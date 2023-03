Op huizenjacht in Vlaanderen. Een woning met vier slaapkamers? Van 225.000 euro in Wijer tot 298.000 euro in Boezinge

ImmoOp zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week reizen we van de dorpjes rond Ieper tot Wijer bij Nieuwerkerken.

Stationsbuurt Antwerpen (Antwerpen): alles erop en eraan

Het Centraal Station is misschien wel de mooiste toegangspoort tot de Koekenstad. Het middelpunt van de stationsbuurt wordt omgeven door de De Keyserlei en de ZOO, de Atheneumbuurt en de Diamantwijk en de Kievitbuurt. “Het is een zeer multiculturele wijk waar steeds iets te beleven valt”, vertelt Sebastiaan Hintjens (29) van HINTJENS. vastgoed. “De stationsbuurt is misschien wel de meest bereikbare buurt van Antwerpen, qua openbaar vervoer dan toch. Het station zorgt uiteraard voor een goede verbinding, maar ook de verschillende metro- en busstations op de Rooseveltplaats zorgen voor een goede ontsluiting.”

De Frankrijklei en de Italiëlei zijn nog altijd zeer in trek, maar de appartementen die je daar vindt, dateren vaak al uit de jaren ‘60 en ‘70. “De regio rond het De Coninckplein is een aangename buurt die in trek is bij jonge gezinnen”, tipt Hintjens. Het is meteen een interessant alternatief, omdat het er goedkoper is dan op de Leien. Bovendien is de ligging qua bereikbaarheid even gunstig. Maar ook vlak bij de redactie van HLN en VTM Nieuws vind je tegenwoordig ook wat nieuwbouw die een meerwaarde kan opleveren.

Volledig scherm Ploegstraat 13, 2018 Antwerpen. © Heylen Vastgoed

Mazenzele (Vlaams-Brabant): verkocht binnen het kwartier

Mazenzele is een deelgemeente van Opwijk en stond decennialang gekend als ‘het witte dorp’. Dat komt door de kerselaars die er vroeger massaal stonden en waarvan de bloesems voor een wit tapijt in de straten zorgden. “Het is een heel rustig en gemoedelijk dorp met veel natuur”, aldus Ilona Bewaert van Immo Talenco. “Een landelijk dorpje van maar 1.100 inwoners, vlakbij alles wat je nodig hebt. Hier kent men de buren nog bij naam, wat niet altijd het geval is in andere dorpen.” Maar rust heeft zijn prijs. Een instapklaar recent huis of een afgewerkte halfopen nieuwbouwwoning gaat al snel over de 550.000 euro. En appartementen zal je in Mazenzele amper vinden.

“Hoge prijzen dus, maar dat komt door de enorme vraag naar eigendommen. Als een woning aan een correcte prijs wordt aangeboden, kan de verkoop nog vrij snel gebeuren”, licht Bewaert toe. Woningen in bepaalde straten zijn omwille van de rust extreem gegeerd en dus is het aanbod soms veel kleiner dan de vraag. “Dat maakt dat huizen soms in een kwartier tijd verkocht zijn. Toch is het een charme van Mazenzele, in tegenstelling tot de Steenweg waar vooral handelszaken te vinden zijn.”

Volledig scherm Een nieuwbouwwoning van 475.000 euro. © Immo Talenco

Ieper (West-Vlaanderen): koopjes voor wie zelf renoveert

Een stad van 35.000 mensen met tien deelgemeenten. Dat is Ieper. “Het centrum van Ieper is vooral populair voor de karaktervolle woningen, maar de jongste maanden merken we dat er veel interesse is in huizen in de deelgemeenten”, vertelt Peter Despriet (35) van vastgoedkantoor Diksimmo. “Als er daar iets te koop staat, gaat het vlug de deur uit. Elke deelgemeente heeft zijn eigen karakter. Je vindt er minder de klassieke herenhuizen, maar wel meer instapklare woningen en kleinschaligere rijwoningen.” De top drie? Dat zijn Boezinge, Dikkebus en Sint-Jan. “Ook Brielen past in het rijtje, maar sommige kopers vinden het daar iets drukker.”

Wat Despriet ook opvalt, is de rush op instapklare woningen. “Renoveren wordt duurder en voor kleine woningen die moeten worden opgeknapt, zien we tegenwoordig één bepaald type koper: de investeerder. Een particulier die een woning zoekt, kijkt niet meer naar een op te knappen huis.” Dat creërt soms vreemde situaties, waar bij het ene huis enkel investeerders aantrekt, en het andere net heel snel een nieuwe vaste bewoner vindt. En wat de prijs betreft? De meeste woningen kosten zeker niet meer dan 300.000 euro.

Wijer (Limburg): klein dorpje met heel wat troeven

Groot is Wijer, een deelgemeente van Nieuwerkerken, niet, maar heel wat kandidaat-kopers kiezen tegenwoordig bewust voor zo’n idyllisch, rustig plekje. Je vindt het dorpje op de rand van Haspengouw, midden in de velden. “Het is een heel landelijke deelgemeente, maar vergis je niet: je geniet er wel van een erg goede ligging. Op tien minuten sta je in Hasselt of in Sint-Truiden en ook Herk-de-Stad is vlakbij. Bovendien is de busverbinding er prima”, aldus vastgoedmakelaar Anita Vandevoort. “Eigenlijk is iedereen die in Wijer komt wonen, heel tevreden.” En daar komt ook nog eens bij dat er geen buurten of wijken zijn die er echt uitspringen.

Een groot voordeel van Wijer is dat nagenoeg elk huis er betaalbaar is. Eens je in een hogere prijsklasse gaat kijken, wordt er nauwelijks nog iets verkocht. “Woningen voor meer dan 600.000 euro komen we eigenlijk bijna nooit tegen in Wijer”, zegt Vandevoort. En toch staan hier af en toe enkele dure stulpjes te koop. “Je zit hier wel in de streek van kastelen en prachtige hoeves die richting het miljoen gaan, maar eigenlijk komt dat nauwelijks voor. Wanneer een hoeve prachtig gerenoveerd en volledig afgewerkt is, zou die wel in deze prijsklasse verkocht kunnen worden.”

Aalst (Oost-Vlaanderen): de prijzen stabiliseren

Als oude fabrieksstad kent Aalst veel rijwoningen. Meer dan de helft van de Aalsterse huizen zijn woningen met gesloten bebouwing. Volgens de vastgoedbarometer van notaris.be kost een gemiddeld huis zo’n 280.000 euro. Tussen 2021 en 2022 was er een gemiddelde stijging van 9%. Maar het goede nieuws is dat de prijsstijging wel is stilgevallen. Helaas, volgens vastgoedmakelaar Filip Bonny zit een daling van de prijzen er nu ook niet meteen in. “In vergelijking met twee jaar geleden is de intrestvoet gestegen. Dat voel je als makelaar. Kopers die een nieuwe lening moeten aangaan, hebben het wat moeilijker.”

Bonny ziet nog een andere opvallende trend. Net zoals je in Antwerpen veel Nederlanders hebt en in Gent veel West-Vlamingen blijven plakken, is Aalst ook erg in trek bij ‘nieuwkomers’. “Er is een enorme instroom vanuit Brussel, maar die mensen zijn vooral op zoek om iets te huren”, zegt Bonny. Als het op kopen aankomt, is er echter nog een andere belangrijke groep. “Meestal discussiëren ze niet te veel over de prijs ook.” En dat heeft vooral te maken met de hoge prijzen in hun eigen stad.

Volledig scherm Herenhuis Aalst. © Swirko

