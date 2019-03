Zoon (18) gestorven dader schlagermoord moet tot 21ste in gesloten instelling blijven Lieven Samyn

26 maart 2019

20u59 0 Oostrozebeke De 18-jarige zoon van de man die op 28 oktober 2016 in Oostrozebeke schlagerfan Roland Roelens (66) vermoordde, moet tot zijn 21ste in een gesloten instelling blijven. Dat besliste het Gentse hof van beroep van de bijzondere jeugdkamer. Dat is de maximumsanctie die kon uitgesproken worden. De jongen was er bij toen zijn vader Nico T. (40) de moord op hun bovenbuur pleegde of stond op de uitkijk.

Op 29 oktober 2016 vond de politie in residentie Ter Ginste het lijk van schlagerfan en medewerker van de lokale radiozender Molenland FM Roland Roelens. Het lichaam lag al meer dan een dag in een grote plas bloed en was met meer dan vijftig messteken toegetakeld. Het was onderbuur Nico T. (40) die de politie verwittigde maar al snel bleek hij zelf zijn overbuur om het leven te hebben gebracht om met 8.000 euro aan de haal te gaan. Amper enkele dagen na zijn aanhouding overleed de zwaarlijvige diabetespatiënt in zijn cel.

Ook echtgenoot, dochter en zoon in verdenking

Zo’n anderhalve maand later vlogen zijn echtgenote Christelle V. (49), dochter Melissa T. (23) en oudste zoon A., 16 toen, achter tralies of in een gesloten instelling. Volgens het gerecht beraamden ze samen de moord, waren ze op de plek van de misdaad of waren ze minstens van de moordplannen op de hoogte. De intenties van Nico T. lieten weinig aan de verbeelding over toen ze de trap naar boven namen want hij hield een mes achter de handpalm verborgen. Maar volgens zoon, dochter en echtgenote was Nico T. op andere gedachten brengen onmogelijk omdat ze onder druk van hun echtgenoot/vader stonden. De beroepskamer van de bijzonder jeugdkamer veegde die argumentering echter van tafel. Het weerhield geen verschoningsgrond.

Assisen?

Ondertussen zijn moeder en dochter al zo’n twee jaar opnieuw op vrije voeten. Binnenkort moet de raadkamer van Kortrijk beslissen of zij naar het hof van assisen doorverwezen zullen worden. “De beslissing over A. en de afwijzing van de verschoningsgrond betekent voor hen wellicht geen goed nieuws”, denkt advocate Kelly Decaluwé. “Maar het is nog afwachten.” Parket en raadkamer moeten ook nog beslissen f Pedro B. (45) uit Pittem mee in het bad getrokken zal worden. Hij zat in 2017 twee maanden in voorhechtenis omdat hij er van verdacht wordt op vraag van zijn vriend Nico T. bebloede kledij verbrand te hebben. Hij zou ook geholpen hebben om met een slijpschijf de gestolen brandkoffer te openen en zou in de buit gedeeld hebben. Zelf ontkende hij dit.