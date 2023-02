Op huizenjacht in Vlaanderen: op zoek naar een gezellige rijwoning? Van 265.000 euro in Anzegem tot 315.000 euro in Sint-Pieters-Leeuw

IMMOOp zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week reizen we van Anzegem tot Stokrooie bij Hasselt.

Sint-Pieters-Leeuw (Vlaams-Brabant): “De aantrekkelijkste gemeente van het Pajottenland”

“Sint-Pieters-Leeuw is zonder twijfel de aantrekkelijkste gemeente van het Pajottenland om te wonen”, zegt Corentin Houtmeyers van Immo Groot Leeuw. “Dat heeft vooral te maken met die goede ligging ten opzichte van Brussel. De gemeente grenst aan de hoofdstad, maar baadt wel nog steeds in het groen. De kanaalzone, die eigenlijk zelfs voor de Leeuwenaren wat onbekend gebied is, biedt een heel interessante toegangsweg tot Brussel waarbij je onderweg geen enkel verkeerslicht ziet als fietser maar wel recht in het centrum van de hoofdstad van België uitkomt. Qua mobiliteit is dat de toekomst.”

Goed nieuws voor wie geen groot budget heeft: Sint-Pieters-Leeuw blijft betaalbaar. “De prijzen vallen goed mee als je vergelijkt met de omliggende gemeenten”, weet de immomakelaar.

Putte (Antwerpen): landelijk wonen te midden drie grotere steden

Putte is een landelijke gemeente met zo’n 17.000 inwoners, gelegen tussen Mechelen, Heist-op-den-Berg en Lier. Putte bestaat uit het centrum, de deelgemeentes Beerzel, Peulis en het landelijke Grasheide op de grens met Keerbergen. De gemeente telt meerdere basisscholen, sportterreinen, er zijn verenigingen voor jong en oud, heel wat lokale winkels en de bekende grotere ketens. Leuk detail: enkel inwijkelingen spreken de naam Putte voluit uit, een ‘echte’ Puttenaar houdt het bij ‘Put’.

“Huizenjagers kunnen in Putte nog iéts voordeliger een woning op de kop tikken dan in de omliggende gemeenten zoals Sint-Katelijne-Waver, Bonheiden of Keerbergen”, zegt Steven Van den Eynde van vastgoedkantoor Immo Vercammen.

Anzegem (West-Vlaanderen): toegangspoort naar de Vlaamse Ardennen

Anzegem is, als toegangspoort naar de Vlaamse Ardennen, populair bij wie houdt van rust en natuur. Wie er graag op uittrekt voor een wandeling of fietstocht, komt hier meer dan aan zijn trekken. “Wielerliefhebbers komen van heinde en verre om hier de Tiegemberg op te rijden”, weet immomakelaar én wielerliefhebber Geert Declercq van Immo Debo. Hij vertelt ons wat de leukste buurten zijn om te wonen, én of het er nog betaalbaar is.

Kalken, bij Laarne (Oost-Vlaanderen): landelijk maar toch dicht bij alle voorzieningen

Laarne is een landelijke gemeente met 12.500 inwoners en ligt ten oosten van Gent, tussen Destelbergen, Wetteren en Uitbergen. De gemeente telt twee deelgemeentes: Laarne en Kalken. Terwijl Laarne welbekend is in Vlaanderen door zijn uitstekend bewaarde middeleeuwse waterburcht, is Kalken relatief onbekend. Ook op de vastgoedmarkt. “In tegenstelling tot Laarne, waar vaak panden op de markt komen en ook snel verkocht raken, wordt in Kalken nog veel onderhands, via via en zonder makelaar gekocht en verkocht. Vaak gebeurt dat tussen families die er al decennialang wonen”, legt Leen Marius van Vastgoed Marius de situatie in Kalken uit.

“Kalken is een fijne plek om te wonen. Het is landelijk gelegen, maar alle faciliteiten op gebied van sport en onderwijs zijn vlakbij. Bovendien zijn er heel wat leuke winkels. En het ligt vlak bij Wetteren en de R4 en E17. Omdat woonuitbreidingsgebieden hier niet meer worden aangesneden, is er veel open ruimte en groen. Ook het natuurgebied de Kalkense Meersen is een grote troef. Het jongste jaar zijn de prijzen, na corona, ietwat gestabiliseerd, maar nog steeds gaan ze in stijgende lijn.”

Stokrooie, bij Hasselt (Limburg): in het groen en toch vlak bij centrum

Heerlijk vertoeven in het groen en slechts op enkele kilometers van het stadscentrum: daarvoor ben je aan het juiste adres in Stokrooie. Zo’n 2.000 inwoners wonen in deze Hasseltse deelgemeente, gelegen aan de grens van Bolderberg (Heusden-Zolder) en op een steenworp van Zonhoven en Lummen. Zij genieten van verschillende supermarkten in de buurt, maar ook van een bakker, apotheek, sport- en hobbyclubs én basisscholen vlakbij.

“Stokrooie is dan ook een perfecte locatie voor mensen die graag in het groen willen wonen, maar daarom niet afgelegen”, vertelt Hans Roose, vastgoedmakelaar van Marc Swevers. “Bovendien zien we dat de verschillende Hasseltse deelgemeenten - waaronder Stokrooie - een ontwikkeling doormaken. Daardoor zijn er intussen heel wat winkels en scholen in de buurt, maar nog steeds in een groene omgeving waar een gezellig dorpsgevoel heerst. Sinds enkele jaren krijgt Stokrooie wel te maken met een gekende problematiek.”

