verder. “Het is begrijpelijk dat een groeiende bevolking en toenemend verkeer uitdagingen met zich meebrengen voor een gemeente zoals Merchtem”, geeft De Keersmaeker nog mee.

Ronse (Oost-Vlaanderen): de ‘koningin van de Vlaamse Ardennen’

Volledig scherm Villa te koop in het groen rondom Ronse. © RV

De historische textielstad Ronse ligt in het uiterste zuiden van Oost-Vlaanderen, pal op de (taal)grens met Wallonië. De stad draagt trots de titel ‘koningin van de Vlaams Ardennen’, maar heeft het moeilijk om zich economisch te handhaven. De bevolking is verscheiden, het gemiddeld inkomen is laag als je het vergelijk met de rest van Vlaanderen en de werkloosheidsgraad hoog. De glorietijden van de textielindustrie, toen de stad veel fabriekjes vol weefgetouwen telde, liggen ver achter ons. Wijken met statige burgerwoningen grenzen er aan steegjes met arbeidershuisjes. Ronse is een provinciestad met de problematiek van een grootstad.

Dries Glibert (30) van vastgoedkantoor DMG ziet vooral kopers vanuit de Gentse regio afzakken naar zijn hometown. “Die evolutie is al een tijd aan de gang en we zien die trend alleen maar bevestigd worden. Het heeft wel als consequentie dat de prijzen intussen ook flink zijn gestegen in vergelijking met enkele jaren terug.”

Diepenbeek (Limburg): rustige gemeente tussen de centrumsteden

Volledig scherm Ruime woning met vijf slaapkamers en handelspand te koop in Diepenbeek © Millennium Vastgoed

De gemeente Diepenbeek heeft heel wat troeven. De goede bereikbaarheid is daar één van. Diepenbeek ligt namelijk pal tussen centrumsteden Bilzen, Genk en Hasselt. Dat maakt het ook voor studenten een zeer interessante locatie om op kot te gaan. Hier is namelijk een treinstation in het centrum, maar je bent ook in een mum van tijd op de autosnelweg. “Ook het bruisende centrum is voor kotstudenten aantrekkelijk”, vertelt Patrick van Millennium Vastgoed. “Zo zijn er heel wat sportgelegenheden zoals het Demerstrand en het nieuwe voetbalterrein, maar er zijn ook heel wat cafés en bistro’s in het centrum.”

“We merken dat Diepenbeek vooral voor jonge mensen aantrekkelijk is. Zo zien we veel dertigers die hier op zoek zijn naar een woning. Dat komt door de goede mix van een rustige ligging en de goede bereikbaarheid. Natuurliefhebbers komen hier aan hun trekken met natuurgebieden De Maten en de Dauteweyers. Daarnaast zijn hier heel wat scholen, wat de gemeente ook voor jonge gezinnen aantrekkelijk maakt.” Er is ook wel een buurt die minder populair is bij kopers.

