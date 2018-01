Wasmachine in brand 24 januari 2018

02u44 0

De brandweer is gisteren net voor de middag uitgerukt naar de Kallemoeistraat in Oostrozebeke. Daar was brand gemeld in de woning van Mariette Declerck. De wasmachine, die in de garage stond, had vuur gevat. Dat veroorzaakte nogal wat rook. De brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle. De schade bleef beperkt, de bewoonster is ongedeerd. (VHS)