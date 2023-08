Op huizenjacht in Vlaanderen: op zoek naar een bouwgrond? Van 115.000 euro in Oudenaarde tot 139.000 euro in Ham

IMMOOp zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week reizen we van Ham tot de Europese Wijk in Brussel.

Mater, bij Oudenaarde (Oost-Vlaanderen): groene en landelijke omgeving

Mater ligt tussen Zwalm, Horebeke en Oudenaarde langs de gewestweg N8, waar onder meer Brouwerij Roman gevestigd is, de oudste familiebrouwerij van het land. Buiten de dorpskern bestaat Mater hoofdzakelijk uit landerijen, weiden en akkers, die vaak op een zeer heuvelachtig, glooiend terrein gelegen zijn. “Mater is een waar paradijs om te wandelen of te fietsen. En het is ook een plek waar mensen graag wonen. Een groene en landelijke omgeving, maar toch centraal gelegen, dat zijn grote troeven”, weet immomakelaar Kristian Nobels. “Mater heeft een authentiek dorp waarvan de meeste straten nog bestaan uit kasseistroken en waar je overal een prachtig uitzicht hebt in het heuvelachtige kouterlandschap. “Voornamelijk jonge mensen die een gezin willen starten, willen in Mater komen wonen. Al is er weinig aanbod in deze regio.”

Ham (Limburg): rustig en bereikbaar

In het noordwesten van de Limburgse provincie komen zo’n 11.000 inwoners thuis in Ham. “Ham is een groene gemeente in de Limburgse Kempen”, begint vastgoedmakelaar Seda Meserjan van Bosman Vastgoed te vertellen. “In Ham zijn veel mooie wandel- en fietsroutes. Die gidsen je langs heel wat mooie stukjes zoals een aarden fort uit de zeventiende eeuw aan Schans van Gerhees of de Oude Pastorie. De kerk van Oostham heeft trouwens de oudste toren van België”, weet de vastgoedmakelaar te vertellen. Ook natuurliefhebbers worden met natuurgebied de Rammelaars op hun wenken bediend.

“Rustig gelegen doch zeer dicht bij de autostrade met een enorm goed bereik.” Met de E314 in de achtertuin, de provincie Antwerpen net over de grens en Hasselt op amper twintig minuutjes rijden biedt Ham het beste van twee werelden: het walhalla voor pendelaars en dat in het groen. Al kan dat ook een nadeel zijn.

Hulshout (Antwerpen): groen en betaalbaar

Volledig scherm Rustig gelegen eengezinswoning te koop in Hulshout © Vastgoed- en Landmeterskantoor Van den Vonder - De Cat

Hulshout is een landelijke gemeente die zo’n 10.000 inwoners telt. Gelegen in het zuiden van de Kempen, naast gemeenten als Herselt, Heist-op-den-Berg en Begijnendijk, ligt Hulshout op een steenworp van het Hageland. Kenmerkend voor Hulshout is dat de Grote Nete de gemeente in twee splijt: Hulshout-centrum ligt ten noorden van de rivier, deelgemeenten Houtvenne en Westmeerbeek ten zuiden.

“Hulshout is dan ook een gemeente die veel groen te bieden heeft, zeker rond de Grote Nete”, vertelt Rutger De Cat, vastgoedmakelaar en landmeterexpert bij Vastgoed- en Landmeterskantoor Van den Vonder - De Cat. “Daarnaast is Hulshout nog gemoedelijk kleinschalig, maar ondanks die kleinschaligheid voorziet de gemeente in alle levensbenodigdheden en is er een ruime sportinfrastructuur.” Uiteraard zijn er ook minpuntjes.

Langs Damse Vaart, op een boogscheut van Knokke-Heist en de Brugse binnenstad

Volledig scherm Woning te koop langs de Damse Vaart in Hoeke © RV

Welkom in het pittoreske Damme, met z’n historische centrum, z’n uitgestrekte polders en z’n uitstekende ligging: geprangd tussen Knokke-Heist en Brugge, ook al twee magneten voor huizenjagers. De nabijheid van de N49 is nog zo’n troef. Maar de grootste aantrekkingskracht voor velen is de Damse Vaart, 15 kilometer water en bomenrij tussen Brugge en Sluis. Met nog geen 11.000 inwoners is stad Damme niet groter dan een zakdoek. “Het valt mij op hoeveel mensen bij Damme meteen refereren naar de ongerepte landschappen, de typerende bomenrijen langs de Damse Vaart en het Leopoldkanaal én de vele horecagelegenheden”, zegt Laurenz Bonne, vastgoedmakelaar van Bonne Vastgoed. “De prijzen in Damme vallen in verhouding tot de exuberante prijsstijging in Knokke-Heist of ook Brugge héél goed mee.”

In en rond de Europese Wijk in Brussel

Volledig scherm Te renoveren herenhuis te koop in Sint-Joost-Ten-Node © Immo François

De Europese Wijk is geen vast afgelijnde zone. De internationale instellingen verhuizen wel eens en breiden voortdurend uit. Werknemers, vaak expats, bewegen mee doorheen de stad. Net als de typische kleinhandel en horeca die bij dit - vaak relatief jong, hooggeschoold en gegoed - publiek hoort. Het etiket Europese Wijk past op enkele buurten ten oosten van het centrum van Brussel, de zogenaamde vijfhoek, verdeeld over de stad Brussel en de gemeenten Etterbeek, Sint-Joost-Ten-Node en Schaarbeek. Immo François is gevestigd in de Luxemburgstraat en makelaar Davy Vermander woont al zijn hele leven in de buurt, die hij op zijn duimpje kent. Een zeer diverse buurt, op alle vlakken, zegt de makelaar.

De nabijheid van grote en internationale instellingen is niet het enige sterke punt van de buurt, klinkt het. “Het is een boeiend, multicultureel deel van de stad”, klinkt het. “Er zijn veel winkels, waaronder alle mogelijke supermarkten, en horeca te over.” Het centrum van de stad is nabij en makkelijk bereikbaar. Gemeentegrenzen spelen een belangrijke rol, luidt het. “Wanneer je net in Schaarbeek of Sint-Joost-Ten-Node bent, zijn de prijzen al een stuk lager”, zegt Vermander. Al hebben de betaalbaardere wijken wel een iets ander karakter, luidt het.

