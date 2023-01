Op huizenjacht in Vlaanderen: op zoek naar een herenwoning? Van 429.000 euro in Brugge tot 1,4 miljoen euro in Antwerpen

VlaanderenOp zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week reizen we van Gentbrugge tot Wijgmaal.

Onze journalisten gaan elke week op huizenjacht, meer daarover vind je hier.

Gentbrugge, bij Gent (Oost-Vlaanderen): wonen tussen Gent en groen

Gentbrugge, een deelgemeente van Gent die tussen Sint-Amandsberg, Destelbergen en Ledeberg genesteld zit. Met de grootstad op een steenworp, een autosnelweg aan de andere kant en het groen van de Gentbrugse Meersen in de buurt is het een erg gegeerde buurt, met veel basisscholen. “De strategische ligging is één van de redenen waarom zo veel starters én investeerders hun weg vinden naar Gentbrugge”, zegt Dina Vanholder van vastgoedkantoor i-Moov. “Voeg daar aan toe dat er best veel woningen met twee of drie slaapkamers te vinden zijn en je snapt het succes van de wijk.”

Dat je in Gentbrugge zowat alles kan vinden, hoeven we niet uit te leggen. Op tien minuten fietsen sta je aan zowel station Dampoort en Gent-Sint-Pieters als aan de Korenmarkt. Er zijn nog wat volkse cafés te vinden, net zoals supermarkten en enkele grotere ketens zijn ook bereikbaar voor wie de stad niet in wil. Gentbrugge is een vrij homogeen gebied qua prijs, stelt de makelaar. “Toch zijn er net zoals overal wat uitschieters. In Moscou en enkele sociale wijken ligt de prijs ook wat lager.”

Volledig scherm Lichtrijk designappartement met ruime tuin in Gentbrugge © iMoov - rv

Wijgmaal, bij Leuven (Vlaams-Brabant): dorpsgevoel bij de bruisende provinciehoofdstad

Links in het uiterste noorden van Leuven, een bruisende stad met meer dan 100.000 inwoners, bevindt zich de deelgemeente Wijgmaal. Met iets minder dan 4.000 inwoners op een oppervlakte van nog geen 5 vierkante kilometer kan Wijgmaal zich met enige fierheid ‘dorp’ noemen. “Wijgmaal is piepklein”, zegt Brecht De Keyser (32), makelaar bij Polares. “En hoewel het station van Leuven maar een kwartier fietsen is, is het leven er net iets meer afgesloten dan de andere deelgemeenten.”

Het ‘zwaartepunt’ is de centraal gelegen Sint-Hadrianuskerk. “Alles daarrond binnen een straal van twee kilometer is Wijgmaal. Dat is het dorpsgevoel ten voeten uit”, zegt Brecht. Naast de kerktoren is er nog dat andere monumentale bouwwerk, dat bepalend is geweest voor het uitzicht van de deelgemeente. De komst van zetmeelproducent Remy in de 19de eeuw gaf de noodzaak voor een dak boven het hoofd voor het personeel. “Daarom heb je in Wijgmaal voornamelijk arbeiderswoningen in de rij, met hier en daar een monumentale villa, bedoeld voor de captains of industry”, zegt Brecht. “Ook de dreef, een groene long in het dorpscentrum, is daar een erfenis van. Die zorgt voor de nodige ademruimte. Wijgmaal is eigenlijk echt een fijne plek om te wonen.” Maar al dat moois komt dan ook met een kostprijs.

Volledig scherm Gerenoveerde woning in Wijgmaal © Polares

Brugge-centrum (West-Vlaanderen): op herenhuizenjacht in de provinciehoofdstad

Brugge, die Scone. Letterlijk, want de stad ademt natuurlijk geschiedenis. Nu de vaste terrasconstructies tijdens de winter even verdwenen zijn, kan je weer ten volle genieten van de typische trapgevelstructuur. Het Brugse dakenspel, zoals het wel eens wordt genoemd, is deel van het Unesco-werelderfgoed. Deel van het geheel: die vele knappe herenhuizen in de binnenstad. Vaak schitterende woningen, maar ook heel vaak ook met wat extra kosten in het kader van moderne energie-eisen.

Eerste vaststelling: een kleine blik op immosites leert dat er best wel een groot aanbod is van herenhuizen in Brugge. Een allegaartje ook van woningen die al dan niet nog wat extra budget vergen om op te knappen. “Een herenhuis in het centrum van Brugge vind je vanaf ongeveer 450.000 euro”, zegt Dustin Demeyer van Huys Noord, het makelaarsbureau in het hartje van de stad. “We beschikken altijd over een aanbod. Maar afhankelijk van de staat van de woningen gaan ze ook heel vlotjes van de hand.” “Ook mensen uit het binnenland tonen interesse in Brugge. Om er te wonen of te investeren. Nogmaals: het is een heerlijke stad om in te wonen.” Dat drijft de prijzen uiteraard op.

As (Limburg): rust en charme van een echt dorp

Met zijn 8.200 inwoners is As een van de kleinere gemeenten in Limburg. Maar zo bevolkingsarm de gemeente is, zo rijk is As aan natuur en geschiedenis. Het is namelijk hier dat André Dumont voor het eerst in 1901 steenkool vond in Limburg, en dat rijke mijnverleden is voelbaar doorheen de hele gemeente. De meest duidelijke uiting daarvan is de mijnterrill van Waterschei in Genk, waar natuurliefhebbers kunnen genieten van het groen. Met een ruim aanbod aan supermarkten, sportgelegenheden en basisscholen is het er rustig en toch comfortabel wonen. “As heeft eigenlijk alles wat je nodig hebt, maar het biedt toch de rust en charme van een echt dorp”, zegt Jeroen Schrooten van Heylen Vastgoed. Als geboren en getogen Assenaar merkt hij wel dat de vastgoedprijzen in zijn thuisgemeente de laatste jaren erg zijn gestegen.

Volledig scherm Moderne villa in As © Heylen Vastgoed

Wijk Harmonie (Antwerpen): wonen in een relatief rustige buurt

Het moderne Provinciehuis, het nieuwe districtshuis in het Harmoniepark, de Mechelsesteenweg met zijn vele winkels en horecazaken... De wijk Harmonie in Antwerpen - in het noorden begrensd door de Britselei en in het zuiden door het Koning Albertpark - heeft heel wat te bieden.

“Harmonie ligt op de as van het welbekende Zuid en het populaire Zurenborg: dat heeft ervoor gezorgd dat ook Harmonie de laatste jaren aan populariteit heeft gewonnen”, vertelt Sebastiaan Hintjens (29) van HINTJENS. vastgoed. “Daarbij is er met verschillende parken behoorlijk wat groen aanwezig, in combinatie met leuke koffiehuisjes en restaurants. In het algemeen is Harmonie een relatief rustige buurt, maar wel nog budgetvriendelijker dan het Zuid. En je bent met de fiets ook op slechts 10 minuten in het centrum.” Dat Harmonie populairder wordt bij kopers, vertaalt zich echter ook in de prijs van de woningen.

Ook vorige week gingen wij op huizenjacht. Benieuwd? Je vindt onze conclusies hier terug.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.