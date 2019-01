Wandelvoetbal voor 55-plussers van start VDI

23 januari 2019

16u02

Bron: VDI 0

Wie graag voetbalt maar dat toch op een rustig tempo wil doen, kan voortaan komen wandelvoetballen in de sporthal. Sinds dit jaar biedt de sportdienst van Oostrozebeke de sport op maandag aan. Het gaat om een activiteit voor 55-plussers. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom in sportcentrum De Mandelmeersen.

De spelregels zijn dezelfde als bij voetbal, behalve dat lopen, hoge ballen spelen of slidings maken verboden zijn. Op die manier blijft het gevaar op blessures beperkt omdat fysiek contact verboden is.

Deelnemen kost 1,25 euro per sessie of 10 euro voor een 10-beurtenkaart. Meer info via sportdienst@oostrozebeke.be of 056/67.11.71.