Op huizenjacht in Vlaanderen: met budget van 420.000 euro heb je een vrijstaande villa in Herk-de-Stad of een stijlvol herenhuis in Kortrijk

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week reizen we van Kortrijk tot Deurne-Zuid.

Roosdaal (Vlaams-Brabant): uitstekende ligging met oog op woon-werkverkeer

“Roosdaal vinden we in Vlaams-Brabant, meer bepaald in het Pajottenland, en telt bijna 12.000 inwoners”, klinkt het bij Topo-Immo. “De gemeente ligt langs de belangrijke verbinding tussen Brussel en Ninove, namelijk de N8 Ninoofsesteenweg en vormt daardoor voor veel potentiële koper eens uitstekende ligging met het oog op woon-werkverkeer.”

“Roosdaal bestaat uit vier deelgemeenten: Pamel, Strijtem, Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek en Borchtlombeek. Deze opdeling van deelgemeenten heeft een invloed op de vastgoedprijs, aangezien eenzelfde type vastgoed in de ene deelgemeente qua prijs kan verschillen ten opzichte van een andere deelgemeente. Aangezien de vastgoedprijzen de laatste jaren in Roosdaal enorm gestegen zijn wegens de uitbreiding van Brussel richting de groene rand, is het voor jongere gezinnen vaak moeilijker om nog een woning aan te kopen in de middenklasse tot hogere klasse en wijken zij vaak uit naar goedkopere regio’s.”

Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen): een stad in transitie met veelbelovende plannen

Sint-Niklaas heeft méér te bieden dan alleen het grootste marktplein van België. De stad, die meer dan 80.000 inwoners telt, ligt vlak bij de E17, E34, N16 en N70 en vormt daardoor een ideale uitvalsbasis op de as Antwerpen-Gent. Beide grootsteden en de Waaslandhaven zijn in minder dan een half uur tijd te bereiken. “Steeds meer mensen trekken richting Sint-Niklaas vanwege de drukte en de hoge prijzen in Gent en Antwerpen”, weten Tom Foubert en Pieter Verstraeten van vastgoedkantoor Hylebos. “Hier vinden ze een middelgrote centrumstad met toch een ruim aanbod aan winkels, scholen, verenigingen en sportfaciliteiten met een vlotte bereikbaarheid door het openbaar vervoer.”

De Wase hoofdstad is momenteel volop in transitie. “Nieuwbouwwijken en inbreidingsgebieden zoals het Steenbeekhof en Jef Burmpark zijn populair in de stadskern”, vertellen Tom en Pieter. “Deze zijn centraal gelegen en ideaal voor jonge mensen zonder auto of oudere mensen die op een rustige plaats in het centrum willen wonen. Met de vergroening en vernieuwing van de Grote Markt zouden dat wel eens twee populaire buurten kunnen worden in het stadscentrum.”

Nieuwerkerken (Limburg): landelijk en rustig

Over de grootste troeven die een woning kan hebben, zijn de meeste vastgoedmakelaars het eens: ligging, ligging en nog eens ligging. En laat dat nu net het geheime wapen van de gemeente Nieuwerkerken zijn. Netjes gelegen tussen steden als Hasselt en Sint-Truiden, maar toch landelijk en rustig. “Door die topligging, zit je ook snel op de autosnelweg”, zegt Joeri Moonen van Empresa Consult. “En tegelijkertijd wonen de mensen er heel rustig. Dat trekt aan.”

Met net iets meer dan 6.000 inwoners, verspreid over Nieuwerkerken zelf en deelgemeenten Kozen, Binderveld en Wijer, genieten de meesten van weidse uitzichten achter hun tuin, een gezellige dorpsmentaliteit en in de lente en zomer heerlijke fietstochtjes en wandelingen door de fruitplantages in hun achtertuinen. Nieuwerkerken mag dan drie deelgemeenten tellen, het centrum van de gemeente is een populaire plek om te wonen.

Centrum van Kortrijk (West-Vlaanderen): dynamiek van grootstad, gevoel van hechte gemeenschap

Laurent Poulain (30) en Artsiom Sergeyovich (29), bestuurders van Leonards Immobiliën, nemen je me naar het kerncentrum van de stad. “Kortrijk, aan de oevers van de Leie, is een smeltkroes van geschiedenis en innovatie”, zegt Laurent Poulain. “Overal zie je tekenen van verandering”, voegt Artsiom Sergeyovich eraan toe. “Het al altijd charmante Kortrijk groeit nu uit tot een échte stad. Je krijgt de dynamiek van een grootstad, terwijl het gevoel behouden blijft van een hechte gemeenschap, alsof je nog steeds in een dorp woont. I love it.” De prijzen liggen er logischerwijs een stuk hoger.

“Een buurt die aan een enorme opwaardering bezig is – zoals aan de Papenstraat – bevindt zich aan de verlaagde Leieboorden, met tegen de zomer van 2024 de verdere verlaging van de Leieboorden en later ook een nieuwe passantenhaven. De combinatie van water en groen zal van dit gebied een sfeervolle plek maken. Die uitnodigt tot wandelen en genieten van het buitenleven.”

Deurne-Zuid (Antwerpen): groene omgeving en vlak bij grote stad

Het district Deurne, ten oosten van Antwerpen, is verdeeld in een twintigtal wijken in Deurne-Zuid, Deurne-Noord en het deel tussen de Turnhoutsebaan en de Ter Heydelaan, wat men sinds enkele jaren Deurne-Centrum is gaan noemen.

Deurne-Zuid is qua vastgoed een heel gegeerd stukje Antwerpen. “Zeker in vergelijking met Antwerpen-centrum kan je in Deurne-Zuid nog veel gezinswoningen vinden. In combinatie met de groene omgeving en de voorzieningen van de grootstad vlakbij maakt dit dat de regio de jongste jaren toch wel erg in trek is”, vertelt immomakelaar Sebastiaan Hintjens (29) van HINTJENS. vastgoed. “De wijk rond het Boekenbergpark is heel gegeerd bij jonge gezinnen. Een van de mooiste straten daar is de Gouverneur Holvoetlaan, tegelijk ook een van de duurste straten in Deurne-Zuid.”

