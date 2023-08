Op huizenjacht in Vlaanderen: op zoek naar instapklare halfopen woning? Van 315.000 euro in Heers tot 375.000 euro in Denderleeuw

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week reizen we van Kortrijk tot Heers.

Denderleeuw (Oost-Vlaanderen): strategisch gelegen én betaalbaar

Denderleeuw telt ongeveer 20.000 inwoners en is daarmee qua oppervlakte een kleine, maar dichtbevolkte gemeente. Ze ligt op zo’n 25 km van Brussel. “Denderleeuw heeft de troeven van een kleine stad: dichtbevolkt, maar voor ieder wat wils”, vertelt Berdien Van Waeyenberge van Topo-Immo uit Denderhoutem. “Er zijn veel winkelketens aanwezig, met directe parkeermogelijkheden. Voor de sportliefhebbers zijn er heel wat sportcentra aanwezig. Wie toch liever van de natuur houdt, kan zich dan eerder vinden in de dorpen zoals Welle, Iddergem, of het natuurgebied De Wellemeersen, of wie dit wenst te combineren met een mooie fietsroute kan hiervoor terecht op het jaagpad langs De Dender.”

“Het populairste dorp (deelgemeente, nvdr.) op dit ogenblik is Welle, vooral omdat het iets rustiger is en omdat er veel gegeerde woonwijken zijn.”

Wonen aan het water in Antwerpen

Volledig scherm Verbluffende penthouse met royale terrassen te koop in Antwerpen © Reds

‘Waterfront development’ is hip. Het is de dure term voor ‘bouwen naast het water in een stad’, en het woord ‘duur’ is hier niet zomaar gekozen. Het kost vaak enorm veel geld om uitzicht te hebben op een beetje blauw, en dat is in Antwerpen niet anders. “Bij stadsontwikkeling wordt er steeds vaker gekozen voor bouwen aan het water: dat is wereldwijd in heel wat grootsteden het geval”, vertelt immomakelaar Sebastiaan Hintjens (29) van HINTJENS. vastgoed.

Wonen aan het water biedt verschillende voordelen. Het meest voor de hand liggende is waarschijnlijk het mooie, open uitzicht. “Een ruim uitzicht over een rivier, meer of haven heeft een kalmerend effect en geeft een ontspannen gevoel”, aldus Hintjens. “Ten tweede is onroerend goed aan het water redelijk waardevast: enerzijds omdat het er aantrekkelijk wonen is, anderzijds omdat het aanbod beperkt is. Daarom blijven die woningen stabiel in prijs.” Zijn er ook nadelen aan wonen aan het water? “Niet echt: het grootste nadeel is waarschijnlijk de hoge prijs.”

Heers (Limburg): midden in de fruitstreek

In een van de meest zuidelijke punten van Limburg, midden in de fruitstreek, rust en vergezichten ligt Heers. Een parel om te wonen én een van de meest betaalbare Vlaamse gemeenten. “Je vindt er dat typische, fijne dorpsgevoel wat veel mensen graag hebben”, vertelt Maarten Vannut van Het Immohuis. “Bovendien vind je er alle faciliteiten, supermarkten, horecazaken, sportacommodaties dichtbij huis, ook al is Heers een rustige, landelijke gemeente.” Voor wie het dan toch wat meer mag zijn, ligt de stad Sint-Truiden op 10 minuten rijden en ligt de E40 op eenzelfde afstand. “Die uitstekende verbinding is inderdaad een mooie troef van Heers.”

En ook de natuur, de velden en de fruitplantages mogen in Heers gezien worden. “In Heers vind je het vertrekpunt van veel wandel- en fietsroutes”, klinkt het. Tijdens de bloesemperiode word je er getrakteerd op een ongelofelijk landschap maar wie graag buiten komt, houdt op elk moment van het jaar van Heers. Het rustige karakter van de gemeente, kan voor sommigen wel in het nadeel spelen.

Hoeilaart (Vlaams-Brabant): wonen in het groen

Volledig scherm Energiezuinige, solide woning in Ernest Claeslaan in Hoeilaart © ERA Immpuls

“Het groene karakter van Hoeilaart is een troef”, zegt Bram Brankaer van immobiliënkantoor Era Immpuls. “Hoeilaart is heuvelachtig, maar ligt toch op slechts een steenworp van Brussel. Dat geldt trouwens voor alle druivengemeenten.” In het centrum van de gemeente, vooral rond het Gemeenteplein, zijn dan weer heel wat handels- en horecazaken. Hoeilaart beschikt ook over een vernieuwd sport- en jeugdcentrum langs de Koldamstraat.

Het heuvelachtige karakter van de gemeente kan ook wel een nadeel zijn. Het is namelijk niet echt simpel om een vlak stuk in de druivengemeente te vinden, wat voor minder mobiele mensen niet altijd even evident is. De aanwezigheid van snelwegen en treinstations is dan wel een voordeel voor de bereikbaarheid, het zorgt uiteraard ook wel voor wat lawaaihinder. Tot slot is het niet goedkoop wonen in Hoeilaart, wat ook een nadeel kan vormen.

Vakantiegevoel in Kortrijk (West-Vlaanderen)

Volledig scherm Nieuwbouwappartement Villa Maius te koop in Kortrijk © Lennen Descamps

Leopold (52) en dochter Mallory Dekeyser (32), Yorben Ravau (23) en Gauthier Desschans (25) van Dekeyser.immo leggen de troeven van Kortrijk met de ‘gouden rivier’ uit. “Kortrijk is een fiere stad. Volgens de recentste driejaarlijkse stadsbarometer uit 2021 voelt 85 procent van de inwoners zich gelukkig. Kortrijk heeft sterke buurten. Je hebt er daadwerkelijk alles voor handen om te wonen, te werken en te vertoeven. Dankzij de metamorfose van de voorbije twintig jaar is Kortrijk een centrumstad geworden die aantrekt. Het parkeervrij maken van de Grote Markt, de Leiewerken, de verlaagde Leieboorden, de vele infrastructuurwerken, de fietsinfrastructuur en straks de nieuwe stationsomgeving en de heraanleg van het Casino- en Conservatoriumplein… het zijn enkele voorbeelden. Het is een stad in (r)evolutie en transitie. Eén bepaalde buurt biedt je de rust en de gezelligheid van een woning aan zee, maar ligt toch op wandelafstand van Kortrijk-centrum.””

