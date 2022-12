Op huizenjacht in Vlaanderen: op zoek naar een villa? Van 413.500 euro in Sint-Truiden tot 595.000 euro in Wachtebeke

vlaanderenOp zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week reizen we van De Haan aan de kust tot Sint-Truiden.

Holsbeek (Vlaams-Brabant): de groene long van Leuven

Onbekend is onbemind, weten broer en zus Dimitri (39) en Ann-Sofie Van den Eynde (37), makelaarsduo van Immo Surplus en Holsbekenaars in hart en nieren. Door de Chartreuzenberg is de gemeente enigszins verborgen voor de grote stad, vijf kilometer verder. Bovenop de berg kochten in het verleden heel wat gegoede Leuvenaars een vakantiehuis, hoog en droog en midden in het groen. “De nieuwe Leuvenaars kennen Holsbeek niet. Die raken vaak niet verder dan het Provinciedomein in Kessel-Lo. Maar de echte parel ligt nog een paar kilometer verderop.”

Op de nabijgelegen E314 ligt afrit Holsbeek netjes tussen Leuven en Aarschot, gekneld tussen de Wingevallei en de uitzicht bepalende Chartreuzenberg. “Holsbekenaars zijn fier op hun berg. De Sven Nys Cycling Route loopt dwars door Holsbeek. De helling is dan ook een geliefde kuitenbijter voor heel wat wielertoeristen.” Onder de kerktoren in het dal wordt het gemeenschapsgevoel gevoed met veelbezochte mosselfeesten en dorpskermissen. Het Holsbeekgevoel staat gelijk aan trots. Al zijn er ook wel enkele nadelen verbonden aan wonen in Holsbeek.

Wachtebeke (Oost-Vlaanderen): centraal gelegen tussen Gent en Antwerpen

Bij een breder publiek is Wachtebeke ongetwijfeld gekend omwille van het provinciaal domein Puyenbroeck op zijn grondgebied. De gemeente telt ongeveer 8.000 inwoners en is vooral door zijn landelijke en groene karakter gegeerd op de immomarkt. Ook de centrale ligging van Wachtebeke tussen Gent en Antwerpen en pal langs de E34 vormt een troef. Eind vorig jaar raakte bekend dat Wachtebeke in 2025 zal fuseren met grote buur Lochristi.

Opmerkelijk: het toekomstige huwelijk laat zich nu al voelen op de lokale vastgoedmarkt. “Sowieso was er al een instroom van Lochristinaren in het dorp door de nabijheid en omdat vastgoed in Wachtebeke goedkoper is dan in Lochristi, maar sinds de fusieplannen merken we dat die evolutie in stijgende lijn zit”, zegt Nathalie L’Ecluse van het Wachtebeekse vastgoedkantoor ImmoMaMo. De recente verkaveling ‘Ten Bergen’ is erg in trek. De wijk ligt vlak bij het fietspad dat een verbinding maakt tussen het Heidebos en Kloosterbos en dus in een groene omgeving. “Het landelijke en groene karakter van Wachtebeke komt hier helemaal tot uiting. De wijk zorgde voor een opwaardering van de buurt”, zegt L’Ecluse. “Je zit hier wel in de hogere prijscategorie van woningen.”

Duffel (Antwerpen): vrij groene gemeente aan het water

Duffel telt ongeveer 18.000 inwoners, heeft geen deelgemeenten maar is verdeeld in drie ‘zones’. De Nete verdeelt het centrum in de woonkernen Duffel-West op de rechteroever en Duffel-Oost op de linkeroever, verderop ligt het gehucht Duffel-Mijlstraat. Duffel ligt niet alleen aan het water maar is ook een vrij groene gemeente. Met kasteelruïne Ter Elst en de bekende Cinema Plaza pakt Duffel uit met een portie geschiedenis, sterrenrestaurant Nuance zet de gemeente culinair op de kaart. Het bestuur investeerde recent in een nieuwe sporthal, met skatepark voor de jongeren. Duffel telt ook verschillende grote ondernemingen, aan bedrijvigheid is hier geen gebrek. En dat is al langer zo…

Bij gebrek aan een ruimer aanbod, kiezen kandidaat-kopers voor huizen of appartementen in of dicht bij het centrum, zonder al te veel verkeersdrukte en liefst met een vertezicht. Dit wordt voor de gemeente Duffel echter een grote uitdaging naar de toekomst toe, want er is niet echt een gebied in opmars door het gebrek aan aanbod. Het gevolg is dat we de woningprijzen alsmaar zien stijgen. Er is dus werk aan de winkel om Duffel betaalbaar te houden”, zegt makelaar Eddy Mandelings van Vastgoedplus.

De Haan (West-Vlaanderen): pittoreske gemeente aan onze kust

Liefhebbers van erfgoedpanden kunnen zeker hun gading vinden in de Concessie van De Haan. Het wemelt er niet alleen van architecturale parels, er staan er ook enkele te koop. Het enige nadeel is dat je daar ook wel een mooi budget voor moet hebben. Zo staat Villa Les Vagues uit 1928 in de Gracialaan momenteel te koop voor 1.150.000 euro. Het gaat dan ook om een prachtig en ruim pand met vijf slaapkamers.

De prijzen in de concessie zijn volgens Olivier Schepens van Immo Schepens altijd al stevig geweest. “Dat komt omdat het aanbod beperkt is. Het ligt ook dicht bij het strand. Iedereen wil in de Concessie zitten omdat het charmevol is. Als er iets te koop komt en de prijs is schappelijk dan raken die panden redelijk snel verkocht. Er staan er echter zelden te koop. Als wij er twee of drie verkopen per jaar is het veel.” Aan de andere kant van de tramlijn richting de polders zakken de prijzen al snel met 30 tot 40 procent. Hier staan heel wat mooie woningen en villa’s. Toch moet je hiervoor ook al een mooi budget op zak hebben.

Wilderen, bij Sint-Truiden (Limburg): rustig wonen in een landelijke deelgemeente

In en rond Haspengouw doet Wilderen vooral een belletje rinkelen door de brouwerij en stokerij in het centrum van de deelgemeente, maar het is er ook heerlijk wonen. “Een landelijk gelegen deelgemeente op fietsafstand van het centrum van Sint-Truiden”, zo omschrijft vastgoedmakelaar Jan Roggen van De Woonmakers Wilderen. Kortom: het beste van twee werelden. Wie rust zoekt, vindt die in Wilderen. Maar voor wie het af en toe iets levendiger mag, is het drukkere centrum nabij met voldoende horeca, cultuur, evenementen en veel meer.

Het centrum van Sint-Truiden bereik je in zo’n zeven minuten en ook in Zoutleeuw sta je op een wip. Wie elke dag moet pendelen naar grote steden in het land, moet wel rekening houden met een iets langere afstand om een autosnelweg te bereiken. Zowel om op de E40, de E314 als op de E313 te geraken, reken je best zo’n 25 minuten. Al is een ritje door het prachtige Haspengouwse landschap ook weer geen echte straf.

