Op huizenjacht in Vlaanderen: met budget van bijna 700.000 euro heb je een ruime villa in Beerse of in Zemst

Beerse (Antwerpen): landelijke gemeente waar alles te vinden is

De gemeente Beerse telt zo’n 18.500 inwoners en ligt in het noorden van de provincie Antwerpen. Het is een van de grotere ‘dorpen’ in de Kempen. Een landelijke gemeente, waar toch alles te vinden is wat een inwoner nodig heeft. “Het is een gemeente die inderdaad alles te bieden heeft”, zeggen makelaars Dirk Schoenmaekers en Olivia Caers van Domestic Makelaars. “Een grote industrie, veel tewerkstelling met als een van de grote bedrijven het gekende Janssen Pharmaceutica. De E34 ligt vlakbij met als gevolg dat je snel richting Eindhoven of Antwerpen kunt. Een gemeente ook met veel groen en open ruimte die hier ook met rust gelaten wordt.” De kern van Beerse telt ook best nog wat zelfstandigen die er een horecazaak of een winkel uitbaten. “Het maakt dat het centrum toch nog echt wel bruisend is”, vertellen Dirk en Olivia. “Er is een wekelijkse markt, redelijk wat activiteiten en evenementen en bijna alle grote supermarkten zijn hier ook.” Wie een nieuwe stek zoekt, komt meestal in het centrum of Den Hout terecht.

Zemst (Vlaams-Brabant): dicht bij Antwerpen en Brussel maar toch nog veel groen

De gemeente Zemst telt vandaag ruim 23.000 inwoners en beschikt met Elewijt, Weerde, Eppegem en Hofstade over nog vier deelgemeenten. Daarnaast liggen ook Laar en Zemst-Bos op het grondgebied van Zemst. Met de E19 – en zeker dankzij de afrit ‘Zemst’ – is de gemeente met de wagen vlot bereikbaar. Niet alleen met de wagen trouwens, maar ook met het openbaar vervoer. Zo beschikken deelgemeenten Eppegem, Hofstade en Weerde over een eigen treinstation en zijn er ook heel wat busverbindingen. “Ondanks dat Zemst vlak bij Mechelen, Antwerpen en Brussel ligt, is er toch nog heel wat groen in de gemeente”, zegt vastgoedmakelaar Ines Van Eyken van ERA Van Eyken. “Ook Brussels Airport is niet ver verwijderd van Zemst.” Maar er is ook een nadeel verbonden aan Zemst, zo klinkt het.

Hamont-Achel (Limburg): de duurste gemeente van de provincie

In een uithoek van Limburg en vlak naast de Nederlandse grens ligt Hamont-Achel, een stad met 14.000 inwoners. “Waarvan bijna 5.000 Nederlanders.” Aan het woord is Evelien Thys, makelaar en zaakvoerder van Immopunt. “Er zijn hier veel fiets- en wandelroutes. Hier kun je vier uur aan een stuk fietsen zonder ook maar één auto tegen te komen.” Verder telt de stad ook twee sporthallen en een sportschuur, tennispleinen en een tennishal, mountainbikeroutes en ruiterpaden.

“De woningprijzen liggen in België natuurlijk een stuk lager dan in Nederland en we zien dat hier zelfs boven de vraagprijs geboden wordt. Daardoor zijn de woningprijzen in Hamont-Achel serieus de hoogte in geschoten”, licht de vastgoedmakelaar toe.

Volledig scherm Karakteristieke woning te koop in Hamont © Immopunt

Horebeke (Oost-Vlaanderen): wonen in omgeving met weidse landschappen

Horebeke is de kleinste fusiegemeente van Oost-Vlaanderen. Het telt iets meer dan 2.000 inwoners en is bijzonder gegeerd op de vastgoedmarkt, zeker bij wie groen en rust opzoekt. “Hier staat een woning nooit lang te koop”, zegt zaakvoerder Stefanie Browaeys van het gelijknamige Horebeekse immokantoor. “Vanuit de Gentse regio hopen veel gegadigden in deze regio hun droomstek te vinden. Horebeke is echter een geval apart. Hier staat maar één flatgebouw. We hebben het zelf gebouwd en ons kantoor is erin gevestigd. Alle andere aanvragen zijn de voorbije jaren door het gemeentebestuur systematisch afgeblokt.”

“Wie op zoek is naar een druk gemeenschapsleven, goede treinverbindingen en winkels dichtbij in de buurt moet niet in Horebeke zijn”, glimlacht Stefanie Browaeys, die zelf afkomstig is van Michelbeke en haar kantoor van Zwalm naar Horebeke verhuisde. “Klanten die hier voor het eerst komen, staan zich meestal eerst te vergapen aan het geweldige zicht dat ze vanuit ons kantoor hebben op het weidse landschap. Daarvoor moet je hier wel zijn. De waarde van het bestaande vastgoed is altijd verder gestegen. Als er iets vrijkomt, is dat binnen de kortste keren verkocht.”

Volledig scherm Te renoveren fermette te koop in Horebeke © RV

Koop eens een hotelkamer aan zee

“In 2010 werden de eerste hotels op de markt aangeboden aan particuliere investeerders. Ondertussen zijn al dertig hotels in België verkocht als investeringsproject.” Aan het woord is marketeer Thibault Bossuet van Alysee, een van de grootste projectontwikkelaars voor investeringsvastgoed en tweede verblijven aan de Belgische kust. Hoeveel betaal je voor zo’n hotelkamer aan de kust? Wat zijn de voordelen van zo’n belegging? En hoe zit het met de belastingen? Onze experts leggen het haarfijn uit.

Volledig scherm Ook in Zeebrugge kon geïnvesteerd worden in hotelkamers. © Alysee

