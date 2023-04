Op huizenjacht in Vlaanderen: op zoek naar een appartement? Van 175.000 euro in Haaltert tot 349.900 euro in Gooik

Politie zet straten af in Daillywijk voor reconstruc­tie moord

Woensdag kregen de buurtbewoners een brief in de bus, dat ze zondag 16 april vanaf 8 uur ’s morgens hun woning niet mochten verlaten zonder politiebegeleiding. De reden was een reconstructie van een moord, die plaatsvond in 2020 na een ruzie in café L’Atmosphere op de Leuvensesteenweg.