Op huizenjacht in Vlaanderen: op zoek naar een nieuwbouwappartement? Van 240.800 euro in Dessel tot 427.300 euro in Damme

immoOp zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week reizen we van Damme tot Bocholt.

Onze journalisten gaan elke week op huizenjacht, meer daarover vind je hier.

Bocholt (Limburg): een groot dorpsgevoel

In het noorden van Limburg wonen zo’n 13.700 Bocholtenaren vlak aan de grens met Nederland. “Bocholt bestaat uit zeer mooie plekken, zoals de Zuid-Willemsvaart of natuurgebied de Luysen, waar heel mooie wandelroutes zijn.” Aan het woord is vastgoedmakelaar Marnick Rijken van Vastgoed C. “Je hebt hier misschien niet het normale stadscentrum, maar wel een groot dorpsgevoel. Je hebt dorpsfeesten, carnaval of de seizoensrally én je bent hier omgeven door weiland en kanaal. Mensen trekken naar hier voor de rust en omdat je volledig omgeven bent door het groen”, weet de vastgoedmakelaar te vertellen.

“Een echte trekpleister is de Passantenhaven in Bocholt. Aan de jachthaven zijn recent meerdere nieuwbouwappartementen gebouwd”, vertelt de vastgoedmakelaar. “Je weet waar je voor betaalt op deze locatie: wonen aan het water.” Met zicht over groene weilanden en de Zuid-Willemsvaart en op wandel- of fietsafstand van het centrum van Bocholt zijn de nieuwe appartementen fel gegeerd. Maar daar hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan.

Volledig scherm Vrijstaande woning met paardenstal op een ruim perceel in Bocholt. © Vastgoed C

Aaigem, bij Erpe-Mere (Oost-Vlaanderen): rustig en groen

Terwijl hoofdgemeente Erpe-Mere doorkruist wordt door de E40, de Oudenaardsesteenweg, de Gentsesteenweg, de rechtstreekse spoorlijn Gent-Brussel, de spoorlijn Oudenaarde-Zottegem-Brussel en het scholierenlijntje Burst-Aalst is het in deelgemeente Aaigem een pak rustiger. Als enige van de acht deelgemeenten van Erpe-Mere ligt het kleine dorp integraal in de rustigste en groenste hoek van de gemeente. Gelijktijdig zijn alle belangrijke voorzieningen vlakbij: de oprit naar de E40, een vlotte treinverbinding richting Zottegem en Brussel en tot slot passeert ook buslijn 81, 84 en 93 door het dorp, waardoor middelbare scholen in Aalst, Herzele en Mere gemakkelijk bereikbaar zijn.

“Je hebt hier inderdaad heel wat troeven, waardoor het hier goed en aangenaam wonen is”, vertelt geboren en getogen dorpsbewoner en tevens zaakvoerster-makelaar Kristien Van Cauter van Aeygems Vastgoed. “Daardoor is er heel wat vraag naar woningen in Aaigem. Helaas is het aanbod eerder beperkt.”

Volledig scherm Langs de Populierenstraat in Aaigem zijn twee open BEN-villa’s in ontwikkeling. © Aeygems Vastgoed

Leuven (Vlaams-Brabant): terug in de tijd aan het Groot Begijnhof

Het gotische stadhuis, de Sint-Pieterskerk, de universiteitsbibliotheek. Voor toeristen die het historische Leuven willen bezoeken heeft het centrum heel wat monumenten te bieden. Maar wie verder terug wil reizen in de tijd, begeeft zich beter buiten de oude stadsomwalling, naar het drie hectare Groot Begijnhof. Dat trekt heel wat bezoekers. Toeristen, wandelaars, maar ook fietsers wagen zich op de kasseien, onderweg naar de fietstunnel onder de ringweg. De typische gevelstenen werden gedolven in de voormalige Leuvense steengroeve, vandaag de Groefstraat. “Het is heerlijk flaneren in het Groot Begijnhof, niet alleen bij kaarslicht tijdens het jaarlijkse Wintertijd. Door de hoge mate van authenticiteit is het alsof je terugreist in de tijd. Het beste wat je als particulier kan doen is hopen dat er in de directe omgeving van het Groot Begijnhof iets te koop komt, zodat je vanuit je woning tenminste kan genieten van het uitzicht”, zegt Jacky Raymaekers (51), makelaar bij Century 21 Connect.

“Authenticiteit in combinatie met de nabijheid van religieus erfgoed vind je in de buurt rond de Pleinstraat”, zegt Jacky. Het onbekende en onbeminde wijkje ligt op een steenworp van de historische abdijsite van Park, en wordt langs alle kanten omsingeld. Enerzijds de ring en de Tiensesteenweg, anderzijds de stadsbegraafplaats en het treinspoor. Dat maakt doorgaand verkeer een zeldzaam fenomeen. “Bovendien heb je ook allerlei sportfaciliteiten vlakbij, net zoals in de Schapenstraat. Ook het centrum is op wandelafstand. Bovendien zakken de prijzen van de woningen meteen, omdat je net buiten de ring zit.”

Volledig scherm Flatje met zicht op de Dijle in Leuven. © Bvm Vastgoed

Damme (West-Vlaanderen): wonen tussen zee en grootstad

‘Het pittoreske Damme’, wordt vaak gezegd. Nu, met nog geen 11.000 inwoners zou je ook denken dat de stad niet groter is dan een zakdoek. Wie kijkt naar het historische centrum, heeft gelijk. Maar wie in Damme wil wonen, heeft keuze uit véél meer dan dat. Sterker nog: de variatie is groot, zegt vastgoedmakelaar Laurenz Bonne van Bonne Vastgoed, die ook zelf in Damme woont. Hij voelt er zich naar eigen zeggen helemaal thuis en is dus ideaal geplaatst om ons mee te nemen op huizenjacht.

“Het valt mij op hoeveel mensen bij Damme meteen refereren naar de ongerepte landschappen, de typerende bomenrijen langs de Damse Vaart en het Leopoldkanaal én de vele horecagelegenheden”, zegt Laurenz. “Voor mij is Damme de ideale combinatie tussen nabijheid van én een grootstad als Brugge, én de zee in Knokke-Heist, maar evengoed is er een vlotte verbinding met bijvoorbeeld Antwerpen. Die vlotte verbinding met de snelwegen geldt in het bijzonder voor Hoeke, Lapscheure en Sint-Rita.” Want net die diverse mogelijkheden maken van Damme een interessante woonplek. De verschillende deelgemeenten hebben elk hun eigen voordelen en troeven.

Dessel (Antwerpen): wonen in de prachtige natuur in de Kempen

Een bruisend centrum, rustige woonwijken en omgeven door prachtige natuur: zo kan je Dessel in het kort omschrijven. Met amper 10.000 inwoners in de schaduw van de kerktoren is het nog een relatief klein dorp, met een echte ons-kent-onsmentaliteit. Maar vergis je niet. “Dessel is een bruisende gemeente, waar er elke week wel iets te beleven is. Het is duidelijk een gemeente die evolueert en niet blijft stilstaan. De inwoners van Dessel vormen ook een hechte gemeenschap en willen graag in Dessel blijven wonen, hun hele leven lang”, vertelt Geert Vanderhoydonck van Domestic Makelaars. Het is er dan ook gezellig vertoeven. Op amper een paar minuten wandelen of fietsen sta je zo midden in de natuur van prachtige bossen en kaarsrechte kanalen. Maar geen enkel dorp is perfect en dus krijgt Dessel ook te maken met enkele nadelen.

Ook vorige week gingen wij op huizenjacht. Benieuwd? Je vindt onze conclusies hier terug.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.