Op huizenjacht in Vlaanderen: op zoek naar een appartement met twee slaapkamers? Van 119.000 euro in Gingelom tot 219.000 euro in Hoboken

Elsene (Brussel): ideaal voor starters en jonge koppels

“Met meer dan 80.000 inwoners is Elsene een van de grootste gemeenten in het Brussels Gewest”, vertelt Marco Fulci, CEO en oprichter van ERA Châtelain. “Heel divers ook, dankzij de aanwezigheid van expats en werknemers van internationale instellingen. Het ligt tussen Brussel-Stad en de meer residentiële gemeenten als Ukkel, een heel gunstige ligging, dus. Je vindt er vooral huizen die zijn ingedeeld in appartementen. Daarbij zijn er verschillende types wijken, je zou bijna kunnen spreken van meerdere ‘Elsenes’. Dankzij het uitgebreide aanbod aan openbaar vervoer raak je ook makkelijk in andere delen van Brussel. Ideaal voor starters of jonge koppels.”

“Iets zuidelijker, aan de Franklin Rooseveltlaan, vind je eerder residentiële buurten. Daar is het rustiger wonen, met de nabijheid van het Ter Kamerenbos als extra troef. We zien dat de wijk erg in trek is bij gezinnen met jonge kinderen. Nog een voordeel van wonen in Elsene, is de nabijheid van de Ring. Al is parkeren niet altijd evident”, geeft Fulci toe. “Over heel de gemeente vind je verschillende mooie parken. Er valt dus best wel wat groen te bespeuren in Elsene. Via het Ter Kamerenbos sta je ook snel in het Zoniënwoud. Door de verschillende troeven behoort de gemeente wel tot een van de duurste van het Brussels Gewest. Maar daar is veel variatie in.”

Gingelom (Limburg): landelijke gemeente met vlotte bereikbaarheid

Rust, gemoedelijkheid, natuur, uitgestrekte velden, vriendelijke buren,... We zijn aangekomen in Gingelom, in het zuiden van Limburg. Er wonen amper 8.200 mensen in deze gemeente, maar mooie vergezichten zijn hier écht vergezichten. In de lente en de zomer geniet je er bovendien mee van de pracht van de fruitstreek.

“Gingelom is inderdaad een landelijke gemeente die toch heel wat troeven heeft”, vertelt vastgoedmakelaar Joeri Budo van Empresa Consult. “De E40 ligt hier vlakbij dus inwoners hebben zowel een vlotte verbinding naar Luik als naar Brussel.” Bovendien is Gingelom één van de weinige Vlaamse gemeenten waar je nog een betaalbare woning vindt. Samen met Tongeren en Heers vormt Gingelom een groepje zuid-Limburgse gemeenten met de goedkoopste woningprijzen.

Meulebeke (West-Vlaanderen): steeds meer in trek bij jonge gezinnen

Meulebeke is een middelgrote gemeente met 11.000 inwoners, waarvan een kwart tot voor kort ouder dan 60 jaar was. Die vergrijzing wil de Berengemeente tegengaan. De komende jaren wil ze er liefst 1.000, graag jonge, bewoners bij krijgen. Om dat te doen zijn er enkele nieuwe wijken bij gekomen of in aanbouw. Goed voor in totaal 270 woningen.

“Die nieuwe woningen trekken vanzelfsprekend heel veel jonge gezinnen aan”, weet makelaar Annelies Bracke van Vastgoed Anbra. “Meulebeke heeft tegenover grotere steden als Tielt of Waregem betaalbaardere woningen en troeven als sport- en recreatiedomein Ter Borcht, dat naast een klein bos ook verschillende speeltuinen, voetbalvelden, een atletiekpiste en een zwembadcomplex bevat. De keerzijde is dat Meulebeke geen treinstation of veel middelbare scholen heeft en ook iets verder van de autosnelweg ligt, wat de prijzen daarom ook wat drukt.”

Hoboken (Antwerpen): veel groen en vlot bereikbaar

Hoboken ligt ten zuiden van Antwerpen tussen de Schelde, Hemiksem, Wilrijk en het Kiel. De naam komt van ‘hoge Beuken’, de bomen die het district op vele plaatsen sieren. Er zijn ruim 41.000 inwoners. Een grote troef van Hoboken is de vlotte bereikbaarheid dankzij de A12 en de verschillende verbindingswegen. Ook het openbaar vervoer is goed uitgerust. Er is een uitgebreide tram-, bus- en treinverbinding en de Velo-stations staan verspreid over het hele district. Een ander pluspunt is de aanwezigheid van groen. Het district is bekend van natuurreservaat de Hobokense Polder, met meer dan 500 soorten planten en 360 soorten paddenstoelen. Hoboken heeft ook veel parkjes, zoals Broydenborg, Sorghvliedt, de Hollebeekvallei en het Gravenhof dat ook een jeugd- en cultuurcentrum is. Het bak- en natuurstenen Fort 8 is een van de pareltjes van het district.

“In Hoboken woont een divers publiek, zowel jong als oud vindt er een woning. Ook de mensen die uit de stadskern willen en zoeken naar een huis met tuin komen er terecht. Het is betaalbaarder dan elders in de Zuidrand of in het stadscentrum”, zegt vastgoedmakelaar Thijs Coppens van ERA De Kern.

Sinaai, bij Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen): rustig wonen in het groen

Sinaai is de grootste van de drie deelgemeenten van Sint-Niklaas. Het dorp telt zo’n 6.400 inwoners en kleurt groen op de kaart. Natuur, rust en platteland zijn drie grote troeven van Sinaai. Maar Sinaai kan ook druk zijn. Het heeft een actief verenigingsleven, een levendige woonkern, sporthal en het is de thuisbasis van vrouwenvoetbalclub Sinaai Girls. De gemeente heeft ook haar eigen treinstation en is vlot te bereiken.

“In Sinaai woon je rustig, maar ben je toch ook vlak bij de N70, E17 en E34”, weet vastgoedmakelaar Koen De Corte van Immo Point DCS uit Sinaai. “Reken hierbij ook nog eens het kwalitatief winkelaanbod en de gezellige horeca, en dan weet je dat het hier een fijne plek is om te wonen.” De mix die Sinaai biedt, zorgt ervoor dat het vastgoed er erg in trek is.

