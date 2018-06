Workshop insectenhotel bouwen 12 juni 2018

In het kader van de 1.000-soortendag kan je zaterdag om 14 uur mee een insectenhotel komen bouwen in de tuin van woonzorgcentrum Rozenberg in de Kalbergstraat 92. Het gaat om een reuzenexemplaar waar tal van insecten onderdak zullen vinden. Meer info: www.westvlaamsehart.be//1000soortendag. (VDI)