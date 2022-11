Op huizenjacht in Vlaanderen: op zoek naar een woning met commerciële ruimte? Van 389.000 euro in Houthalen tot 895.000 euro in Steenokkerzeel

vlaanderenOp zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week reizen we van het landelijke Houthalen tot het Antwerpse district Borgerhout.

Belsele, bij Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen): keuze tussen levendig centrum en bebost gebied

Belsele is een van de drie deelgemeenten van Sint-Niklaas, en telt ruim 10.500 inwoners. Het is een dorp met een levendig centrum vlak naast de N70 en een landelijk en residentieel karakter in het beboste noordelijke deel. Het gehucht Puivelde maakt deel uit van Belsele.

“Belsele is bijzonder gegeerd op de immomarkt”, ondervindt Davy Bulteel van Vastgoed Bulteel uit Belsele. “En dat is niet alleen te danken aan het landelijke karakter. Ook het actieve verenigingsleven draagt daar haar steentje toe bij. Ook de verschillende kleuter- en basisscholen, de vele trendy handelszaken, een leuk aanbod aan horecazaken en sportcentrum De Klavers zijn belangrijke troeven. Natuurlijk is er ook de zeer gunstige ligging van Belsele met een uitstekende verbinding naar de E17. Allemaal factoren die ervoor zorgen dat Belsele voor iedereen iets te bieden heeft, en ook veel jonge mensen de weg vinden naar het dorp.” De populariteit van Belsele is meteen ook haar grootste nadeel. De vastgoedprijzen liggen in het dorp hoger dan in Sint-Niklaas en de andere deelgemeenten.

Volledig scherm Nieuw landhuis op circa vier hectare met paardenstalling te koop in Belsele. © Huysewinkel Waasland

Houthalen (Limburg): veel scholen en groen in de omgeving

Bijna centraal in de provincie Limburg ligt Houthalen-Helchteren grenzend aan de E314, omzoomd met heel wat groen. Volgens makelaar Hilde Vaelen van Jemar is vooral Houthalen zeer geliefd om te wonen. Zowel door inwoners binnen de gemeenten als in de buurgemeenten. “Het is vooral die aanwezigheid van de autosnelweg die telkens wordt uitgespeeld”, zegt ze. “Sommigen trekken naar de rand, of meer naar de kern van Houthalen. Maar we zien dat zelfs Genkenaren of mensen vanuit Helchteren soms opschuiven richting Houthalen, of Zonhoven, zolang het maar in de buurt is van die belangrijke verkeersas.”

De aanwezigheid van veel scholen én groen is dan weer een pluspunt voor jonge gezinnen. “De kleinsten in de familie een rustige woonomgeving bieden vinden velen belangrijk. Ook dat kan weer vlot in Houthalen. En je vindt er ook nog betaalbare woningen.”

Borgerhout (Antwerpen): wonen in het kleinste district van de stad

Borgerhout is het kleinste en dichtstbevolkte district van Antwerpen. Het gedeelte intra muros ligt tussen de wijk Zurenborg en Antwerpen-Noord en het gedeelte extra muros loopt van buiten de ring tot aan het Te Boelaerpark. De Turnhoutsebaan is de bekendste winkelstraat van Borgerhout, maar ook daarnaast heeft het district veel winkels en horecagelegenheden. Het Moorkensplein is een van de hotspots met gezellige terrasjes rond het prachtige districtshuis. Andere leuke adresjes in Borgerhout zijn bar Chapel, bar Leon, creatieve hub Borgerhub, restaurant Essen en concertzaal Roma.

Borgerhout heeft een snel draaiende vastgoedmarkt. “Er is veel beweging met zowel toekomende als vertrekkende mensen. Het district heeft ook een mooie woonmix met gewone woningen en kleine en grote appartementsgebouwen. Er zijn veel kleine handelszaken en er is beweging op straat”, legt Karel Vanacker, vastgoedmakelaar van ERA ONE, uit. Een nadeel aan Borgerhout is het gebrek aan veel groene open ruimtes, het drukke verkeer op sommige plaatsen en de slechte luchtkwaliteit. Een groot voordeel van de woningen in Borgerhout is dan weer de prijs.

Volledig scherm Ruime woning met drie slaapkamers en drie badkamers te koop in Borgerhout. © ERA ONE

Kemmel, bij Heuvelland (West-Vlaanderen): een dorp in de schaduw van het hoogste punt van de provincie

Aan de voet van de Kemmelberg ligt Kemmel, een dorp dat deel uitmaakt van de gemeente Heuvelland. In Heuvelland wonen 7.992 mensen, waarvan zo’n 1.150 in Kemmel zelf. In het dorp zijn enkele bezienswaardigheden, zoals het Monument Aux Soldats Français, ‘den engel’ in de volksmond, gelegen aan de voet van de Kemmelberg. Aan de zuidkant van de berg ligt de commandobunker, een relict uit de Koude Oorlog. Die wordt momenteel opgewaardeerd. De stad Ieper ligt op zo’n 10 km rijden van het dorp, Poperinge op zo’n 12 km. In Ieper kan je de A19 op richting Kortrijk en Gent. Ook een uitstap naar de zee is gemakkelijk te maken met de wagen. Je kan op verschillende plaatsen in Heuvelland de bus opwippen.

“Niet enkel op toeristisch vlak is Kemmel populair, maar ook om te wonen”, zegt Louis Vandermarliere van Vastgoed Vandermarliere, gevestigd in het centrum van het dorp. “Kemmel, gelegen aan de voet van de Kemmelberg, is van alle gemeenten in Heuvelland het populairst bij kopers en de gemiddelde prijs voor een woning ligt dan ook wat hoger in vergelijking met huizen in onder meer Nieuwkerke, Wijtschate en Wulvergem.”

Volledig scherm Licht op te frissen woning te koop in Kemmel. © Vastgoed Vandermarliere

Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant): ideale ligging tussen centrumsteden

Om en bij de 12.500 inwoners telt Steenokkerzeel vandaag. Steenokkerzeel is de hoofdgemeente en telt met Perk en Melsbroek ook twee deelgemeenten. Wat maakt het er zo aantrekkelijk om te wonen? Eerst en vooral de ligging. Steenokkerzeel ligt tussen Leuven, Mechelen en Brussel. Antwerpen is slechts dertig minuten verwijderd. De aanleg van de ringweg enkele jaren geleden heeft er bovendien voor gezorgd dat het centrum van Steenokkerzeel, waar alle noodzakelijke winkels gevestigd zijn, relatief rustig is. Steenokkerzeel is een levendig, actief dorp. Er worden heel wat evenementen en een zondagsmarkt georganiseerd, die telkens veel bezoekers lokken.

Maar naast de voordelen kan wonen in Steenokkerzeel ook wel frustraties met zich brengen, zo klinkt het. En tot slot zijn woningen in Steenokkerzeel – net als in andere gemeenten in de regio - een pak duurder geworden door de coronacrisis. “De prijzen zijn zowat 15 procent gestegen”, vertelt Annick Puttemans van vastgoedkantoor Co Immo. “En ze lijken maar niet te zullen dalen.”

