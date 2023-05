Op huizenjacht in Vlaanderen: op zoek naar een nieuwbouwwoning met 3 slaapkamers? Van 350.000 euro in Grobbendonk tot 485.000 euro in Zele

IMMOOp zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week reizen we van Lommel tot de rand rond Brugge.

Onze journalisten gaan elke week op huizenjacht, meer daarover vind je hier.

Oud-Heverlee (Vlaams-Brabant): wonen in een bosrijke gemeente

“Wie Oud-Heverlee zegt, zegt bossen en heuvels”, aldus makelaar Bernard Gilles (72). Maar liefst 40 procent van het oppervlak is bos, waar ongeveer een kwart bebouwd is. Meteen ook de allergrootste troef van de gemeente. “Je kan Oud-Heverlee opdelen in twee gemeenschappen, die van elkaar worden gescheiden door de Naamsesteenweg,” zegt Bernard. “45 jaar geleden woonden er zo’n 6.000 mensen in Oud-Heverlee. Vandaag is dat aantal ongeveer verdubbeld. Dat zegt iets over de populariteit van de gemeente.”

Locatie, locatie, locatie. Het is een boutade geworden in het makelaarswereldje, die ook Bernard graag hanteert. “En wat dat betreft zijn de inwoners van Oud-Heverlee met hun gat in de boter gevallen”, zegt hij. “Oud-Heverlee is een avontuurlijke gemeente. In het Meerdaalwoud kan je nog verdwalen, maar ook het natuurreservaat Doode Bemde ligt op het grondgebied. Het heuvelachtige landschap, of kajakken op de Dijle: hier leeft het Ardennengevoel echt. Vaalbeek ligt letterlijk ingesloten in het groen.” Aan al dat moois is dan ook een stevig prijskaartje verbonden.

Volledig scherm Charmante dorpswoning te koop in Oud-Heverlee © Torox Vastgoed

Zele (Oost-Vlaanderen): een landelijke gemeente met tal van troeven

“Zele is een heel populaire gemeente vanwege de centrale ligging tussen Gent en Antwerpen, met een ideaal mobiliteitsnetwerk voor zowel auto’s als openbaar vervoer”, zegt Jonas De Groote van ERA Wonen Zele. Een hot topic in de gemeente is het veelbesproken nieuwe circulatieplan waarvan de testfase over enkele weken teneinde loopt. “Momenteel zien wij geen effect op het gedrag van de kopers of de vastgoedprijzen in Zele”, merkt De Groote op. “Troeven in Zele zijn in elk geval de verschillende winkels en het onderwijsaanbod met zowel basisscholen als middelbare scholen, een sporthal en vrijetijdscentrum De Wiek.”

Hét herkenningspunt in het centrum van Zele is de barokke Sint-Ludgeruskerk met zijn statige kerktoren, maar ook de rand van Zele heeft zijn charmes. “Zele heeft geen deelgemeenten, maar heeft meerdere buitenwijken die elk hun eigen karakteristieke eigenschappen hebben en bijzonder populair zijn”, geeft De Groote aan. Door de rentestijgingen merkt ERA ook in Zele een normalisering van de vastgoedmarkt. “Lenen is duurder geworden en dat blijft niet zonder gevolg.”

Lommel (Limburg): stad waar natuurliefhebbers thuiskomen

“Lommel is een stad met een bruisend centrum.” Aan het woord is vastgoedconsulent Armand Stuivenwold van Heylen Vastgoed die ons meeneemt naar het noorden van Limburg, waar zo’n 34.000 inwoners thuiskomen in Lommel. “Een uitgebreid uitgaansleven, muziekfestivals, restaurants, diverse winkels, ..., maar je vindt er ook heel wat recreatie door de Lommelse Sahara, de bossen, natuurgebieden en de meren in onze stad.” In Lommel komt het beste van twee werelden samen. “Het is ook niet voor niks dat er hier verschillende recreatieparken liggen”, klinkt het bij de vastgoedconsulent. Denk daarbij bijvoorbeeld maar aan Center Parcs De Vossenmeren, vakantiepark Blauwe Meer of Parelstrand.

“We hebben daardoor natuurlijk ook een aantal belangrijke trekpleisters voor toeristen. De bossen in de omgeving bieden een mooie bijdrage voor fietsers, wandelaars of mensen die van de natuur willen genieten. Hier kan je kilometers wandelen en altijd in het groen blijven. Dat trekt mensen aan.” En die mensen komen van verschillende regio’s: de Kempen, het Antwerpse of natuurlijk net over de Nederlandse grens. “Deze streek is betaalbaarder dan in Nederland, dus ook zij trekken naar hier. Eigenlijk is Lommel ideaal voor mensen die een stukje rust zoeken of meer waarde voor hun geld willen.”

Volledig scherm Landelijke villa te koop in Lommel © Heylen Vastgoed

Grobbendonk (Antwerpen): geen gebrek aan groen

De gemeente Grobbendonk telt een dikke 11.000 inwoners en ligt pal tussen Lier en Herentals in de Kempen. Het dorp heeft één deelgemeente: Bouwel. Om van Grobbendonk naar Bouwel te rijden kan je niet anders dan zowel het Albertkanaal als de E313 snelweg over te steken via dezelfde, aansluitende brug. Deelgemeente Bouwel voegde zich eind jaren 70 bij Grobbendonk.

In Grobbendonk neemt het Astridplein een prominente rol in. Zowel de kermis als andere feestelijke gebeurtenissen vinden meestal plaats op of rond het groene plein in het hartje van het dorp. Aan groen geen gebrek in Grobbendonk. Vlak bij de idyllische watermolen en de Kasteelhoeve aan de rand van het dorp komt de rivier de Aa in de Kleine Nete terecht. Aan de andere van het dorp, in deelgemeente Bouwel, is het heerlijk vertoeven bij Konijnenbergen-Ter Duinen, ook wel gekend als ‘Bouwel Berg’. “De mooie natuur is inderdaad typisch voor Grobbendonk en omgeving”, klinkt het bij Caro Leroy, medewerker bij Immo SP. “Maar er zijn meer troeven te vinden. De nabijheid van de E313 is er daar één van. In een mum van tijd sta je in Antwerpen met de wagen. Geen wagen beschikbaar? Dan neem je in Bouwel de trein die je in een half uurtje in het hart van de stad brengt.” Caro Leroy maakt duidelijk dat weinig mensen die in Grobbendonk het immokantoor binnenwandelen specifieke voorkeuren hebben betreffende de ligging van hun nieuwe woning. “Natuurlijk heeft de prijs hier een groot aandeel in.”

Rand rond Brugge (West-Vlaanderen): veel groen en heel wat troeven

Met voetbalploegen als Club Brugge, Cercle Brugge en KV Oostende in de buurt hoeft het niet te verbazen dat veel profspelers een woning zoeken in de rand rond Brugge. Vooral Varsenare, Sint-Andries, Hertsberge en Loppem zijn populair onder spelers. Opvallend genoeg blijven velen van hen ook na hun carrière plakken in de buurt van de West-Vlaamse hoofdstad. Maar hoe komt dat nu precies? Wij vragen het aan ex-profvoetballer Stijn De Smet (38). De voormalige aanvaller van Cercle Brugge, KV Kortrijk en AA Gent woont zelf in Varsenare en baat sinds dik anderhalf jaar z’n eigen immokantoor Stijn De Smet Vastgoed uit. Wie een woning wil kopen in Sint-Andries, Varsenare, Loppem of Hertsberge, moet tegenwoordig diep in de buidel tasten. “Die gemeenten zijn heel erg in trek”, merkt Stijn De Smet.

Volledig scherm Charmante woning uit 1937 te koop in Sint-Andries © Stijn De Smet Vastgoed

Ook vorige week gingen wij op huizenjacht. Benieuwd? Je vindt onze conclusies hier terug.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.