Zestiger levenslang rijongeschikt 24 maart 2018

02u52 0

Een 61-jarige automobilist uit Oostrozebeke is door de Kortrijkse politierechtbank levenslang rij-ongeschikt verklaard. In vier maanden tijd kon Luc V. drie maal dronken vanachter het stuur geplukt worden in Meulebeke en Ingelmunster. Bovendien had hij al zes eerdere veroordelingen voor alcoholintoxicatie op zijn kerfstok. Hij moet ook een werkstraf van 138 uur uitvoeren. De man verkocht ondertussen zijn wagen, diende zijn rijbewijs in, liet zijn nummerplaat schrappen en verhuisde richting Affligem, dicht bij zijn dochter. Na zijn pensioen vereenzaamde hij wat, en zocht zijn toevlucht in cafébezoek, aldus zijn advocaat. (LSI)