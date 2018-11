Woning volledig doorzocht HANS VERBEKE

06 november 2018



Bewoners van een huis langs de Gentstraat in Oostrozebeke stelden zondagnacht vast dat er bij hen was ingebroken. Toen ze na een avondje thuis de voordeur openden en binnen gingen, merkten ze dat alle kasten en lades openstonden. Het huis bleek volledig doorzocht. Of er ook iets werd buitgemaakt, is niet duidelijk. Om binnen te geraken, sloegen de daders een ruit in van de badkamer, aan de achterzijde van de woning. De politie is een onderzoek gestart.