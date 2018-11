Werken dodenkruispunt starten pas in 2020 AL 8 JAAR LANG SPRAKE VAN PLANNEN, MAAR... HANS VERBEKE

24 november 2018

02u24 0 Oostrozebeke De werken om het dodenkruispunt De Verre Ginste (Wakkensteenweg en de Gentstraat) om te vormen tot een rotonde, starten ten vroegste in de eerste helft van 2020. Dat is - alweer - veel later dan gepland.

Het kruispunt De Verre Ginste is al jaren gekend als een echt dodenkruispunt. Een tiental mensen liet er al het leven, meestal in gelijkaardige omstandigheden. Automobilisten die vanuit de richting Dentergem of Meulebeke komen, zijn vaak verrast door het verkeer op de Wakkensteenweg. Streekgenoten weten dat het er gevaarlijk is, onder meer door een slechte zichtbaarheid aan één kant. De plek is nochtans uitgerust met verkeersborden en middengeleiders.





Toen in het voorjaar van 2010 bleek dat er in drie jaar tijd acht ongevallen gebeurd waren, waarvan één met dodelijke afloop, kreeg de toenmalige burgemeester Jean-Marie Bonte van de Administratie Wegen en Verkeer te horen dat het kruispunt zou worden heringericht. De aanleg van een rotonde moest een einde maken aan de reeks ongevallen. Vandaag is er echter nog altijd niks veranderd. Een dodelijk ongeval van april 2017 deed de discussie weer oplaaien. Een busje met Roemeense bouwvakkers dwarste toen in de mist en in het donker het kruispunt, zonder remmen. Bij de botsing die volgde, werd een passagier weggeslingerd die zijn veiligheidsgordel niet droeg. De man belandde half onder de bestelwagen en stierf.





Onteigeningen nodig

Eerder deze week werd het dossier gepleit voor de Kortrijkse politierechtbank. Na het drama maakte de Administratie Wegen en Verkeer (AWV) zich sterk om het probleem aan te pakken. Er zou één miljoen euro voorzien worden om een rotonde aan te leggen. Ook de aanleg van afgescheiden fietspaden en middengeleiders werden beloofd. Maar zover is het dus nog altijd niet gekomen. "De omgevingsvergunning werd vorige maand pas ingediend", zegt Dirk Vanhuysse van AWV. "Om de werken te kunnen realiseren zijn een aantal onteigeningen nodig. Die procedure loopt nu en is bepalend voor de voortgang van het dossier. Er moeten immers nutsleidingen verplaatst worden, vooral naar de zone die onteigend wordt. Het doel is, om de werken in 2019 aan te besteden en dan zo snel mogelijk te starten. Maar dat vraagt dus tijd. De eigenlijke start van de werken in de eerste helft van 2020 lijkt ons realistisch." Het blijft dus afwachten, en hopen dat er de komende tijd geen doden meer vallen op het kruispunt.