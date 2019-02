Winnaars eindejaarsactie Unizo bekend VDI

27 februari 2019

23u28

Bron: VDI 0

Unizo hield rond de eindejaarsperiode zijn klassieke kerstballenactie. Die werd recent afgerond met de trekking en prijsuitreiking. Vijftig lokale handelaars namen aan de actie deel en dat is volgens voorzitter Kurt Demasure een groot succes te noemen.

De hoofdprijs was een iPad en ging naar Ruben Vankeirsbilck uit de Berkenstraat in Ooigem. De tweede prijs waren waardebonnen van 250 euro voor Cecile D’Haenens. De derde prijs was 150 euro aan waardebonnen voor Francine Vanhaverbeke. ER waren nog acht bierpakketten te verdelen en die gingen naar Johan Naeyaert, Ruvin Declerck, Isabelle Noyez, Kris Devos, Lena D’Hondt, Sarah Algoedt, Frans Baert en Annemie Descheemaecker.