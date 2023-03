Op huizenjacht in Vlaanderen: op zoek naar een ruime villa? Van 499.000 euro in Moorsele tot 675.000 euro in Lanaken

immoOp zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week reizen we van Moorsele tot Lanaken.

Londerzeel (Vlaams-Brabant): landelijke en groene gemeente tussen Brussel en Antwerpen

Londerzeel ligt aan de A12, ongeveer midden tussen Brussel en Antwerpen. Ondanks die strategische ligging en de aanwezigheid van de nodige industrie- en bedrijvenzones, is het vooral een landelijke en groene gemeente, met net geen 20.000 inwoners. Naast het levendige en dichtbebouwde Londerzeel-Centrum vind je de rustigere kernen Malderen, Steenhuffel en Londerzeel-Sint-Jozef. Dankzij de locatie is Londerzeel een goede plek om te wonen, meent Tommy Rottiers. “We liggen aan de snelweg tussen Antwerpen en Brussel”, zegt hij. “Zo zie je dat ook veel mensen uit de Brusselse rand stilaan de weg naar Londerzeel vinden.”

“Enerzijds is er het oudere publiek dat wat kleiner wil gaan wonen”, weet Rottiers. “Zij zijn vooral dol op de appartementen in de dorpskern van Londerzeel-Centrum. Alles is er op wandelafstand: apotheek, winkels, horeca. Hier zijn er regelmatig nieuwbouwprojecten. Aan de andere kant zijn er de gezinnen met kinderen. Zij wonen het liefst niet te ver uit het centrum, maar op een rustige locatie. Doodlopende straatjes zijn het populairst, maar niet altijd even betaalbaar.”

Volledig scherm Moderne, instapklare woning te koop in Londerzeel © Immo Rottiers

Wijk Sint-Andries, in Antwerpen: het creatieve hart van de stad

De Antwerpse wijk Sint-Andries, rond de historische Sint-Andrieskerk, strekt zich uit vanop de Groenplaats tot aan de Kronenburgstraat en van aan de Scheldekaaien tot aan de Begijnenstraat. Daarmee bevat Sint-Andries wel wat bekende herkenningspunten in Antwerpen: denk aan de Kloosterstraat, het Tropisch Instituut, de voetgangerstunnel en de Nationalestraat. Die laatste verdeelt Sint-Andries meteen ook in tweeën, met het ‘oudere’ deel aan de kant van de Schelde en het ‘nieuwere’ deel aan de kant van het historisch centrum.

Volledig scherm Duplex appartement met buitenruimte te koop in Sint-Andries (Antwerpen) © Realo

“Sint-Andries staat erom bekend een volkse wijk te zijn”, vertelt Sebastiaan Hintjens (29) van HINTJENS. vastgoed. “De wijk ligt zeer centraal in Antwerpen, en heeft heel wat te bieden. Denk aan gezellige pleintjes, antiekwinkels, restaurants ... Ook het ModeMuseum bevindt zich in de wijk, wat Sint-Andries het creatieve hart van de stad maakt. Het is een karaktervolle wijk, met een unieke mix van oude gebouwen en nieuwbouw.”

“Sint-Andries wordt dus door de Nationalestraat opgedeeld in twee delen. Het deel dat aanleunt tegen het Zuid en de Scheldekaaien, rond de Kloosterstraat bijvoorbeeld, is misschien wel het meest gekende en ook het populairste deel van Sint-Andries. De prijs is dan ook navenant: woningen zijn er iets duurder dan in het deel aan de andere kant van de Nationalestraat.”

Lanaken (Limburg): rustig wonen in het groen

Lanaken bevindt zich in het zuiden van Limburg en telt ruim 26.000 inwoners. Wie de bevolkingscijfers verder onder de loep neemt, ziet daarbij een opvallend detail: meer dan 27 procent van de Lanakenaren heeft niet de Belgische nationaliteit. De oorzaak voor dat aantal hoef je - letterlijk - niet ver te zoeken: aan de andere kant van de Maas ligt het Nederlandse Maastricht, al decennialang boezemvrienden met haar Vlaamse buurgemeente.

De waterloop is karakteristiek voor de gemeente en vormt het achterplan van de talloze wandel- en fietsroutes die Lanaken doorkruisen. Natuurliefhebbers halen hun hartje op in het Pietersembos of in het natuurgebied van Hochter Bampd. “Je woont hier rustig in het groen, en met een ruim aanbod aan supermarkten en winkelketens, een uitgebreid scholennetwerk én een eigen bioscoop biedt Lanaken alles wat je nodig hebt. Veel van die ketens hebben zich in de Stationsstraat gevestigd, waardoor er ‘s avonds weinig volk in het centrum te vinden is. Maar ik voel wel dat de gemeente moeite doet om de stadskern weer nieuw leven in te blazen”, vertelt Bernard Cops van Eurinvesco. “Het aanbod in Lanaken is heel divers en reikt van villawijken tot meer betaalbare buurten. Veel hangt dus af van je budget.”

Lotenhulle en Poeke, bij Aalter (Oost-Vlaanderen): rustig gelegen dorpen

Lotenhulle heeft 2.640 inwoners. Het dorpje Poeke amper 540. Maar daar staat dan wel weer het prestigieuze kasteel dat Aalter een tijdje geleden in handen gegeven heeft van de Vlaamse overheid. Je woont er veel landelijker dan in hoofdgemeente Aalter en je staat in een mum van tijd ook in buurstad Deinze. Maar wie op zoek is naar een stek in Lotenhulle en Poeke moet geduld of heel wat geluk hebben. Momenteel is er bij de verschillende immomakelaars in Aalter amper iets te koop in Lotenhulle en Poeke.

“Lotenhulle en Poeke zijn de rustig gelegen dorpen in Aalter waar relatief weinig te koop komt”, zegt Stijn Mortier van Immo M-Project. “Dat komt vooral door het beperkt aanbod nieuwe verkavelingen en hoogbouw. De dorpen hebben zeker potentieel. Ook twijfelaars tussen Aalter, Deinze en Tielt vinden daar hun plekje. De landelijke buurten van Lotenhulle en Poeke zijn vaak vergeten pareltjes. Wanneer daar een oude boerderij te koop komt, is dat een unieke kans. Heel wat mensen willen veel geld op tafel leggen om een stek te kunnen kopen, midden een open landschap.”

Volledig scherm Statige woning te koop in Aalter © Solvas

Moorsele, bij Wevelgem (West-Vlaanderen): landelijk en dicht bij een stad

Moorsele is een deelgemeente van Wevelgem en telt iets meer dan 6.000 inwoners. Afgescheiden van Kortrijk door de E403 en van Wevelgem door de A19 ligt Moorsele een beetje afgesloten. “Toch heb je hier alles dichtbij en sta je op een kwartiertje in Kortrijk”, zegt Pauline Naert van Immo Bigsand.

“De grote aantrekkingskracht van Moorsele is vooral het feit dat je hier nog woningen met echt grote percelen hebt”, vertelt Pauline. “Zelfs in Gullegem, net over de brug, vind je dat bijna niet meer. En toch heeft bijna iedereen aan wie ik een woning verkoop, een link met Moorsele. Daarom kent iedereen elkaar. En als het mensen zijn die geen link hebben met het dorp, dan is het puur omdat ze uit zijn op een groot perceel en het landelijke aspect van Moorsele. Daardoor gaat een pand verkopen ook redelijk vlot, mijn gemiddelde termijn is zo’n twee maanden. De bevolking in Moorsele is redelijk verouderd, daarom zijn de woningen die vrijkomen vaak te renoveren panden met een groot stuk grond.”

