Op huizenjacht in Vlaanderen: op zoek naar een bouwgrond? Voor 185.000 euro vind je er in Opwijk en net over de grens nabij Avelgem

GEZOCHT. “Dit is niet meer de papa van vroeger”: Perjan (37) getuigt nadat haar vader bijna wordt doodgesla­gen door onbekenden

De vader van Perjan (37) werd vanuit het niets in elkaar geslagen tijdens een avondwandeling in Antwerpen. Hij belandde maar liefst drie maanden op intensieve zorgen, en is sindsdien zwaar hulpbehoevend. De politie verspreidt nu bewakingsbeelden van de aanval. De speurders zijn op zoek naar de daders, naar getuigen en ook naar een motief. Want waaróm Perjans vader halfdood werd geslagen, is onduidelijk.