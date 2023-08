Op huizenjacht in Vlaanderen: op zoek naar een bungalowwoning? Van 315.000 euro in Voeren tot 429.000 euro in Sint-Lievens-Houtem

IMMOOp zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week reizen we van Malle tot Voeren.

Voeren (Limburg): wonen ver weg van alle drukte

In de jaren 60, 70 en 80 was de Voerstreek het strijdtoneel van Limburgs- en Luiksgezinde belangengroepen, waar de taalkwestie nationale aandacht trok. Vandaag zijn die spanningen al lang gaan liggen en trekken fietsers en wandelaars van heinde en de verre naar het heuvelachtige landschap van Voeren, ver weg van alle drukte. De rust die de streek herbergt, is volgens immomakelaar Dirk Janssen van Immo Janssen-Marres dan ook de grootste troef van Voeren. “Tijdens de coronaperiode trokken we heel wat huizenjagers aan die op zoek waren naar een vakantiewoning in de streek. De drang bij Vlamingen om terug te trekken naar de natuur viel in die periode echt op. Verder staat Voeren ook bekend om haar prachtige horecagelegenheden.”

“Je ziet aan onze verkoopcijfers dat Voeren nog altijd populair is bij Franstalige huizenjagers: veertig procent van onze klanten komt uit Wallonië, dertig procent van de kopers uit Vlaanderen en dertig procent uit Nederland. Maar in vergelijking met de nabijgelegen Limburgse buurgemeentes zijn de prijzen in Voeren niet echt goedkoper. In deelgemeente Sint-Pieters-Voeren zit je rustig en is het heuvellandschap ook prachtig. Ook Veurs is zeer mooi, maar daar komt slechts uitzonderlijk een woning op de markt. Je betaalt dan ook forse bedragen voor vastgoed in die deelgemeente.”

Bavegem, bij Sint-Lievens-Houtem (Oost-Vlaanderen): wonen in plattelandsdorp tussen Gent en Aalst

Tussen Gent en Aalst, aan de poort van de Vlaamse Ardennen, ligt het plattelandsdorp Bavegem. Beide Oost-Vlaamse centrumsteden zijn op minder dan een half uur te bereiken. Met winkels en dienstverlening van allerlei slag in hoofdgemeente Sint-Lievens-Houtem zijn verre verplaatsingen niet echt nodig.

Net zoals in de meeste Vlaamse gemeenten en steden is de prijs het voorbije jaar gestegen. Ook dit jaar zijn de prijzen - in tegenstelling tot elders - nog niet gestagneerd. “De laatste jaren kennen we een toename van de prijzen. Dat komt enerzijds door de uitstekende verbindingsmogelijkheden en anderzijds door de instroom van Gentenaars die op zoek zijn naar een landelijke streek om te wonen. De nabijheid van de provinciehoofdstad is daarbij een troef. Een andere aantrekkingspool is het erg landelijke karakter van de deelgemeenten”, ervaart Randy Remue van Cornelis & Partners Rhodeland.

Zoutleeuw (Vlaams-Brabant): landelijk en groen

Volledig scherm BEN-woning met mooi aangelegde tuin te koop in Zoutleeuw © Bollen

Zoutleeuw, op de grens van Vlaams-Brabant met Limburg, is vooral bekend als een toeristische trekpleister. Het bouwkundig erfgoed getuigt dan ook van een rijk verleden als handelsstad. “Zoutleeuw is gelegen in een zeer landelijke, groene omgeving. Het heeft een rijk cultuurhistorisch patrimonium en beschikt over verschillende scholen en er zijn enkele zorgcentra. Het heeft een gezellig stadscentrum, op de Grote Markt is het leuk vertoeven met een ruim aanbod van horecazaken. Aanvullend is er een ruime keuze aan lokale winkels supermarkten. Voor grotere winkelketens kan je terecht in Sint-Truiden, Tienen of Tielt-Winge, op maximaal een kilometer of tien, vijftien afstand”, zegt Jos Pypops van LTC vastgoedadvies.

“Oké, Zoutleeuw mag dan wel niet Tienen, Sint-Truiden of wat dan ook zijn, deze stad in volle opkomst heeft mogelijk zelfs méér troeven”, aldus Pypops. “In Leuven is een woning zélfs voor tweeverdieners zowat onbetaalbaar, in Zoutleeuw kan je nog wél betaalbare woningen aantreffen. Nog zelfs een stukje voordeliger dan in Tienen of Sint-Truiden.”

Malle (Antwerpen): rustig en vlot bereikbaar

Volledig scherm Dakappartement met ruim terras te koop in hartje Westmalle © Heylen Vastgoed

Wat maakt Malle aantrekkelijk? “We zitten hier op een kruispunt van wegen. Als je Oostmalle neemt, zit je op vijftien kilometer van Herentals en Turnhout. Ook Hoogstraten en Lier zijn nabij. Bovenal ben je op een half uur in kernstad Antwerpen”, vertelt zelfstandig vastgoedmakelaar Jan Smets (60), verbonden aan Heylen Vastgoed. “Een tweede troef is het rustige karakter. De Kempense gemeente heeft nog veel groen. Denk maar aan de bossen rondom de Abdij der Trappisten in Westmalle. Ten derde telt Malle heel veel scholen, waaronder zelfs vijf middelbare scholen. Dagelijks gaan hier vijfduizend leerlingen tussen de 2,5 en 18 jaar oud naar school.”

Die factoren maken Malle een geliefkoosde plek voor jonge gezinnen. “Malle is een aangename plek om kinderen te laten opgroeien. We zien dat jongeren uit Malle na hun studies vaak blijven hangen in Antwerpen of Leuven. Wanneer ze dan een gezinnetje starten, keren ze terug naar deze groene gemeente in de Kempen. Daardoor gebeurt er hier ook vaak weinig transactie van vastgoed. Huizen worden dikwijls overgedragen binnen de familie.”

Wonen in of aan het groen in Izegem en Ingelmunster (West-Vlaanderen)

Volledig scherm Prachtig gelegen woning te koop nabij Wallemote (Izegem) © Bordes

West-Vlaanderen mag dan niet het meest bosrijke gebied hebben, maar groen is er nog genoeg te vinden. Een eigen tuin is altijd fijn, maar als je in de buurt in het groen kunt wandelen of kinderen er kunt laten ravotten, is dat een extra troef van jewelste. De voorbije twee jaar is er duidelijk ook meer vraag naar, bevestigen makelaars Stijn en Brecht Romel van vastgoedkantoor Bordes uit Izegem. “Sinds corona is er meer aandacht voor rustige, groene liggingen. Niet iedereen wil per definitie een grote tuin, maar een vlotte toegang tot kwalitatief en openbaar groen wordt steeds belangrijker. Het gaat ook om betaalbaarheid en grote woningen op groene liggingen vergen doorgaans een groter budget. Daarnaast gaat het echter vaak ook om een mentaliteitswijziging, waarbij jongere generaties vaak de voorkeur geven aan woningen en tuinen die minder intensief zijn om te onderhouden, maar wel meer willen betalen voor een ligging naast of dicht bij een openbaar park.” Dat het spaarpotje iets groter moet zijn om in de buurt van het groen te wonen is geen mythe.

