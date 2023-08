Op huizenjacht in Vlaanderen: met een budget van 240.000 euro vind je een op te frissen woning in Meeuwen of Boechout

IMMOOp zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week reizen we van Zwijndrecht tot Oudsbergen.

Meeuwen en Gruitrode in Oudsbergen (Limburg): omgeven door het groen

Waar Opglabbeek zijn nabijheid tot Genk als troef heeft, delen Meeuwen en Gruitrode hun grenzen met de groene steden Peer en Bree. De natuurlijke rijkdom van de deelgemeentes maakt het een populaire gemeente voor wandelaars, fietsers en ook kampeerders. Dat beamen ook vastgoedmakelaars Jore Plessers en Joris Geens van Jansen Vastgoed. “Zowel rustig vertoeven in en tussen het groen als in het centrum is hier zeker mogelijk. De vele fiets- en wandelroutes doorheen de natuur zijn hier een grote troef.” Of je nu liever landelijk woont in één van de vele deelkernen of liever vertoeft rond het populaire centrum in Meeuwen, hier vind je een ruime variëteit aan woonmogelijkheden.

Al brengt al dat groen soms ook wat nadelen met zich mee. “De dichtstbijzijnde opritten van de E314 liggen hier op een kwartier rijden”, vertelt Jore. “Op zich niet problematisch, maar de spitsuren kunnen soms zorgen voor verkeersdrukte op de wegen van en naar deze opritten.” Woon je in Opglabbeek, dan heb je een betere verbinding tot de autosnelwegen. “Dat vertaalt zich ook wel in de vastgoedprijzen.”

Verschillen tussen fusiepartners Tielt en Meulebeke (West-Vlaanderen)

Volledig scherm Instapklare woning met drie slaapkamers en stadskoertje in Tielt © Vastgoed Zebra

Zoals de kaarten nu liggen, worden Tielt en Meulebeke op 1 januari 2025 één gemeente. De kleine stad en het grote dorp hebben elk hun eigenheid én hun troeven, terwijl er ook op vlak van de woningmarkt een verschil is. Wij gingen over het verschil praten met twee vastgoedmakelaars. “De ligging en de bereikbaarheid maken het grote verschil”, zegt Annelies Bracke van Vastgoed Anbra.

Landen (Vlaams-Brabant): prachtige vergezichten, afgewisseld door akkerbouw en fruitteelt

Volledig scherm Dit op te frissen huis uit 1931 staat in Neerwinden te koop © ERA

“Landen is een vier-provinciën-gemeente, wat maakt dat zij grenst aan Vlaams-Brabant, Limburg, Waals-Brabant en Luik. Alle hoofdsteden zijn ook vlot bereikbaar. Landen ligt op een uurtje van Brussel en uurtje van Luik”, weet vastgoedmakelaar van ERA immopunt Wouter Klingeleers. “In Landen is het leuk wonen vanwege de opbouw van de stad. De stadskern is het epicentrum en daarrond werden alle woonwijken en woonstraten gebouwd. Landen is spiraalvormig opgebouwd, wat maakt dat er enorm goede verbindingen zijn naar zowel autostrade, treinstation, winkelstraat en grootwarenhuizen.”

“Het stukje tussen Linter en Landen doet je denken aan het zuiden van Frankrijk. Je hebt er prachtige vergezichten, afgewisseld door akkerbouw, fruitteelt en mooie verkavelingswegen. In de verte zie je de windmolens van Bekkevoort en de watertoren van Tienen. In de kleine gehuchten — zoals Laar, Eliksem, Rumsdorp, Attenhoven, Waasmont en Walshoutem — woon je het rustigst, een beperkter lokaal aanbod van busverbindingen is hier het minpunt. In Landen zijn er recent enkele verkavelingen opgericht, waar het rustig en groen wonen is.”

Zwijndrecht (Oost-Vlaanderen): landelijk wonen, vlak bij een stad

Volledig scherm Unieke open bebouwing op 2 844 m2 grond in Zwijndrecht © M3 Makelaars

Zwijndrecht is met zo’n twintig vierkante kilometer oppervlakte en 19.000 inwoners één van de kleinere gemeenten rond Antwerpen. Zowel de E17 als de E34 doorkruisen Zwijndrecht en het noordelijke gebied boven de E34 is volledig ingenomen door industriegebied. Dankzij het Oosterweelproject is de hinder van die snelwegen wel een pak verminderd. De voorbije jaren werden metershoge geluidswanden en -bermen aangelegd. Eén van de grootste troeven van Zwijndrecht is de directe tramverbinding met het centrum van Antwerpen. In amper tien minuten tijd sta je vanuit Zwijndrecht-Dorp op de Groenplaats. Dit maakt de gemeente erg gegeerd voor gezinnen die werken of naar school gaan in de stad maar toch landelijk willen wonen.

In juni 2021 brak in Zwijndrecht het PFAS-schandaal los, veroorzaakt door het bedrijf 3M. Twee jaar later zijn de effecten op de lokale immomarkt echter verwaarloosbaar. “Op de prijzen heeft het alleszins geen effect gehad”, zegt vastgoedmakelaar Glenn Cornelis van M3-makelaars.

Boechout (Antwerpen): charmante gemeente in de Antwerpse zuidrand

Boechout - dat onder meer bekend is omwille van het Sfinks muziekfestival - telt verschillende pittoreske plekjes, zoals Den Steenen Molen en kasteel Fruithof. Steden als Antwerpen (op 10 kilometer afstand) en Lier (op 5 kilometer afstand) liggen op een boogscheut van het Boechoutse dorpscentrum. “De ligging en vlotte bereikbaarheid zijn twee grote troeven van Boechout”, vertelt Frederik Belles, die in de Heuvelstraat immokantoor Belles Vastgoed runt. “Je kan in Boechout tram 15 richting Antwerpen nemen. Verder is er een treinstation en zijn er verschillende busverbindingen. Naast de spoorweg vind je een nieuwe fietsostrade die vlot en veilig fietsverkeer tussen Antwerpen en Lier mogelijk maakt. Er zijn dus verschillende manieren om op korte tijd in een grotere stad te staan.”

Als we Frederik Belles vragen naar dé toplocatie in Boechout, moet hij niet lang nadenken. “De omgeving van Den Steenen Molen en wijndomein Oud Conynsbergh is erg idyllisch, terwijl je toch dicht bij het centrum en de fietsostrade zit. Een echt goedkope woonst zal je er niet kunnen vinden. In het algemeen is Boechout trouwens niet de allergoedkoopste gemeente.”

