Winterloop steunt de Warmste Week

19 december 2018

17u40

Oostrozebeke.nu en Inspraak.nu, de twee politieke fracties van de gemeente , organiseren op zaterdag 22 december voor de tweede keer de Winterloop. Dat gebeurt in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel. Het gaat om een stratenloop die dit keer start in de Groene Long die aansluit op de school in de Stationsstraat. Vanaf 17 uur kan je inschrijven in de school zelf. Je kan enkel de dag zelf inschrijven en dat tot 20.30 uur. De start is om 17.39 uur voorzien. Ook wandelen is mogelijk. Het parcours is 2 kilometer lang. Onderweg is er animatie voorzien.

Deelnemen kost 5 euro per deelnemer. De gemeente sponsort het initiatief ook zelf. “Er zijn in 2018 een aantal gemeenteraden en OCMW-raden geschrapt”, zegt burgemeester Karl De Clerck. “Daardoor moesten we geen zitpenningen uitbetalen. Tussen de fracties is afgesproken die te doneren aan het goede doel. Per gelopen ronde en per loper doneren we 3 euro. In totaal hebben we een opgespaard potje van 7.000 euro. Mocht de pot niet helemaal opgebruikt zijn, dan wordt die integraal aan het goede doel overgemaakt.”

Giften kunnen ook gestort worden op het rekeningnummer BE41 9731 8359 9210 met de vermelding ‘De Warmste Week Oostrozebeke’.

