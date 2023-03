Op huizenjacht in Vlaanderen. Op zoek naar een villa in het groen? Van 455.000 euro in Glabbeek tot 547.000 euro in Breendonk

ImmoOp zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week reizen we van Tuilt bij Hasselt tot Plassendale, vlak bij de zee.

Glabbeek (Vlaams-Brabant): kleine gemeente in de fruitstreek met opvallende troef

Ergens tussen Tienen en Bekkevoort profiteert het landelijke en groene Glabbeek van haar goede ligging vlak bij de snelweg. Toch vind je er tal van groene fietsroutes en ruim 25 wandelroutes, midden in de Hagelandse fruitstreek. “We merken ook dat inwoners van jongs af aan vaak in Glabbeek blijven wonen”, zegt vastgoedmakelaar Wouter Klingeleers van ERA immopunt. “In Glabbeek wordt bovendien ook veel aandacht besteed aan evenementen. Dat maakt dat veel mensen naar Glabbeek trekken in plaats van naar de grotere steden.”

En toch is niet de ligging, het dorpsgevoel of de drukke activiteitenkalender de grootste troef van de gemeente. Glabbeek is namelijk ook interessant voor wie aan zijn portefeuille denkt. Dat heeft volgens de makelaar dan weer alles te maken met de belastingen.

Tuilt, Hasselt (Limburg): “Gezellig dorpsgevoel op enkele kilometers van het stadscentrum”

Met slechts 1.700 inwoners is Tuilt een rustige plek om te wonen. Het gehucht van de Hasseltse deelgemeente Kuringen kan bovendien ook uitpakken met een gezellige dorpssfeer. “In Tuilt geniet je namelijk van een bruisend verenigingsleven”, zegt Hans Roose, vastgoedmakelaar van Marc Swevers. Nog een opvallende vaststelling: heel wat straten lopen er dood. Daardoor hebben de inwoners nauwelijks last van verkeersdrukte of geluidsoverlast. Ook in de Aardebergstraat is het om die reden goed toeven.

Wat betaal je voor al die rust, op een boogscheut van het Hasseltse centrum? Dat lijkt al bij al nog goed mee te vallen als we de makelaar mogen geloven. Vanaf 300.000 zit je in de categorie van gerenoveerde of instapklare woningen. Er staat er zelfs eentje te koop met maar liefst vijf slaapkamers, en dat voor een prijskaartje van net geen half miljoen.

Volledig scherm Instapklare en ruime gezinswoning met 5 slaapkamers. © Marc Swevers

Breendonk (Antwerpen): leven in de brouwerij

Breendonk werd bij de gemeentefusies van 1977 in twee gedeeld. Het stuk ten westen van de A12 kwam bij Puurs terecht, het oostelijke deel met het Fort van Breendonk bij Willebroek. “Breendonk kende een dipje, maar men is aan een inhaalbeweging bezig en stilaan komt er weer meer leven in de brouwerij in het dorp”, zegt Toni Van Assche van Trevi Axus. Zijn woordspeling brengt ons naadloos bij de brouwerij van de familie Moortgat, nog zo’n trekpleister in het dorp.

En dan is er nog de fabriek van farmareus Pfizer in de omgeving. Er is dus veel werkgelegenheid in Puurs-Sint-Amands. “We hebben zelfs klanten die vanuit Limburg naar hier verhuizen voor zo’n job”, aldus Van Assche. “De hoge levensstandaard heeft natuurlijk gevolgen voor de woningprijzen. En omdat de regio zo populair is, merken wij nog lang geen terugval in de verkoop, wat elders stilaan wel het geval is.” Het heeft zijn invloed op de prijs, al zijn er zeker enkele interessante woningen op de kop te tikken.

Plassendale-Nieuwpoort (West-Vlaanderen): uitstekende uitvalsbasis vlak bij de kust

Het kanaal Plassendale-Nieuwpoort werd aangelegd in de 17de eeuw. Tegenwoordig wordt het water vooral gebruikt door plezierbootjes. “Een mooie omgeving aan het water én een uitstekende uitvalsbasis: geen wonder dat de woningen hier vlot van de hand gaan”, vertelt Tim Colpaert, vastgoedadviseur bij Residentie Vastgoed Oudenburg. Het kanaal is dus een geliefde plaats om te wonen. Zo geliefd dat er amper een markt bestaat. “Wanneer er daar iets te koop staat, is het heel snel verkocht. De laatste keer dat we daar een huis verkocht hebben, was vorig jaar”, zegt Colpaert over het gehucht Plassendale.

En toch is het moeilijk om een gemiddeld prijs te noemen. “Die is erg gevarieerd en hangt ook af van grootte, type... Er is wel verschil tussen gemeenten, je zal meer betalen in Nieuwpoort dan pakweg Snaaskerke”, aldus Steven Stael. Wonen langs de vaart is over het algemeen wel goedkoper dan aan de kust zelf. “Maar we merken toch dat de prijzen er ook sterk gestegen zijn”, besluit Stael.

Volledig scherm Deze recente en ruime woonst, gelegen langs het kanaal bij Leffinge, is op een perceel van 8.240 m². © Residentie Vastgoed

Olsene (Oost-Vlaanderen): kleinste deelgemeente van Zulte

Hoewel er de laatste jaren meer en meer mensen in Olsene komen wonen, blijft het de kleinste deelgemeente van Zulte. Het dorp ligt aan de Leie en was ooit het epicentrum van de vlasnijverheid. Volgens Jérôme Bossuyt van vastgoedkantoor ERA Bossuyt is de ligging de grootste troef. “Olsene bevindt zich niet ver van de steden Deinze en Waregem en dankzij de aanwezigheid van het op- en afrittencomplex van de E17 is er een vlotte verbinding met Kortrijk en Gent”, zegt hij. “Ook de nabijheid van de Leieboorden is een troef. Olsene is een trekpleister voor jonge gezinnen die Gent en Deinze ontvluchten.”

Over het algemeen kan je hier ruimer wonen, met een landelijk uitzicht. “De meest gegeerde locatie is het gebied rond Olsene Rotse”, zegt Bossuyt. “De ligging is zeer rustig en de Machelenstraat en de Kasteelstraat vormen een mooie woonwijk met villa’s.” In die buurt geldt dan ook de wet van vraag en aanbod. Het gaat er bovendien ook vaak over mooiere en instapklare villa’s. Daarom ligt de prijs hier iets hoger.

Volledig scherm Het appartement in Machelen-aan-de-Leie. © ERA Bossuyt

